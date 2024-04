Chiều tối 6/4, concert Lonsdaleite ngày 1 tại TP.HCM của Baekhyun (EXO) đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Concert thuộc khuôn khổ tour châu Á solo đầu tay của giọng ca chính EXO gây sốt ngay từ khi công bố “đổ bộ” Việt Nam. Tại đây, Baekhyun mang đến những sân khấu đỉnh cao, khoe thế mạnh trình diễn và khuấy đảo không khí với hơn hơn 5000 fan tề tựu.

Concert Lonsdaleite ngày 1 tại TP.HCM của Baekhyun (EXO) đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ

Đúng 18h, Baekhyun xuất hiện cực hoành tráng với Diamond và Playboy của EXO. Dù không có các anh em đồng hành, Baekhyun vẫn “xử đẹp" 2 ca khúc nhóm. Tại concert cá nhân, Baekhyun chủ yếu mang đến những bài hát nằm trong các album solo của anh chàng ra mắt trước khi nhập ngũ. Có thể kể đến những cái tên như UN Village, Bambi, Candy, Cry For Love, Love Again,...

Fan xả ảnh nét căng khoe trọn visual "không tuổi" của Baekhyun

Anh chàng như bạn trai nhà bên

Nụ cười đốn tim người hâm mộ

Không khí nóng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi vì thời tiết đang độ vào hè mà còn là nhiệt huyết từ các EXO-L Việt. Giây phút Baekhyun bước ra sân khấu, khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ. Nam idol khoe trọn visual "không tuổi", cân trọn mọi tạo hình từ cool ngầu đến đáng yêu như "bạn trai nhà bên".

Baekhyun mở màn bùng nổ

Baekhyun trưng trổ giọng ca nội lực, kỹ năng trình diễn “thần sầu" của đỉnh lưu Kpop đã hoạt động đến năm thứ 12. Nam idol mồ hôi nhễ nhại vẫn liên tục bắn nốt cao, vững phong độ giọng ca chính nhà SM. Đáp lại thần tượng, EXO-L Việt cũng tạo biển fanchant khiến Baekhyun trầm trồ cảm động.

Baekhyun lên nốt cao thần sầu trong ca khúc Candy

Sân khấu UN Village mãn nhãn

Hội ngộ fan Việt sau 1 thập kỷ kể từ sự kiện Music Bank tại Hà Nội, Baekhyun không giấu được cảm xúc. Anh chàng liên tục nói yêu, bày tỏ nỗi nhớ bằng tiếng Việt “Xin chào, anh là Baekhyun đây, anh rất nhớ các em" làm fan đứng ngồi không yên. Trước khi kết thúc concert ngày 1, Baekhyun thực hiện thông lệ hô khẩu hiệu “WE ARE ONE. EXO SARANGHAJA” vỡ oà cảm xúc.

Khoảnh khắc tạm biệt của Baekhyun

Baekhyun thực hiện thông lệ hô khẩu hiệu “WE ARE ONE. EXO SARANGHAJA” vỡ oà cảm xúc

Các EXO-L Việt đã có trải nghiệm âm nhạc đầy thăng hoa cùng Baekhyun. Đêm diễn khép lại với những giây phút ấm áp giữa thần tượng và người hâm mộ. Baekhyun cùng Lonsdaleite sẽ tiếp tục diễn ngày 2 vào chiều tối ngày 7/4.