Nước mắt người cha

Phòng xét xử vụ án H.T.A (SN 1998; trú thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) phạm tội "Buôn bán trái phép chất ma túy" ở tầng 1 trụ sở TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sáng sớm một ngày giữa tháng 4, khi mặt trời chưa lên khỏi ngọn núi, những người thân của bị cáo đã gọi xe chở xuống núi để kịp dự phiên tòa.



Ngậm ngùi vì "cái chết trắng"

Phiên tòa xét xử bị cáo H.T.A diễn ra trong trật tự, không có luật sư bào chữa, mọi chứng cứ buộc tội hầu như đã chắc chắn. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo H.T.A 12 năm tù.

Quá trình điều tra và xét xử cho thấy H.T.A bắt đầu mua bán ma túy trên địa bàn TP Huế từ tháng 6-2023. Nguồn gốc ma túy được bị cáo mua của nam thanh niên không hề quen biết thông qua ứng dụng Telegram, lưu tên tài khoản là "Grap".

Mỗi lần mua ma túy, sau khi thỏa thuận số lượng và giá tiền, theo hướng dẫn của "Grap", bị cáo A. đến ngã tư đường Văn Thanh - Tân Sở (phường Hương Sơ, TP Huế) để trả tiền và nhận ma túy từ một gốc cây bên đường.

Bị cáo H.T.A tại phiên xét xử

Chiều 25-8-2023, A. mua của "Grap" 60 viên ma túy kẹo, 1 hộp 20 viên ma túy khay với giá 25 triệu đồng và nhận hàng như cách thức cũ. Sau đó, A. mang số ma túy này về nơi ở của mình là một căn hộ tại chung cư cao cấp nằm trên đường Tố Hữu, TP Huế - nơi vợ chồng A. sinh sống - cất giấu để chia nhỏ bán lại cho người khác.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-8-2023, có người sử dụng tài khoản tên "Lai" liên lạc với A. qua ứng dụng Telegram đặt mua 4 viên ma túy kẹo và 1 hộp 5 viên ma túy khay. A. báo giá 6,2 triệu đồng và hẹn "Lai" nhận hàng tại Đập Đá, phường Vỹ Dạ, TP Huế. Sau đó, A. lấy ma túy đã cất giấu trước đó đi đến điểm hẹn giao.

20 phút sau, khi xe đến ngã ba đường Lê Lợi - Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, TP Huế thì A. bị công an bắt quả tang. Công an thu giữ trong túi quần A. một túi ni-lông màu trắng chứa 3 viên nén và 2 mảnh vỡ màu xám cùng 2 túi ni-lông bên trong đều chứa tinh thể rắn màu trắng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của A., công an thu giữ thêm 2 túi ni-lông màu trắng, bên trong chứa 53 viên nén màu xám, 3 viên nén màu xanh; 3 túi ni-lông mỗi túi chứa tinh thể rắn màu trắng; 1 cân điện tử tiểu ly và nhiều túi ni-lông khác.

Quá trình điều tra, bị can H.T.A khai nhận trước đó đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều người (liên lạc qua ứng dụng mạng xã hội Telegram, Zalo) nhưng không biết rõ họ tên, địa chỉ cụ thể.

Bị can chỉ nhớ bán cho 2 người có tài khoản mạng Zalo tên "K Mèo" và "C. Ánh Dương", phương thức thỏa thuận mua bán qua tin nhắn Zalo, người mua trả tiền cho A. bằng chuyển khoản, tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hồ A.T. do A. cung cấp.

Tổng số ma túy H.T.A tàng trữ nhằm bán lại cho người khác là 26,7321 g MDMA và 29,174 g Ketamine. Hành vi nêu trên của H.T.A là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm.

Hối hận

H.T.A học đến lớp 12 thì nghỉ, sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Tháng 1-2021, A. xuất ngũ về địa phương sống tại huyện A Lưới và kết hôn với P.T.Ng. Đến tháng 2-2023, vợ chồng A. đến thuê một căn hộ tại chung cư cao cấp trên đường Tố Hữu (TP Huế) để chung sống.

Tại tòa, A. khai mình làm nghề lái xe thuê, lương tháng 8 triệu đồng; vợ là thợ làm giấy vàng mã, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng mỗi tháng họ phải trả tiền thuê nhà là 9 triệu đồng.

"Lương bị cáo 8 triệu đồng nhưng trả tiền nhà đến 9 triệu đồng/tháng. Có phải bị cáo thuê nhà để buôn bán ma túy, tiền thuê nhà lấy từ hoạt động buôn bán này không?" - chủ tọa phiên tòa hỏi. H.T.A đáp lại bằng sự ngậm ngùi.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển số lượng ma tuý "khủng" từ Lào về Việt Nam

Sau 4 ngày nghỉ lễ, CSGT TP HCM phát hiện 24 lái xe sử dụng ma tuý

CLIP: Bắt đối tượng giấu ma tuý trong quần lót

Chủ tọa hỏi tiếp: "Bị cáo có nghiện ma túy không?". "Dạ, có". "Từ khi nào?". "Dạ, từ năm 2023".

Một vị hội thẩm nhân dân hỏi: "Bị cáo được rèn luyện trong môi trường quân đội nên đã biết rõ tác hại của ma túy. Việc buôn bán trái phép chất ma túy bị pháp luật nghiêm cấm, vậy sao lại dấn thân vào?". H.T.A lại ngậm ngùi trả lời: "Dạ, bị cáo biết".

Trước khi tòa nghị án, từ hàng ghế cuối cùng, một người đàn ông đứng dậy khẩn khoản xin tòa trình bày vài câu. Người này là ông H.T.Ng (SN 1975, trú tại huyện A Lưới) - cha của H.T.A.

Ông Ng. nói gia đình ông đều là những người có công với cách mạng, cha ông là thương binh hạng 4/4 và được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. "Tôi cũng phục vụ trong quân ngũ 6 năm. Tôi luôn mong muốn con cái tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình. Thế nhưng, A. lại phạm tội nên tôi rất buồn" - ông Ng. buồn rầu cho biết.

Được hỏi vì sao không thuê luật sư bào chữa cho con trai, ông Ng. lắc đầu, bảo rằng việc buôn bán trái phép chất ma túy xã hội đều lên án. Tội danh đã rõ ràng thì thuê luật sư để làm gì nữa.

Tòa nghị án, bị cáo H.T.A được đưa vào một căn phòng phía sau phòng xét xử. Nhìn con qua khung cửa sổ, ông Ng. nước mắt ngậm ngùi nói vọng: "A. phạm tội cũng có một phần lỗi của tôi. Tôi đã không cương quyết khuyên can con. Các bậc làm cha mẹ hãy thường xuyên quan tâm đến con cái. Đặc biệt là phải quyết liệt với những sai phạm của con để không phải hối hận như tôi" - ông Ng. nói.