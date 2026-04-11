Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi được khán giả ủng hộ tái hợp

Những ngày gần đây, làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ dậy sóng trước thông tin Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi có dấu hiệu nối lại tình xưa. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ người trong cuộc, nhưng loạt suy đoán dựa trên hình ảnh và chi tiết đời thường đã khiến cộng đồng mạng không ngừng tranh luận.

Từ một bài đăng trên mạng xã hội với tiêu đề “Liệu Phong – Chi có tái hợp?”, cư dân mạng đã tổng hợp nhiều bức ảnh được cho là “trùng hợp đáng ngờ” giữa hai nghệ sĩ. Đáng chú ý, cả hai từng xuất hiện trong những bộ trang phục có họa tiết tương đồng, đặc biệt là một chiếc áo khoác rằn ri được cho là không thể trùng lặp nếu không phải cùng một chiếc. Một số ý kiến thậm chí còn đặt nghi vấn về việc họ chia sẻ tủ đồ, từ đó suy đoán khả năng sống chung.

Búp bê cùng xuất hiện trong không gian sống của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong. (Ảnh: Weibo)

Không dừng lại ở đó, một món quà là búp bê Molly cỡ lớn từng được cho là của Tạ Đình Phong cũng bị phát hiện xuất hiện trong không gian sống của Trương Bá Chi. Những chi tiết nhỏ như vậy tiếp tục được xâu chuỗi tạo nên một bức tranh đầy suy đoán về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi từng được xem là biểu tượng tình yêu một thời. Thậm chí, một số cư dân mạng còn chỉ ra rằng mỗi lần đến Thượng Hải, cả hai dường như đều lưu trú tại cùng một khách sạn, thậm chí là cùng một căn hộ với đặc điểm ban công, tầm nhìn và chi tiết kiến trúc tương đồng. Những bằng chứng này nhanh chóng lan truyền, khiến tin đồn tái hợp ngày càng có sức lan tỏa.

Tuy nhiên, giữa làn sóng suy đoán, không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng những chi tiết nói trên hoàn toàn có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc liên quan đến hai con trai chung của họ là Lucas và Quintus.

Các trang phục trùng hợp của cặp đôi. (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng cảnh báo về việc suy diễn quá mức từ những chi tiết chưa được kiểm chứng, cho rằng việc ghép đôi dựa trên vài hình ảnh rời rạc là thiếu cơ sở và dễ gây hiểu lầm.

Giữa tâm điểm tin đồn, Trương Bá Chi không lên tiếng phản hồi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chỉ chia sẻ về cuộc sống thường nhật, đặc biệt là việc chăm sóc con trai đang bị ốm. Cô tiết lộ con mình lần đầu bệnh nặng sau nhiều năm khiến cô phải chuẩn bị tới 7 món ăn mỗi ngày với hy vọng con có thể ăn được ít nhất một món.

Tạ Đình Phong và Vương Phi sống kín tiếng sau ồn ào của các cuộc hôn nhân. (Ảnh: Weibo)

Về phía Tạ Đình Phong, nam nghệ sĩ vốn kín tiếng trong đời sống riêng tư. Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi vào năm 2011, anh từng tái hợp với Vương Phi vào năm 2014 và duy trì mối quan hệ ổn định, ít xuất hiện trước truyền thông. Chính vì vậy, những tin đồn gần đây càng khiến dư luận bất ngờ.