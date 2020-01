Sát hại dã man cụ ông hàng xóm ở Hưng Yên, nghi phạm sẽ phải đối mặt với mức án nào?

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, tối cùng ngày 19/1, cơ quan công an đã bắt Trần Văn Chuyện (SN 1981, trú tại thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên), kẻ gây ra vụ án. Nạn nhân tử vong là ông Trần Văn Dân (SN 1945, cùng trú tại thôn Tiền Phong). Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, bản thân nghi phạm là đối tượng nghiện ma túy.

Đối tượng Trần Văn Chuyện

Vụ việc xảy ra với tình tiết rúng động khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Liên quan đến những vấn đề pháp lý quanh vụ án, mới đây, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội để làm rõ mức án cũng như tội danh của nghi phạm trong vụ án trên.

Nhận định về tính chất vụ án, luật sư Cường cho rằng, đây là một vụ án nghiêm trọng với hành vi hết sức man rợ của nghi phạm.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội

Luật sư Cường phân tích, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tích cực đấu tranh với đối tượng này để làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án, đồng thời thu thập các tài liệu chứng cứ để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án giết người và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Chuyện nghiện ma túy. Bởi vậy, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ tại thời điểm giết người đối tượng này có sử dụng trái phép chất ma túy hay không, hành vi có xuất phát từ nguyên nhân sử dụng ma túy gây ảo giác dẫn đến thực hiện hành vi phạm tội hay không để có những giải pháp phòng ngừa và có hình thức xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Cường cho rằng, theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi phạm tội do sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích dẫn đến mất khả năng kiểm soát hành vi, đối tượng thực hiện hành vi vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật chỉ loại trừ trách nhiệm hình sự trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội bị mất khả năng nhận thức do bệnh tật. Bởi vậy, trước khi khởi tố bị can, cơ quan điều tra sẽ làm rõ yếu tố này, làm rõ mức độ nhận thức điều khiển hành vi của đối tượng này để xác định hành vi có thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm hay không.

Trường hợp đối tượng Chuyện mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức điều khiển hành vi dẫn đến thực hiện hành vi giết người, đối tượng này không phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng sẽ bị bắt buộc chữa bệnh.

Trong trường hợp, có căn cứ cho thấy tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội đối tượng này hoàn toàn không mắc bệnh làm mất khả năng nhận thức. Việc thực hiện hành vi giết người là do mâu thuẫn, thù oán hoặc do sử dụng trái phép chất ma túy dẫn đến ảo giác thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng này về Tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: Có tính chất côn đồ, giết nhiều người... Hình phạt mà đối tượng này phải đối mặt là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, luật sư Cường nhận định: ''Thời điểm xảy ra vụ án mạng đã cận tết, sự việc xảy ra sẽ hết sức đau lòng, bàng hoàng, lo lắng cho người dân nơi đây. Bởi vậy, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần sớm xác định làm rõ nguyên nhân, động cơ và thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, để người dân được đón một cái Tết ấm cúng, an toàn''.

