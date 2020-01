Người đàn ông nằm vật giữa cửa hàng cây cảnh, khóa bánh xe vào chân

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh người đàn ông ăn diện bảnh bao nằm trên giường xếp của người bán cây cảnh khiến tất cả ngao ngán, lắc đầu.

Người đàn ông nằm vật ra ghế xếp của người bán cây cảnh

Dù ngủ nhưng anh ta đã kịp khóa chiếc xe máy vào chân khá cẩn thận

Nhìn hình ảnh này, nhiều người cho rằng, có lẽ người đàn ông này đang trong tình trạng không tỉnh táo, rất có thể vừa uống ở bữa tiệc tất niên nên quá say xỉn.

Nhìn cảnh anh ta nằm trên chiếc giường xếp, duỗi chân, gác tay lên trán nằm ngủ li bì còn khóa chân vào bánh trước của xe máy khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Số đông cho rằng, do anh ta quá say nên mới nằm ngủ như vậy, còn số khác thì bật cười hài hước vì cho rằng, dù say xỉn nhưng vẫn biết bảo vệ tài sản cá nhân khi khóa xe vào chân như vậy là đáng hoan nghênh.

Mặc dù dịp cuối năm tất niên khá nhiều, nhưng vì sự an toàn của chính mình và những người xung quanh, thiết nghĩ mọi người nên giảm thiểu bia rượu xuống mức nhất định để tránh rơi vào tình huống ''dở khóc dở cười'' như người đàn ông nói trên.