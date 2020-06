Con vật đóng băng cứng đơ khiến bác sĩ thốt lên: "Tôi chưa thấy cảnh tượng như vậy trong 24 năm qua" và điều kỳ diệu xảy ra sau 1 đêm

Đó là bức ảnh này chụp một cô mèo Fluffy sống tại thành phố Kalispell, tiểu bang Motana, phía tây bắc nước Mỹ. Trong đợt không khí lạnh tràn xuống nước Mỹ vào cuối tháng 1 năm ngoái, mèo Fluffy không may mắc kẹt ngoài trời khi mức nhiệt đã uống dưới 0 độ C. Nhiệt độ ban đêm có lúc xuống -13 độ C.

Chủ sở hữu của Fluffy (giấu tên) đã phát hiện con mèo bị đông cứng trong những khối băng và tuyết dày. Họ ngay lập tức đưa cô mèo đến Phòng khám thú y Kalispell đồng thời chụp một bức ảnh cho thấy tình trạng tồi tệ của con vật lúc mới được phát hiện.

Toàn thân Fluffy bị băng tuyết phủ trắng.

Các bác sĩ có mặt ở đó đều giật mình khi phát hiện ra rằng nhiệt độ cơ thể của Fluffy đã giảm xuống từ mức trung bình khoảng 38,3 độ C xuống chỉ còn 32 độ C - lạnh đến mức nhiệt kế ban đầu thậm chí không thể đo được nhiệt độ cơ thể con vật.

Cô Andrea Dutter, giám đốc điều hành phòng khám thú y Animal Clinic of Kalispell cho biết: "Con vật đã bị đóng băng cứng đơ toàn thân. Chúng tôi đoán rằng Fluffy đã bị chấn thương khiến nó không thể đi được tới một nơi trú ẩn an toàn".

Bác sĩ Jevon Clark, người cũng có mặt ở phòng khám, nói: "Tôi thực sự chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này dù tôi đã làm nghề được gần 24 năm. Con vật thực sự đã bị đóng băng".

Sau khi được "rã đông" theo nghĩa đen băng nước ấm, máy sấy tóc, khăn nóng và đệm sưởi trong suốt 2 giờ liền, tình trạng của Fluffy vẫn chưa có chút tiến triển. Các bác sỹ thú y tiếp tục tiến hành đắp chăn, sưởi ấm cho Fluffy nhưng cơ thể của nó vẫn rất lạnh.

Chỉ khi đưa đến phòng cấp cứu, tình hình mới khả quan hơn. Thời điểm đó đã là vài giờ sau khi mèo Fluffy được chủ nhân phát hiện nên suýt nữa mọi người đã từ bỏ hy vọng.

Fluffy đã hồi phục sau 1 đêm.

Cuối cùng, chỉ sau một đêm trong phòng cấp cứu của phòng khám, Fluffy đã có thể trở về nhà và dần bình phục hoàn toàn sau 1 tuần.

Trang Facebook Animal Clinic of Kalispell đăng tải hình ảnh của con mèo với chú thích: "Sự hồi sinh của Fluffy thật là một điều kỳ diệu". Bài đăng đã thu hút 5.500 lượt thích, 1.200 bình luận và 4.400 lượt chia sẻ.

"Chúng tôi phải khen ngợi gia đình nuôi Fluffy vì đã hành động nhanh chóng để đưa Fluffy đến gặp bác sĩ ngay lập tức", cô Dutter nói. "Chúng tôi và cả Fluffy rất biết ơn những người chủ đã có phản ứng nhanh chóng trong một tình huống đáng sợ như vậy".

(Nguồn: ATI)