Trước giờ G concert 2NE1 D1 tại Việt Nam: Visual Dara xinh phát sáng, Park Bom lộ vẻ mệt mỏi trong buổi soundcheck

Sau nhiều ngày chờ đón, tối 15/2, người hâm mộ Việt Nam sẽ chính thức được thưởng thức đêm diễn đầu tiên nằm trong khuôn khổ concert WELCOME BACK 2024 - 25 ASIA TOUR của nhóm nhạc huyền thoại Kpop 2NE1 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Đây cũng là lần đầu tiên cả 4 thành viên tái hợp trên sân khấu tại Việt Nam sau 11 năm khiến cho cộng đồng BLACKJACK (fandom 2NE1) đếm ngược từng ngày để chờ đón concert đặc biệt của thần tượng trên chính quê nhà.

Một trong những sự kiện được các fan mong chờ nhất đó chính là soundcheck (thử âm thanh) trước khi đêm concert chính thức diễn ra. Đây là khoảng thời gian mà người hâm mộ có thể được thấy thần tượng ở khoảng cách gần nhất và cũng có cơ hội được tương tác nhiều hơn với idol.

Đúng khoảng 17h, 2NE1 đã xuất hiện trên sân khấu trong sự phấn khích của người hâm mộ. Cả 4 thành viên mặc trang phục đơn giản nhưng "chất lừ", liên tục nở nụ cười rạng rỡ dành cho các BLACKJACK Việt. Trên sân khấu, 2NE1 cùng nhau trình diễn 3 ca khúc I Don’t Care, Do You Love Me và Happy.

Sau chuyến bay dài để đến Việt Nam, 2NE1 vẫn vô cùng sung sức trình diễn và không ngừng thả tim cho fan Việt. Trong khi đó Park Bom dù hơi mệt nhưng vẫn thân thiện tương tác, dành tình cảm cho khán giả. Đặc biệt, sự chú ý của người hâm mộ còn “va” phải visual của cô nàng Dara bởi gương mặt xinh “không lối thoát”, nhan sắc trẻ trung như đôi mươi dù ở tuổi 40 đủ khiến các chị em thi nhau “xin vía”.

Clip 2NE1 soundcheck ca khúc I Don't Care

Dara xinh đẹp, trẻ trung như đôi mươi phấn khích khi gặp các fan Việt

"Chị đại" CL hôn gió người hâm mộ Việt Nam

Minzy phấn khích vỡ òa khi gặp lại V-BLACKJACK sau nhiều năm

Park Bom dù hơi mệt sau chuyến bay dài nhưng vấn thân thiện, tương tác cùng người hâm mộ

Những nụ cười luôn hiện trên gương mặt của 4 thành viên

CL...

... và Minzy liên tục vẫy tay chào fan

Visual của Dara khiến nhiều chị em muốn "xin vía"

Clip 2NE1 soundcheck ca khúc Do You Love Me

Trước đó, dù 19h mới bắt đầu đêm concert nhưng BTC đã tạo điều kiện chia từng line khu vực khán giả từ rất sớm để đảm bảo an ninh cũng như tránh ùn tắc vào giờ cao điểm. Ghi nhận vào khoảng 16h, đã có rất đông fan đội nắng đến xếp hàng để chờ 2NE1 soundcheck (kiểm tra âm thanh) cũng như tận hưởng bầu không khí concert của một nhóm nhạc huyền thoại trên “sân nhà”.

Clip bầu không khí trước giờ G concert 2NE1

Bầu không khí náo nhiệt tại concert 2NE1 trước giờ G