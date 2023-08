Con trai producer huyền thoại và minh tinh: Thiên tài bơi lội hóa idol nhà SM, chưa debut đã gây sốt vì đẹp na ná Yoona - Jungkook

Năm nay, "ông lớn" SM Entertainment gây chú ý lớn khi quyết định cho ra mắt nhóm nhạc nam mới đầy tiềm năng mang tên RIIZE với đội hình 7 thành viên toàn mỹ nam. Gây chú ý nhất trong số đó là 1 thành viên có xuất thân con nhà nòi. Anh chàng này nổi tiếng từ năm 15 tuổi nhờ danh tiếng của bố mẹ ngôi sao và được gọi là thiên tài bơi lội. Giờ đây, nam idol thậm chí còn gây sốt tại sân bay ngay cả trước khi debut vì... đẹp trai đến mức được netizen nhận xét là như nam thần trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực. Nhân vật đang được chú ý này chính là Anton - con trai cả của nam ca sĩ kiêm producer huyền thoại Yoon Sang cùng nữ diễn viên xinh đẹp Shim Hye Jin.

Thiên tài bơi lội nổi tiếng, lên mặt báo từ năm 15 tuổi vì nằm trong top 10 tuyển thủ bơi lội tuổi thiếu niên tại Mỹ

Anton tên thật là Lee Chan Young, sinh năm 2004 trong gia đình của nam ca sĩ kiêm producer huyền thoại Yoon Sang cùng cựu diễn viên xinh đẹp Shim Hye Jin. Yoon Sang được biết đến là ca sĩ, nhà sản xuất thiên tài và được gọi là huyền thoại sống tại Hàn Quốc. Ông từng sản xuất loạt ca khúc hit cho các ca sĩ đình đám như DBSK, IU, BoA, Park Hyo Shin và là nhà sản xuất chính cho nhóm nhạc nữ Lovelyz.

Yoon Sang cưới nữ diễn viên từng nổi tiếng là mỹ nhân làng điện ảnh Shim Hye Jin vào năm 2002, hạ sinh Anton vào năm 2003 và con trai thứ 2 Lee Jun Young vào năm 2009. 2 năm trước khi giải nghệ để chăm sóc cho gia đình (giai đoạn năm 2000 trở về trước), Shim Hye Jin từng tham gia loạt phim truyền hình ăn khách như Model, Partner và How to Meet the Perfect Neighbor.

Ngay từ nhỏ, Anton đã là một cái tên nổi tiếng khắp sóng truyền hình Hàn Quốc. Lý do không chỉ bởi vì nam idol là con trai của cặp đôi đình đám mà còn nhờ tài năng xuất chúng và ngoại hình xuất sắc như nam thần của anh chàng. Báo chí xứ củ sâm gọi Anton là "quý tử vàng" vì combo visual và tài năng xuất chúng đa lĩnh vực của anh chàng.

Anton được truyền thông Hàn ưu ái gọi là "quý tử vàng" trong làng giải trí

Bố của Anton là producer nổi tiếng Yoon Sang

Bố mẹ của Anton là 2 cái tên nổi tiếng trong làng giải trí. Gia đình kiểu mẫu này được truyền thông Hàn và khán giả khen ngợi hết lời vì vừa tài năng vừa có được visual đẹp đồng đều cả nhà

Mẹ của Anton là mỹ nhân của làng điện ảnh xứ củ sâm, tuy nhiên giờ đây Shim Hye Jin không còn diễn xuất nữa và tập trung chăm lo cho gia đình. Fan cũng cho rằng, Anton được thừa hưởng ngoại hình lung linh chủ yếu từ mẹ

Năm 2018, Anton trở thành gương mặt hot hit khi xuất hiện trên sóng truyền hình đài SBS trong chương trình Single Wife 2. Hoá ra năm đó, Anton hoạt động với tư cách vận động viên bơi lội chuyên nghiệp giải thiếu niên ở New Jersey, Mỹ. Cậu chàng này khiến người hâm mộ choáng váng vì cả bộ sưu tập bằng khen, cúp, huy chương thắng giải đồ sộ khi mới 15 tuổi.

Được biết, nam idol bắt đầu bơi từ năm 5 tuổi và liên tiếp thắng giải từ lúc mới 10 tuổi. Thậm chí, truyền thông Hàn còn gọi Anton là thiên tài bơi lội sau khi biết được thông tin nam idol nằm trong top 10 tuyển thủ bơi lội ở Mỹ trong độ tuổi thiếu niên. Mặc dù có tài năng xuất chúng trong mảng thể thao, đáng tiếc thay vào năm 2020, producer Yoon Sang lên chương trình Kwak Cine LP Bar và tuyên bố rằng con trai đã từ bỏ bộ môn bơi lội sau đại dịch COVID-19. "Nếu bố cho phép, con sẽ thử sức với âm nhạc", Anton mở đầu con đường mới khi ngỏ lời với bố.

Anton nổi tiếng từ năm 15 tuổi với tài năng xuất chúng trong bộ môn bơi lội. Anh chàng có được bộ sưu tập cúp, huy chương đồ sộ và hoạt động chuyên nghiệp tại Mỹ ở độ tuổi thiếu niên

Không chỉ vậy, Anton còn nổi tiếng ở Hàn vì sở hữu combo tài năng xuất chúng và visual như mơ ở độ tuổi 15. Đáng tiếc thay, dù thể hiện xuất sắc tại Mỹ, nam idol lại phải từ bỏ bộ môn bơi lội sau dịch COVID-19 và trở về Hàn theo đuổi con đường trở thành idol

Không chỉ thể hiện khả năng xuất chúng trong lĩnh vực thể thao, Anton còn bộc lộ tài năng nghệ thuật từ rất sớm. Thừa hưởng ít nhiều khả năng âm nhạc từ bố và máu nghệ thuật từ mẹ, anh chàng đã bắt đầu thử sức với mảng sản xuất nhạc và chơi thành thạo nhạc cụ "khó nhằn" như cello. Chưa hết, SM Entertainment cũng có tham vọng toàn cầu hoá trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ Hàn thành công ở Mỹ, và Anton được kỳ vọng khá nhiều thậm chí trước khi debut vì vừa tài năng, vừa có khả năng giao tiếp trôi chảy cả tiếng Hàn và Anh (do nam idol từng sống ở Boston và chuyển đến New Jersey để thi đấu bơi lội trong thời gian dài).

Vào tháng 9 tới, Anton sẽ ra mắt trong đội hình nhóm RIIZE cùng với 2 thành viên của NCT là Sungchan và Shotaro, và 2 mỹ nam nổi tiếng của SM Rookies là Eunseok và Seunghan. Nhóm đã quay MV ra mắt ở Los Angeles và quay về Hàn Quốc. Đáng nói, sự xuất hiện của nhóm nhạc còn chưa ra mắt chính thức này tại sân bay mới đây đã làm nên cơn sốt mới ở xứ củ sâm. Anton là thành viên được chú ý nhiều nhất và được nhắc đến liên tục trong suốt cả tuần qua chỉ vì... quá đẹp trai.

Anton đã tập sản xuất nhạc và chơi cello từ sớm. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, nam idol cũng bộc lộ tài năng từ khá sớm và được bố mẹ ủng hộ

Màn ra mắt của Anton cùng các thành viên RIIZE vào tháng 9 tới dưới trướng SM Entertainment được công chúng vô cùng kỳ vọng

Ngoại hình lung linh hiếm có, nam thần truyện tranh sở hữu visual vô thực na ná cả dàn nam thần nữ thần Yoona (SNSD), Jungkook (BTS) và Taemin (SHINee)

Đội hình dự án tân binh RIIZE của "ông lớn" SM Entertainment gồm 7 thành viên, và đây được cho là nhóm nhạc có được ngoại hình đẹp đồng đều nhất trong số các boygroup từ trước đến nay của công ty. Trong số dàn mỹ nam tài năng này, Anton chứng tỏ sức hút cực mạnh ngay từ trước khi ra mắt. Trong số các thực tập sinh của SM, nam idol này được khán giả để ý nhiều nhất và không khó để netizen lùng ra quá khứ lẫy lừng với thành tích thể thao khủng, gia thế đáng ngưỡng mộ của anh chàng.

Thế nhưng độ nổi tiếng của Anton bỗng vọt lên như hiện tượng sau khi cả nhóm RIIZE đổ bộ sân bay mới đây. Visual của anh chàng được báo Hàn miêu tả là "tựa nam thần trong truyện tranh bước ra ngoài đời thực", khiến hàng loạt fan Kpop phải dậy sóng và các fanpage mọc lên như nấm. Dù chưa chính thức bước lên sân khấu, Anton đã được các masternim chụp hình lia lịa và tung lên mạng xã hội suốt tuần qua không khác gì các idol ra mắt lâu năm. Và tất nhiên, gương mặt đẹp trai hài hoà với sống mũi cao vút, đôi mắt ướt trìu mến và làn da trắng bóc, vóc dáng cao ráo trong mơ (cao 186cm) của Anton trở thành chủ đề gây bão trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng, quý tử nhà producer Yoon Sang có được vẻ đẹp pha trộn giữa các đường nét lung linh được ưa chuộng tại cả Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngoại hình như nam thần truyện tranh của Anton gây bão ở sân bay

Từ đường nét gương mặt cực phẩm, đặc biệt là sống mũi cao vút và đôi mắt nai long lanh...

... đến nụ cười ngọt ngào của Anton đều khiến hàng nghìn fan rung động

Dispatch và hàng loạt trang báo xứ Hàn đều ưu ái dành mỹ từ cho Anton vì anh chàng quá đẹp trai, ngoại hình sáng bừng cả sân bay

Chưa ra mắt, Anton đã nổi tiếng khắp xứ Hàn nhờ ngoại hình hiếm có. Sau bao nhiêu năm, SM Entertainment đã có được 1 mỹ nam đầy tiềm năng

Loạt ảnh pre-debut của nam idol cũng nhận được phản hồi tích cực của khán giả

Chưa hết, anh chàng này còn được cho là sở hữu nét đẹp na ná hàng loạt idol nổi tiếng tài năng, visual xuất chúng như "người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" Jungkook (BTS), nữ thần Yoona (SNSD) và mỹ nam Taemin (SHINee).

Đường nét trên gương mặt của Anton đều được đánh giá rất cao

Dựa vào ảnh chụp vội ở phòng tập, anh chàng này chưa chi đã khiến netizen phát cuồng vì gương mặt điển trai giống Jungkook (BTS) đến 70%

Nam idol còn được cho là giống đàn anh, đàn chị Yoona và Taemin cùng công ty. Đặc biệt, Anton có nhiều nét giống Taemin đến bất ngờ, không khác gì anh em ruột

Bên cạnh ý kiến ca ngợi, Anton cũng vấp phải nghi vấn trùng tu sống mũi quá đà. So mũi của anh chàng cách đây chỉ vài năm và hiện tại, netizen không khỏi đặt nghi vấn nam idol nâng phần đầu mũi quá lố để đạt được visual vô thực đúng kiểu SM Entertainment mong muốn. Tuy nhiên cũng có ý kiến bênh vực, cho rằng đây chẳng qua là sự thay đổi tự nhiên về ngoại hình vì Anton đang ở độ tuổi phát triển mạnh về thể chất.

Nguồn ảnh: Naver