3 Anh trai say Hi tuổi Tỵ "gây bão" năm qua: 1 người đang nổi danh thì tắt lịm, 4 tháng "mất tích" trên MXH

2024 là năm bùng nổ của các show anh trai. Đặc biệt, trong chương trình Anh trai say Hi, có đến 3 anh trai cùng tuổi Tỵ, với điểm chung là đều vô cùng tài năng và là những cái tên cực "hot" sau chương trình. Họ là ai?

Rhyder

Rhyder tên thật là Nguyễn Quang Anh, sinh ngày 18/3/2001. Với khán giả hâm mộ, có lẽ họ đã quá quen thuộc với tên tuổi nam ca sĩ tuổi Tân Tỵ từ cách đây hơn 10 năm trước, khi Quang Anh từng vượt qua Phương Mỹ Chi đăng quang cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Cho đến nay, Rhyder đã có một cuộc lột xác khi trở thành rapper Top trending và là một trong những cái tên thành công nhất sau Rap Việt mùa 3. Bước vào cuộc đua âm nhạc sôi động nhất mùa hè 2024 - Anh trai say Hi, anh trai Rhyder từng tuyên bố: "Mình muốn bứt phá bản thân, để cho khán giả có thể thấy được những sự cố gắng, nghiêm túc và tâm huyết của mình khi đến với âm nhạc".

Và tuyên bố của Rhyder đã được chàng trai sinh năm 2001 hiện thực hóa trong chương trình, đặc biệt với thành tích: Hễ Rhyder tham gia bài nào là bài đó Top 1! Từ một đàn em nhỏ tuổi trong chương trình, Rhyder đã được các anh em tín nhiệm bỏ phiếu làm đội trưởng. Kết thúc hành trình Anh trai say Hi, nam ca sĩ nhận giải Á quân, đồng thời cũng là 1 trong 5 thành viên của nhóm Best Five nhận suất debut sau chương trình. 4 thành viên khác là HIEUTHUHAI, Isaac, Quang Hùng MasterD và Đức Phúc.

Rhyder, Pháp Kiều và Dương Domic nhận giải Top 10 ca khúc được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh 2024

Vốn đã gây bão trong chương trình, sau Anh trai say Hi, cộng đồng người hâm mộ Rhyder còn được mở rộng hơn nữa. Cuối tháng 11 vừa qua, Rhyder đã tổ chức mini show mang tên Dự án bí mật tại TP.HCM, với số lượng 1.300 vé được bán hết veo trong "một nốt nhạc". Mini show khắc họa 10 năm ca hát và tái hiện một hành trình đầy thăng trầm từ cậu bé Quang Anh trở thành ngôi sao Rhyder như hiện tại.

NEGAV

NEGAV tên thật là Đặng Thành An, sinh ngày 12/4/2001. Anh được biết đến khi trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của tổ đội rap GERDNANG cùng với HIEUTHUHAI, HURRYKNG, REX và MANBO. Nam rapper tuổi Tỵ ghi dấu ấn bằng hình ảnh một anh trai gen Z gần gũi, hài hước, lanh chanh và không ngại để khán giả thấy mình là một anh trai NEGAV chưa hoàn hảo. NEGAV sở hữu tài năng rap, sáng tác và rất mát tay khi collab với những nghệ sĩ nổi tiếng. Anh được yêu thích với biệt danh "Út khờ" - em trai quốc dân trong chương trình thực tế Hành trình rực rỡ.

Đến với Anh trai say Hi, NEGAV ghi dấu ấn của mình trong hàng loạt bài hit như Catch me if you can, Don't care, Ngân nga, Walk, Kim phút kim giờ. Không chỉ được yêu mến trong chương trình nhờ nét dễ thương, hài hước, hay những bản hit nắm giữ Top trending, cái tên NEGAV còn nổi rần rần trên MXH, với lượt tương tác "khủng".

Đang lên như diều gặp gió, NEGAV bỗng vấp phải loạt lùm xùm vì phát ngôn gây tranh cãi trong concert Anh trai say Hi. Tiếp đó, những phát ngôn, bình luận bị cho là chưa chuẩn mực của anh chàng trên MXH thời điểm chưa nổi tiếng cũng bị đào lại. Từ anh trai đông fan bậc nhất chương trình, NEGAV cũng "thu hút" một cộng đồng anti-fan đông đảo.

Thế nhưng khi concert 3 của Anh trai say Hi diễn ra tại Hà Nội, NEGAV đã được ê kip chương trình đưa trở lại sân khấu. Như chưa hề có cuộc chia ly, nhiều fan vẫn cổ vũ hết mình cho màn tái xuất của nam ca sĩ, dẫu rằng tranh cãi xoay quanh sự trở lại này vẫn tiếp tục bùng nổ trên MXH khi khán giả cho rằng ê kíp đang cố tình "tẩy trắng" Út khờ.

Dẫu vậy, cho đến hiện tại, không còn là một NEGAV một ngày đăng 10 status lên MXH nữa, nam ca sĩ sinh năm 2001 hoàn toàn kín tiếng. Tính đến nay, đã gần 4 tháng, fanpage của NEGAV đã không hề cập nhật bài đăng mới sau bài đăng của quản lý NEGAV thông báo về việc anh sẽ không tham dự concert 2 của Anh trai say Hi tại TP.HCM từ hồi giữa tháng 10/2024.

NEGAV xuất hiện tại buổi ra mắt phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành

Gần nhất, NEGAV xuất hiện bảnh bao tại buổi ra mắt phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành tại TP.HCM. Trấn Thành cũng tiết lộ chuyện NEGAV sẽ góp mặt trong phim, nhưng với thời lượng lên hình vừa đủ, không gây khó chịu cho người xem.

Pháp Kiều

Pháp Kiều là thành viên "ít tháng" hơn cả trong bộ 3 anh trai say Hi tuổi Tỵ. Anh tên thật là Nguyễn Thiện Pháp, sinh ngày 20/11/2001 ở Vĩnh Long. Được khán giả biết đến là rapper LGBT của làng nhạc Việt, Pháp Kiều gây ấn tượng bởi màu sắc riêng biệt cũng như hành trình xóa bỏ định kiến giới về rap.

Trong Anh trai say Hi, Pháp Kiều mang đến một màu sắc riêng biệt, khó trộn lẫn. Nam rapper cũng góp mặt trong hàng loạt bản hit của chương trình như Hào quang, Regret, Walk, Tình đầu quá chén... Anh chàng được yêu mến nhờ cách ứng xử thông minh, dí dỏm, thường xuyên có những pha "tấu hài" khó đỡ, những bình luận xéo xắt, nhưng cũng không thiếu những hành động dễ thương, khiến fan "tan chảy".

Sau Anh trai say Hi, Pháp Kiều cũng trở thành một trong những rapper đắt show bậc nhất. Nam ca sĩ xuất hiện "nhẵn mặt" trong hàng loạt sự kiện, chương trình lớn nhỏ và thường xuyên viral trên MXH bởi những khoảnh khắc ấn tượng. Sắp tới, rapper tuổi Tỵ sẽ tiếp tục hội ngộ dàn Anh trai say Hi trong chương trình Sóng 25 lên sóng đêm Giao thừa.