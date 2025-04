Concert của trưởng nhóm nhạc nữ quốc dân bị huỷ phút chót, fan Việt phẫn nộ vì lý do khó chấp nhận

Mới đây, thông tin hai đêm concert tại Nhật Bản trong khuôn khổ chuyến lưu diễn châu Á The TENSE của Taeyeon - trưởng nhóm SNSD bị hủy phút chót đã khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop phẫn nộ và thất vọng sâu sắc.



Theo kế hoạch ban đầu, hai đêm diễn tại Tokyo, Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 19 và 20/4. Toàn bộ vé concert đã được bán hết từ rất sớm, cho thấy sức hút vẫn vô cùng mạnh mẽ của Taeyeon sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Người hâm mộ từ khắp nơi, trong đó có rất nhiều fan Việt, đã bay sang Nhật từ sớm để chuẩn bị cho sự kiện này.

SM đột ngột thông báo huỷ concert của Taeyeon tại Tokyo vì lý do khó chấp nhận

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai ngày trước khi concert diễn ra, phía SM bất ngờ thông báo huỷ show với lý do “các thiết bị chưa được vận chuyển đến kịp”, một lời giải thích bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp và khó chấp nhận. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc, bởi đây không phải là một concert quy mô nhỏ mà là cột mốc kỷ niệm 10 năm debut solo đầy ý nghĩa của nữ nghệ sĩ.

Concert The TENSE đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình sự nghiệp của nữ ca sĩ

Đáng chú ý hơn, SM chưa đưa ra bất kỳ phương án xử lý rõ ràng nào như hoàn tiền vé, tổ chức đêm diễn thay thế, hay thậm chí là lời xin lỗi chính thức đến người hâm mộ.

Trước sự cố bất ngờ này, chính Taeyeon là người đã lên tiếng trấn an và xin lỗi người hâm mộ thông qua nền tảng Bubble. Cô chia sẻ bản thân cảm thấy lo lắng, có lỗi với cộng đồng SONE và vô cùng đau lòng khi không thể mang đến những trải nghiệm trọn vẹn như đã hứa. Thậm chí, cô còn thừa nhận mình cảm thấy "xấu hổ" khi những sự cố như vậy cứ liên tục lặp lại.

Nữ ca sĩ ngay lập tức lên tiếng xin lỗi và trấn an người hâm mộ

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bức xúc hơn cả là việc nữ ca sĩ người không trực tiếp gây ra sự cố lại là người phải đứng ra chịu trách nhiệm và xin lỗi thay cho công ty quản lý. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận phẫn nộ từ fan trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự thất vọng với SM Entertainment : “Tại sao Taeyeon phải xin lỗi trong khi SM mới là người sai?”, “Lần thứ bao nhiêu rồi SM?”, “Chỉ tội Taeyeon thôi…”, “Công ty lớn như thế, tổ chức bao nhiêu event rồi mà để tới mức huỷ concert vì không vận chuyển kịp thiết bị?”.

Thông báo huỷ concert phút chót khiến người hâm mộ phẫn nộ, trong đó nhiều fan Việt cũng mua vé đi concert ở Tokyo đã bị mất tiền oan uổng

Việc concert bị huỷ một cách đột ngột không phải là lần đầu tiên SM bị chỉ trích vì cách đối xử thiếu công tâm với Taeyeon. Trong quá khứ, nữ ca sĩ và người hâm mộ từng nhiều lần lên tiếng về cách làm việc “không có tâm” của công ty chủ quản.

Cụ thể, trong concert kỷ niệm 30 năm thành lập SM, Taeyeon không tham gia do mâu thuẫn nội bộ. Dù vậy, SM vẫn tiếp tục sử dụng hình ảnh và tên tuổi của cô trong các ấn phẩm truyền thông của sự kiện - hành vi bị cho là lợi dụng danh tiếng để phục vụ mục tiêu thương mại.

Taeyeon phải đích thân lên tiếng xác nhận bản thân không được SM thông báo gì về nền tảng Weverse để kết nối với người hâm mộ

Không dừng lại ở việc huỷ concert một cách thiếu chuyên nghiệp, SM Entertainment còn liên tục bị người hâm mộ lên án vì những hành động được cho là xem nhẹ quyền lợi và sự an toàn của Taeyeon. Ví dụ như việc không cử đủ vệ sĩ bảo vệ cô tại sân bay, không thông báo rõ ràng về nền tảng Weverse Live nơi Taeyeon có thể tương tác với người hâm mộ và không thông báo về Kwangya Club, dự án ủng hộ của biệt đội SONE và cả thành tích âm nhạc của mình. Ngoài ra, việc quảng bá cho mini album Letter To Myself cũng được đánh giá là hời hợt và thiếu đầu tư, khiến sản phẩm âm nhạc này không nhận được sự chú ý tương xứng với chất lượng và tên tuổi của nghệ sĩ.

Người hâm mộ cho rằng SM quảng bá “hời hợt” mini album thứ 6 của Taeyeon - Letter To Myself

Taeyeon là một trong những nữ nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn của Kpop, concert liên tục cháy vé và doanh thu bán album cũng không tệ với một nghệ sĩ đã hoạt động hơn 10 năm. Vụ việc lần này không chỉ đơn thuần là một concert bị huỷ, mà là giọt nước tràn ly cho hàng loạt bất mãn đã tích tụ từ lâu giữa người hâm mộ và SM Entertainment. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ liên tục mong muốn nữ ca sĩ sẽ tìm được bến đỗ mới sau khi hết hợp đồng độc quyền.