Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Tết 2023

Tại hội nghị, giám đốc Công an TP Hà Nội phát động lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Sau đó, các lực lượng nghiệp vụ diễu hành qua các tuyến phố.

Xe dẫn đoàn

Ngay sau khi hội nghị kết thúc, các đơn vị nghiệp vụ công an TP tổ chức diễu hành, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn...

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến phố: Trần Hưng Đạo, Dã Tượng, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ... Xuất hiện trong đoàn có chiếc xe Ram bọc thép với 3 chiến sĩ được trang bị vũ khí rời trụ sở Công an TP Hà Nội.

Lễ ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, trong 45 ngày thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an TP Hà Nội phát hiện 497 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 37 vụ án có tính chất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Với nhóm tội phạm hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá 33 vụ, bắt 128 đối tượng, về các hành vi: Chứa chấp, môi giới mại dâm; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc.

Đối với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm kinh tế, Công an Hà Nội đã khám phá 542 vụ án, làm rõ 603 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế. Còn trong công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 4.700 trường hợp vi phạm hành chính, phạt tiền hơn 42 tỷ đồng.

Với công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, Công an Hà Nội phát hiện 470 vụ, bắt giữ 675 đối tượng, thu giữ hơn 100kg ma túy các loại.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT trên địa bàn TP đã xử lý hơn 46.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 54 tỷ đồng.