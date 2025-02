Concert đầu tiên của 2NE1 tại Việt Nam: Đẳng cấp nhóm nữ huyền thoại khiến fan vỡ oà, làm 1 điều y hệt BLACKPINK tặng fan Việt!

Tối 15/2/2025, concert kỷ niệm 15 năm thành lập của 2NE1 - Welcome Back đã chính thức diễn ra tại SECC, TP.HCM. Sau gần 9 năm kể từ ngày tan rã, cuối cùng fan Việt cũng chờ được khoảnh khắc 2NE1 tái hợp, biểu diễn chung 1 concert. Đây cũng là buổi hoà nhạc đầu tiên nhóm nữ huyền thoại tổ chức tại Việt Nam. Từ thời điểm công bố 2 đêm diễn ở TP.HCM, các BLACKJACK Việt đã đứng ngồi không yên, lập tức lên kế hoạch "đi đu idol". Concert D-1 của 2NE1 tại TP.HCM thu hút hàng nghìn người hâm mộ, có người còn chơi lớn lên đồ cá tính, cosplay 4 cô gái tạo nên khung cảnh vô cùng tưng bừng.

2NE1 và giao diện cực chiến tại concert tối 15/2

Nhóm nữ huyền thoại khiến fan phấn khích

Đến Việt Nam, 2NE1 gần như giữ trọn vẹn setlist gồm toàn hit của nhóm, chỉ thay đổi một vài tiết mục đặc biệt tặng fan Việt. Mở màn bằng intro Come Back Home và Fire, 2NE1 đốt cháy sân khấu ngay từ giây phút đầu tiên của concert. Đoạn VCR có Pharell, TWICE, IU, aespa, IVE, NewJeans, Stray Kids, KISS OF LIFE, Zico, (G)I-DLE, BOYNEXTDOOR, BABYMONSTER,... cũng được phát lên. G-Dragon chỉ xuất hiện đúng 3 giây vẫn đủ khiến khán đài hò hét "khản cổ".

3 giây xuất hiện trên màn hình lớn của "anh Long" khiến fan gào thét khản cổ

Trước hàng nghìn fan, 2NE1 một lần nữa xuất hiện, toả sáng trong sự hò reo, cổ vũ không ngớt. Nhóm mang những ca khúc huyền thoại trở lại, chiêu đãi người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc đã mắt, đã tai. Fan Việt fanchant không sót bài nào.

Sân khấu mở màn với intro Come Back Home và Fire

Siêu hit I Am The Bets và fanchant bùng nổ choáng ngợp

Từ những bài nhóm quá nổi tiếng như I Don't Care, Fire, Ugly, Lonely, Come Back Home, I Love You, Can't Nobody,... cho đến bài solo của 4 thành viên như CL với The Baddest Female, Dara - Kiss,... fan đều thuộc nằm lòng. Đặc biệt phải kể đến I Am The Best, cả khán đài bùng nổ trong tiếng fanchant "nề cà chế cha la cà" quen thuộc. Càng đến cuối "quẩy" càng hăng. Thanh xuân ùa về mạnh mẽ, fan như sống lại thời rực rỡ, hoàng kim của 2NE1.

Càng đến cuối, quẩy càng hăng

Cả khán đài cùng nhảy encore Can't Nobody

Cũng tại đây, 2NE1 nhảy ca khúc quốc dân See Tình. Trùng hợp, cả hai nhóm nữ nhà YG là BLACKPINK và 2NE1 đến Việt Nam đều chọn See Tình tặng fan Việt ngay concert ở Việt Nam. Trưởng nhóm CL xin lỗi fan vì chưa thuộc bài lắm, hứa qua đêm thứ 2 sẽ cải thiện ngay. Những khoảnh khắc ấm cúng giữa người hâm mộ và thần tượng để lại dư vị khó quên. Các thành viên liên tục bày tỏ sự biết ơn đến các BLACKJACK đã chờ đợi mình. Concert 2NE1 sẽ còn 1 đêm tại TP.HCM vào 16/2. Sau đêm 1 bùng nổ, các BLACKJACK càng hào hứng hơn, chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tiệc âm nhạc ngày mai.

2NE1 mang See Tình lên sân khấu concert

Trưởng nhóm CL xin lỗi fan vì chưa thuộc bài lắm

Các thành viên liên tục bày tỏ sự biết ơn đến các BLACKJACK đã chờ đợi mình