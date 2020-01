Con trai hoảng loạn phát hiện cả bố và mẹ đều tử vong trong nhà ngày giáp Tết

Ngày 23/1 (tức 29 tết), Công an TPHCM đang tiến hành điều tra làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi tự sát ở quận Bình Tân. Hai nạn nhân là Ng.K.P. (SN 1974) và bà Ng.T.K.C. (SN 1977, cùng ngụ quận Bình Tân).



Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 20/1 (tức 26 tết), anh N.M.T. (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân, là con của 2 nạn nhân) đi chơi trở về căn nhà nằm trong con hẻm 146 đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TPHCM.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng trước đó.

Khi vừa bước vào nhà anh hốt hoảng phát hiện C. mẹ mình nằm tử vong dưới sàn nhà. Tiếp đó, anh nhìn thấy cha mình là ông P. cũng nằm gục dưới sàn, cạnh đó là con dao dính máu. Anh hoảng loạn hô hoán cho người dân địa phương. Người dân chạy qua kiểm tra nhưng cả 2 vợ chồng đã tử vong. Sự việc được báo cho công an.

Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra.

Qua khám nghiệm, bà C. bị đâm nhiều nhát ở phần cổ dẫn tới tử vong. Công an nghi vấn là do mâu thuẫn tình cảm nên ông P. đã sát hại bà C. rồi tự sát.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.