Bị đồn tái hợp Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi nói gì mà dân tình bất ngờ?

Dù ly hôn đã lâu nhưng thi thoảng, cư dân mạng lại đồn đoán Trương Bá Chi và chồng cũ Tạ Đình Phong tái hợp. Gần đây, cư dân mạng Trung Quốc tổng hợp ảnh "bằng chứng" cặp đôi mặc áo khoác rằn ri giống nhau, sở hữu những món đồ sưu tầm phiên bản giới hạn giống nhau, và thậm chí còn được bắt gặp ở cùng một khách sạn trong chuyến đi Thượng Hải cùng các con.

Nhiều netizen suy đoán rằng sự tương đồng có thể là dấu hiệu cho thấy cặp đôi cũ đã nối lại tình xưa. Thậm chí còn có tin đồn Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong đã ở chung phòng trong chuyến đi Thượng Hải. Tuy nhiên, cũng như nhiều tin đồn về người nổi tiếng khác, "bằng chứng" vẫn chỉ mang tính chất suy đoán và chưa được xác minh. Câu chuyện này lan truyền rộng rãi chủ yếu do quá khứ huy hoàng của Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong và sự quan tâm lâu dài của công chúng đối với mối quan hệ của họ.

Đến ngày 20/4, Trương Bá Chi đã tham gia livestream và "tức nước vỡ bờ" trước những tin đồn. Cô bực bội nói nhằm bác bỏ tin đồn đã quay lại với chồng cũ: “Tôi có thể thiếu bàn chải đánh răng, nhưng tôi không thiếu chồng". Câu nói gay gắt của nữ diễn viên đã khiến công chúng phải sốc vì quá thẳng thắn và đanh thép

Phía Tạ Đình Phong cũng phủ nhận mọi khả năng hòa giải, cho rằng những tin đồn như vậy “lại xuất hiện cứ sau sáu tháng”. Nam diễn viên nhấn mạnh rằng việc quay lại với Trương Bá Chi là điều không thể. Trong 2 sự kiện gần đây, khi được hỏi về cách giữ cho tình yêu luôn tươi mới, Tạ Đình Phong đã giơ tay trái lên để khoe chiếc vòng tay Cartier Love mà anh đã đeo suốt 26 năm. Đây là "tín vật tình yêu" nổi tiếng của anh với Vương Phi, ngầm khẳng định tình cảm lãng mạn của họ vẫn còn nguyên vẹn. Như vậy, shipper của cặp "Phong - Chi" đã bị 1 phen chưng hửng.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, cô là "Tinh nữ lang" vụt sáng nhờ bàn tay của Châu Tinh Trì qua siêu phẩm Vua Hài Kịch. Với nhan sắc thanh thuần, thoát tục, cô từng được mệnh danh là "ngọc nữ" hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc) trước khi chuyển mình thành một người mẹ đơn thân kiên cường. Trong khi đó, Tạ Đình Phong cũng sinh năm 1980, là "con nhà nòi" chính hiệu (con trai tài tử Tạ Hiền). Anh không chỉ là một ca sĩ, diễn viên hạng A với vẻ ngoài lãng tử, phong trần mà còn là một doanh nhân, đầu bếp nổi tiếng với chương trình Chef Nic.

Chuyện tình giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong từng được ví như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình có thật của làng giải trí Hoa ngữ — đầy rực rỡ, lãng mạn nhưng cũng kết thúc trong sự tiếc nuối và những cuộc tranh luận kéo dài hàng thập kỷ. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những năm đầu thập niên 2000, xen giữa là cuộc tình tay ba tốn nhiều giấy mực với "Thiên hậu" Vương Phi.

Sau nhiều lần tan hợp, cả hai khiến cả châu Á ngỡ ngàng khi bí mật kết hôn tại Philippines. Hình ảnh Tạ Đình Phong quỳ gối cầu hôn Trương Bá Chi dưới ánh hoàng hôn trên bãi biển từng là biểu tượng của một tình yêu vượt qua mọi rào cản. Giữa lúc tổ ấm đang hạnh phúc, scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy bùng nổ, kéo theo Trương Bá Chi vào tâm bão. Lúc bấy giờ, Tạ Đình Phong đã thể hiện bản lĩnh quân tử khi công khai bảo vệ vợ, cùng cô vượt qua dư luận để duy trì gia đình.

Tưởng chừng tình yêu đã chiến thắng tất cả, nhưng đến năm 2011, cặp đôi chính thức tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Có nhiều lời đồn đoán xoay quanh sự rạn nứt, từ việc Trương Bá Chi chụp ảnh thân thiết với Trần Quán Hy trên máy bay cho đến những mâu thuẫn về tính cách và quan điểm nuôi dạy con cái. Hậu ly hôn, Trương Bá Chi chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, một mình nuôi nấng hai con trai (Lucas và Quintus) và sau đó là cậu con trai thứ ba bí ẩn. Trong khi đó, Tạ Đình Phong quay lại viết tiếp mối duyên dang dở với Vương Phi.

Sau 15 năm đường ai nấy đi, cả hai đều đã tìm được sự bình yên riêng. Trương Bá Chi giờ đây là hình mẫu người mẹ "siêu nhân", còn Tạ Đình Phong vẫn duy trì sức hút của một quý ông lịch lãm. Dù không còn chung bước, nhưng cái tên "Phong - Chi" vẫn luôn là một phần ký ức rực rỡ của thế hệ khán giả yêu điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Việc tin đồn tái hợp liên tục xuất hiện trở lại phản ánh sự quan tâm lâu dài của công chúng đối với mối quan hệ trong quá khứ của cặp đôi.

