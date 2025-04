Hieuthuhai bị lật đổ

MCK tung Tháp drill tự do một cách âm thầm lên nền tảng YouTube. Bản nhạc này có thời lượng chưa tới 2 phút, với định dạng sản phẩm chỉ là một tấm ảnh kèm nhạc. Song, sức hút vượt trội của MCK vẫn là khác biệt, biến một bản nhạc ngẫu hứng thành đối trọng bất ngờ của một loạt MV được đầu tư đắt tiền.

Sau 4 ngày phát hành, Tháp drill tự do của MCK hút gần 4 triệu view. Với tốc độ tăng trưởng thực tế khoảng một triệu view mỗi ngày trên nền tảng, MCK nhanh chóng vượt qua Hurrykng, Mono chỉ trong vài giờ phát hành sản phẩm. Tiếp đó, chuyện MCK đánh bại Hieuthuhai đã được dự đoán chỉ là vấn đề thời gian.

MCK làm nên chiến tích với bản remake ngắn.

Từ đầu năm, thứ hạng ở top trending biến động liên tục. Lần lượt Erik, Hòa Minzy, Pháo, Hieuthuhai và MCK thay nhau thống trị, giúp đường đua trending duy trì sức nóng.

Một lần nữa MCK khiến khán giả trầm trồ vì cách làm đi ngược số đông nhưng vẫn thành công. Không phải lần đầu nam rapper gây sốt từ một ca khúc ngẫu hứng, không cần đầu tư truyền thông. Trước đó, MCK từng tung bản rap 2h vào đúng 2h đêm, nhanh chóng đứng đầu trending.

MCK tạo ra một điều đặc biệt cho nhạc Việt, khi từ cơn sốt Tháp drill tự do, giới rap đổ xô tham gia thử thách viết một đoạn nhạc mới trên nền beat có sẵn. Tháp trap tự do, một sản phẩm khác lấy cảm hứng từ MCK của Obito, đang hiện diện ở vị trí thứ 3. Không trừ khả năng Hieuthuhai sẽ mất luôn vị trí thứ 2 trong vài ngày tới.

Cơn sốt Tháp drill tự do bắt nguồn từ việc một producer remix ca khúc gốc Tháp nghiêng tự do của LBI Lợi Bỉ theo phong cách drill. MCK là người đầu tiên lấy cảm hứng từ con beat của producer GAZ, làm một phiên bản mới cho Tháp nghiêng tự do. Hai ngày qua, có hàng trăm rapper, từ những tên tuổi đình đám đến newbie (tân binh) tham gia thử thách viết một verse mới cho Tháp nghiêng tự do.