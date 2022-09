Công an Bình Dương khởi tố vụ cháy quán karaoke làm chết 32 người

Tối 8/9, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương) để tiếp tục điều tra, làm rõ.



Trước đó, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân vụ việc.

Theo đại tá Quyên, vụ cháy gây thiệt hại về người lớn thứ hai trong lịch sử chỉ sau vụ cháy ở TP.HCM cách đây nhiều năm.

Viện KSND tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan công an. Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.

Hiện trường vụ cháy

Như Tiền Phong đã đưa tin, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Cơ sở được thiết kế, xây dựng trên tổng diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý.

Vào khoảng 20h50 ngày 6/9, cơ sở kinh doanh karaoke An Phú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Điểm khởi phát lửa cháy ở khu vực tầng 2.

Vụ cháy khiến 32 người tử nạn. Nguyên nhân ban đầu do chập điện.