Nữ idol bị nghi ngoại tình với Ảnh đế Lương Triều Vỹ hơn 36 tuổi: Làm nên lịch sử tại Hàn Quốc, còn hẹn hò Vương Nhất Bác

Netizen lùng sục ráo riết thông tin về nữ idol bị nghi chen chân vào cuộc hôn nhân của Ảnh đế Lương Triều Vỹ và minh tinh quyền lực Lưu Gia Linh.

Sáng 12/8, làng giải trí châu Á chấn động trước thông tin Lương Triều Vỹ ngoại tình với nữ idol Trình Tiêu (Cheng Xiao) kém 36 tuổi. Theo nguồn tin do phía truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải, Lưu Gia Linh còn phải đích thân đi gặp gỡ "tiểu tam" này. Ngay lập tức, mọi sự chú ý của công chúng đã đổ dồn vào Trình Tiêu.

Được biết, Trình Tiêu từng có thời gian hoạt động sôi nổi tại thị trường Hàn Quốc trước khi trở về quê nhà đóng phim. Trình Tiêu được công ty đặc biệt nâng đỡ, có cơ hội hợp tác với loạt nam thần nổi tiếng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ từng dính tin tình ái với “đỉnh lưu” Vương Nhất Bác, khiến netizen xôn xao bàn tán 1 thời.

Trình Tiêu bị nghi chen chân vào cuộc hôn nhân của Lương Triều Vỹ - Lưu Gia Linh

Nữ idol làm nên lịch sử tại làng nhạc xứ Hàn

Trình Tiêu sinh năm 1998, ra mắt tại làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2016 với tư cách thành viên nhóm nhạc Cosmic Girls. Trình Tiêu đảm nhận vai trò center của Cosmic Girls và nữ nghệ sĩ cũng là idol Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử giữ vị trí này ở 1 nhóm nhạc thần tượng Kpop.

Tại ISAC 2016, nữ ca sĩ bỗng khiến netizen Hàn xôn xao trước khoảnh khắc thi đấu xuất thần ở nội dung thể dục dụng cụ. Sau màn trình diễn gây sốt, Trình Tiêu trở thành gương mặt được săn đón, nhận về hàng loạt hợp đồng quảng cáo. Chỉ trong giai đoạn 2016 - 2017, nữ nghệ sĩ đã nhận lời xuất hiện với vai trò khách mời ở hơn 20 show giải trí khác nhau tại Hàn Quốc như Law of the Jungle, The Return Of Superman…

Trình Tiêu bỗng gây sốt nhờ 1 phần thi tại ISAC 2016

Nữ nghệ sĩ cũng có nhiều khoảnh khắc đáng chú ý khi còn hoạt động tại Hàn Quốc với vai trò 1 idol

Hợp tác với loạt nam thần nhưng vẫn mờ nhạt ở quê nhà

Trở về Trung Quốc hoạt động vào năm 2018, Trình Tiêu theo đuổi hình tượng trưởng thành hơn. Tuy nhiên, màn thay đổi này không được đánh giá quá cao, thậm chí còn khiến nghệ sĩ sinh năm 1998 có phần mờ nhạt hơn về nhan sắc so với nhiều người đẹp cùng trang lứa.

Nhưng công ty Nhạc Hoa vẫn ra sức nâng đỡ Trình Tiêu, tạo điều kiện để nữ idol được hợp tác với nhiều nam nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Tính tới nay, cựu thành viên Cosmic Girls từng nên duyên màn ảnh với La Vân Hi, Hứa Khải, Phạm Thừa Thừa, Trần Phi Vũ…

Tuy nhiên, do khả năng diễn xuất còn nhiều hạn chế và gây tranh cãi nên nữ idol sinh năm 1998 vẫn chưa gây được ấn tượng với công chúng ở địa hạt phim ảnh. So với các nữ diễn viên sinh sau năm 1995, Trình Tiêu đang dần bị bỏ xa. Nhiều khán giả khuyên Trình Tiêu nên quay về làm idol, bởi đây mới là công việc giúp nữ nghệ sĩ có nhiều khoảnh khắc nổi bật.

Giũ bỏ hình tượng idol, Trình Tiêu thay đổi tạo hình theo hướng quyến rũ hơn sau khi trở về Trung theo đuổi diễn xuất

Nghệ sĩ sinh năm 1998 có cơ hội hợp tác với loạt nam thần đình đám như La Vân Hi, Hứa Khải... nhưng đều bị chê bai vì diễn xuất đơ cứng

Dính tin hẹn hò Vương Nhất Bác

Trong quá khứ, Trình Tiêu - Vương Nhất Bác từng vướng nghi vấn hẹn hò xuất phát từ loạt bằng chứng cho thấy 2 nghệ sĩ dùng đồ đôi, tương tác thân mật trên sân khấu. Bên cạnh đó, có nhân chứng cho hay đã bắt gặp Trình Tiêu - Vương Nhất Bác đi chơi golf cùng nhau. Tuy nhiên, người này không tung ra được hình ảnh bằng chứng cụ thể.

Trình Tiêu - Vương Nhất Bác diện trang phục, đôi giày và phụ kiện giống nhau, khiến netizen đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa họ

Trong chương trình Street Dance Of China, Vương Nhất Bác còn lộ khoảnh khắc được cho là đang “liếc mắt đưa tình” với bạn gái tin đồn

Đến nay, 2 nghệ sĩ chưa từng lên tiếng về nghi vấn tình cảm do blogger tung ra

Nguồn: Naver, Sohu