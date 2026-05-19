Con trai Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Nạn nhân đáng thương phía sau cuộc ly hôn ồn ào bậc nhất Cbiz

Trong bóng tối khuất sau ánh đèn sân khấu, tuổi thơ của con cái các ngôi sao thường được phủ lên một lớp hào quang rực rỡ. Thế nhưng, đối với Tạ Chấn Hiên (Lucas) con trai cả của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi lớp hào quang ấy lại đi kèm với một cái giá quá đắt. Gần đây, khi thiếu niên này dần bước vào tuổi dậy thì, những cuộc thảo luận về quỹ đạo trưởng thành của cậu lại trở nên ồn ào.

Người ta chợt nhận ra, cậu bé mang danh "tinh nhị đại" kiêu hãnh rốt cuộc lại là người gánh chịu hậu quả cho cuộc hôn nhân oanh liệt nhưng chóng tàn của đấng sinh thành. Dù Tạ Đình Phong sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu tệ và cố gắng dùng vật chất để lấp đầy khoảng trống tình thân, dường như anh vẫn chẳng thể xoa dịu được vết thương sâu hoắm trong tâm hồn đứa trẻ vì cảnh gia đình ly tán.

Cuộc hôn nhân "cổ tích" và tuổi thơ bị chia cắt

Hơn hai mươi năm trước, sự kết hợp giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi từng được ca tụng là chuyện tình cổ tích của cặp "tiên đồng ngọc nữ", thống trị vô số trang nhất các tờ báo giải trí. Nhưng năm 2011, cuộc hôn nhân ấy chính thức chấm dứt, kéo theo cuộc chiến giành quyền nuôi con dai dẳng và sự vây ráp của truyền thông.

Tạ Chấn Hiên khi ấy còn quá nhỏ, buộc phải cuốn vào tâm điểm cơn bão. Cuộc sống của cậu từ đó bị chia làm hai nửa, một nửa là những tháng ngày bôn ba dưới ánh đèn flash cùng mẹ, nửa kia là sự chật vật tìm kiếm cảm giác tồn tại trong những khe hở lịch trình bận rộn của cha. Môi trường trưởng thành thiếu vắng sự ổn định này đã trở thành vết hằn sâu đậm nhất trong tuổi thơ Lucas.

Vật chất đong đầy nhưng tình thân thiếu vắng

Nhiều năm qua, Tạ Đình Phong đạt được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp, từ ca sĩ nhạc rock đến ảnh đế, rồi thành doanh nhân với khối tài sản vượt mốc trăm triệu. Với tư cách là một người cha, anh chắc chắn đã mang đến cho hai con sự đảm bảo tối đa về mặt vật chất: môi trường giáo dục tư thục đắt đỏ, điều kiện sinh hoạt xa hoa và một tương lai trải sẵn hoa hồng.

Thế nhưng, tiền bạc có thể mua đồ chơi đắt giá, nhưng không mua được sự đồng hành trọn vẹn. Trong giai đoạn trưởng thành quan trọng nhất của Tạ Chấn Hiên, sự vắng mặt của người cha đã trở thành niềm tiếc nuối không thể bù đắp. Dù Tạ Đình Phong nhiều lần bày tỏ tình yêu thương, nhưng guồng quay bận rộn và khoảng cách địa lý đã khiến tình phụ tử trở nên "lực bất tòng tâm".

Cùng với sự khôn lớn của Tạ Chấn Hiên, tác động tiêu cực từ việc thiếu vắng gia đình trọn vẹn bắt đầu bộc lộ. Lucas ở tuổi dậy thì ngày càng hướng nội và ít nói, giữa hàng lông mày luôn phảng phất nét u buồn.

Khi ở cạnh mẹ, cậu tỏ ra hiểu chuyện đến đau lòng, sớm sắm vai "người đàn ông nhỏ" chăm sóc em trai và an ủi cảm xúc của mẹ. Sự trưởng thành quá sớm này là tín hiệu cho thấy một đứa trẻ đang thiếu hụt trầm trọng cảm giác an toàn. Cậu đánh mất đi đặc quyền vô tư làm nũng, thay vào đó là sự cẩn trọng gìn giữ bầu không khí gia đình. Tổn thương lớn nhất của việc cha mẹ ly hôn không nằm ở vật chất, mà là sự sụp đổ của cảm giác an toàn. Tạ Chấn Hiên bề ngoài sở hữu tất cả, nhưng nội tâm lại hoang vu tột cùng.

Áp lực ngạt thở dưới "kính lúp" dư luận

Tàn nhẫn hơn, vì là con người của công chúng, mọi thứ về Lucas đều bị đặt dưới kính lúp soi xét. Mỗi chi tiết gia đình, mỗi lời đồn thổi đều dễ dàng trở thành câu chuyện làm quà của dư luận. Cậu không thể tự chữa lành vết thương trong không gian riêng tư, mà phải cắn răng tiêu hóa nỗi đau gia đình tan vỡ dưới vô số ánh mắt nhòm ngó. Áp lực vô hình này có sức tàn phá gấp ngàn lần sự thiếu thốn vật chất. Tài sản tỷ tệ của cha có thể che mưa chắn gió, nhưng không thể ngăn được những lời đàm tiếu hay dập tắt khao khát về một mái ấm trọn vẹn trong đêm thâu.

Dù Tạ Đình Phong nỗ lực sửa chữa mối quan hệ với con, nhưng thời gian đã trôi qua thì những vết nứt rất khó để liền lại. Quãng tuổi thơ bị bỏ lỡ là thứ xa xỉ phẩm mà bao nhiêu tiền cũng không thể chuộc lại. Sự trầm mặc của Tạ Chấn Hiên hiện tại có lẽ chính là lời phản kháng không âm thanh đối với tình thân khuyết thiếu này.

Câu chuyện của Tạ Chấn Hiên là lời cảnh tỉnh sắc lạnh cho các bậc cha mẹ trên cán cân tình thân, sức nặng của tiền bạc chỉ nhẹ tựa lông hồng. Chỉ có sự đồng hành chân thành mới là phương thuốc chữa lành tâm hồn trẻ thơ. Gia sản trăm triệu tệ tuy đáng kinh ngạc, nhưng trước trái tim rỉ máu của đứa con, nó bỗng trở nên nhạt nhòa và bất lực. Tuổi thơ chỉ có một lần bay qua, và những hơi ấm bị bỏ lỡ... định sẵn sẽ là nỗi đau âm ỉ theo cùng đến suốt cuộc đời.