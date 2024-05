Công an đang làm việc với cô giáo mầm non chặn đường, đánh bé gái hàng xóm đến hoảng loạn

Ngày 11/5, trao đổi với phóng viên báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo UBND thị trấn Ít Ong (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) cho biết cơ quan công an đang làm rõ sự việc "bé gái 8 tuổi bị một người phụ nữ là giáo viên trường mầm non sống gần nhà đánh, hành hung".

"Sáng nay, công an huyện, công an thị trấn, UBND thị trấn đã làm việc trực tiếp với công dân là cô giáo mầm non. Tuy nhiên, để xác minh người trong clip đánh bé gái có phải là cô giáo hay không thì cơ quan công an đang xác minh làm rõ và sẽ có báo cáo kết quả", vị lãnh đạo thị trấn thông tin.

Hình ảnh được cắt từ clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Trước đó, theo nội dung một đoạn clip được đăng trên mạng xã hội thì sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/5 tại tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Vào thời điểm trên, một cháu bé đang chạy ra chơi cùng bạn thì bất ngờ bị người phụ nữ sống gần nhà chặn đường, lôi lại hành hung, đánh đập dã man dù cháu bé gào khóc van xin. Sự việc chỉ kết thúc khi có nhiều người đến can ngăn.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với phóng viên báo Lao động, mẹ của cháu bé là chị H. L. cho biết người hành hung, đánh đập cháu là bà L.T.L (giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn thị trấn), hàng xóm của gia đình.

Theo chị L., chiều tối hôm qua, cháu đang chạy ra chơi cùng bạn thì xảy ra sự việc. Dù không để lại thương tích nặng nhưng hiện cháu rất hoảng loạn và bị đau đầu. Hiện, vụ việc đã được báo cáo tới cơ quan công an.

Chia sẻ thêm với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, chị L nói: "Cháu càng xin bà ấy lại càng lao vào đánh, lấy dép đập và đạp vào đầu con em. May có hàng xóm xung quanh vào can không thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Mọi người đã vào can rồi bà còn lao vào đánh và chửi rủa con em thậm tệ. Những ai đã là bố là mẹ chắc hẳn sẽ hiểu được con mình ở trong hoàn cảnh đấy sẽ cảm thấy xót như thế nào", người mẹ nghẹn ngào.