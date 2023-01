Tác phẩm gia đình với mèo bố "An Thịnh" (ngoài cùng bên trái), mèo mẹ "An Sinh" và mèo con "An Nhiên" (ở giữa) khắc họa rõ nét hình tượng người bố - trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chãi, ấm áp cho vợ con. Tác phẩm gửi gắm là lời chúc phúc gửi gắm cho ước mơ đời sống đủ đầy, hạnh phúc của tác giả đến mọi gia đình.