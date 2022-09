Họp báo thông tin chính thức vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng

Liên quan đến vụ cháy khiến 32 người tử vong tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An), sáng nay (8/9) UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo, công bố thông tin chính thức về vụ việc.

Buổi họp báo do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng chủ trì cùng Đại tá Trịnh Ngọc Quyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Trương Thị Bích Hạnh.

Được biết, ông Mai Hùng Dũng là người trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sau khi xảy ra vụ cháy thương tâm.

Hình ảnh tại buổi họp báo

Theo đó, tại buổi họp báo UBND tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức thiệt hại về người và tài sản, công bố nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy, công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Thuận An nói riêng và toàn tỉnh Bình Dương nói chung.



Đại diện ngành y tế tỉnh Bình Dương, Phó giám đốc Sở Y tế Huỳnh Minh Chín đã thông tin về tình hình sức khoẻ hiện tại của các nạn nhân may mắn thoát chết và việc nhận dạng thi thể của các nạn nhân xấu số.

"Đến 9h sáng ngày 8 tháng 9, bệnh viện An Phú tiếp nhận 32 ca, trong đó 30 ca tổn thương nhẹ, Bệnh viện An Phú đã kê đơn về nhà tiếp tục điều trị và theo dõi. Trong đó, có 2 ca nặng đã chuyển lên Bệnh viện Đa Khoa Bình Dương phẫu thuật, 1 ca sinh năm 2006, 1 ca nữ bị gãy xương cổ chân, gót chân đã phẫu thuật, cả 2 đều được tiên lượng khoẻ, có thể phục hồi.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - PGĐ Công an tỉnh Bình Dương

Tại bệnh viện Thành phố Thuận An tiếp nhận 17 ca tử vong, trong đó 8 ca nam, 9 ca nữ, 13 ca tử vong đã được gia đình nhận xác về, còn lại gửi về giám định. Bệnh viên Đa Khoa tỉnh Bình Dương tiếp nhận 15 ca tử vong trong đó có 9 nam 6 nữ, hiện tại đang bàn giao thi thể cho gia đình".

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng nêu nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của vụ hoả hoạn.

"Ngoài những nguyên nhân khách quan cũng không thể không nói đến những nguyên nhân chủ quan đến từ các nạn nhân, uống rượu bia trong tình trạng lơ tơ mơ, không được tỉnh táo lắm nên khi mà nhân viên, quản lý cơ sở karaoke đến thông báo cháy, đề nghị mọi người đi theo lối thoát hiểm để tránh nguy hiểm, hầu như các khách không chấp hành có phòng còn cố tình kéo tay nhân viên vào đến khi nhân viên này thoát ra rồi đến cung cấp thông tin cho chúng tôi, việc chấp hành phòng cháy chữa cháy không tốt dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng, chính những người đó là nạn nhân. Những người khi nhân viên gõ cửa, người ta chạy theo nhân viên thoát xuống tầng dưới, lửa bốc lên tầng trên, thì người ta thoát nạn".

Liên quan đến thông tin về "nạn nhân thiệt mạng sinh năm 2006 là nhân viên của quán karaoke này" đang được lan truyền trên mạng xã hội, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho hay sẽ tiếp tục xác minh và làm rõ thông tin này.