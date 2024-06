Công an Hà Nội truy tìm chủ tịch, tổng giám đốc công ty bất động sản

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đang xác minh đơn tố giác Công ty Cổ phần tập đoàn Đầu tư Đại Lộc Land (địa chỉ trụ sở cũ: 76/8 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh.

Theo đơn trình báo, Công ty Đại Lộc Land đang kinh doanh lĩnh vực bất động sản có giới thiệu dự án tại xã Tân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đang cần vốn để kinh doanh. Nếu đầu tư vào thì Công ty sẽ trả lợi nhuận hàng tháng là 3,3% đối với hợp đồng 1 năm và 4% đối với hợp đồng 2 năm, tương ứng với số tiền đầu tư.

Công ty mở nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành phố như: Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình… để kêu gọi các nhà đầu tư. Khi khách hàng đầu tư vào Công ty với số tiền cứ 1 tỷ đồng sẽ được thưởng 5 chỉ vàng SJC và nhiều loại phần thưởng khác.

Từ khoảng tháng 4/2022, Công ty Đại Lộc bắt đầu không thanh toán tiền cho nhiều nhà đầu tư. Các bị hại đã nhiều lần liên lạc và đến văn phòng nhưng lãnh đạo công ty và các đối tượng liên quan đều hứa hẹn, trốn tránh không trả tiền, chuyển trụ sở công ty.

Các đối tượng mà công an đang truy tìm - Ảnh: Công an Hà Nội

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định truy tìm 04 đối tượng gồm: Phạm Đắc Toàn (SN 1979, hộ khẩu Thanh Hà, Hải Dương; Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Lộc Land), Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1991, hộ khẩu Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk Lắk; Tổng Giám đốc Công ty), Vũ Thị Hoài Thương (SN 1989, hộ khẩu Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương; Kế toán), Nguyễn Thị Bích Hồng (SN 1994, hộ khẩu Thống Nhất, Buôn Hồ, Đắk Lắk; Kế toán trưởng).

Ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (SĐT: 0902138358), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.