Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, thời gian vừa qua, hành trình của ông Thích Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, có thời điểm lên tới hàng ngàn người dân hiếu kỳ đi theo làm ảnh hưởng an ninh, trật tự và an toàn giao thông ở một số địa bàn. Trong những người đi theo, ngoài tín đồ phật tử và những người hiếu kỳ, còn có các nhóm Tiktoker, Youtuber, Facebooker xô đẩy, tranh giành chỗ đứng gần ông Thích Minh Tuệ để chụp ảnh, quay clip, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội tạo nên "Hiện tượng Thích Minh Tuệ".

Ông Thích Minh Tuệ

Hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra, khi có người bộ hành đi theo đã bị sốc nhiệt tử vong, đặc biệt đã rây ra tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, do đó cơ quan chức năng cần phải có biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự.

Một số Youtuber, Tiktoker, Facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người để câu view, câu like; để nổi tiếng, để trục lợi, kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội bất chấp mọi thủ đoạn.

Anh Đ.M.T trình báo về việc bị các đối tượng đăng tin vu khống trên mạng xã hội liên quan "hiện tượng Thích Minh Tuệ".

Bên cạnh đó, ngày 11/6 theo trình báo của anh Đ.M.T (người tham gia nhóm "Tiếp sức hộ pháp"), các tài khoản Tiktok "Thổi đường cho sư Minh Tuệ" và tài khoản Facebook "Hữu Duyên" đăng tin vu khống anh lợi dụng hình ảnh sư Minh Tuệ để kêu gọi từ thiện, nhận tiền, hiện vật của người dân, làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân anh và gia đình; đồng thời, anh T còn tố cáo các đối tượng N.K.H và P.T.T.M (trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) là những người lợi dụng đi theo đoàn để trục lợi.

Có thể thấy việc lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ" để trục lợi của một số đối tượng sử dụng mạng xã hội đã ngày càng hiện rõ.

Ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực những ngày trước đó

Trước đó, chỉ có ông Lê Anh Tú cùng với một người (tự gọi là Minh Tạng) bộ hành, tuy nhiên khi đến tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã bắt đầu xuất hiện một vài người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ cạo trọc đầu đến đi cùng đoàn. Đáng chú ý, qua phân tích thông tin cho thấy, trong đoàn đi theo Thích Minh Tuệ có 3/70 người cạo trọc đầu đến từ tỉnh An Giang thì có 16/130 Tiktoker, Youtuber đến từ tỉnh An Giang đi cùng, có 2/70 người cạo trọc đầu đến từ tỉnh Kiên Giang thì có 12/130 Tiktoker, Youtuber đến từ tỉnh Kiên Giang đi cùng.

Để đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, trước hết mỗi người dân cần tôn trọng luật pháp, tôn trọng các quyền cá nhân của mỗi công dân, không vì cuồng tín mà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ông Lê Anh Tú và gia đình ông Lê Anh Tú. Người dùng mạng xã hội cần tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn, việc lợi dụng "hiện tượng Thích Minh Tuệ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị, xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định pháp luật.