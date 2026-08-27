Con trai Hòa Minzy gây sốt vì thái độ trong lần đầu gặp idol - cầu thủ Đình Bắc

Mới đây, Hòa Minzy đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh bé Bo lần đầu gặp gỡ thần tượng - cầu thủ Đình Bắc sau trận chung kết ASEAN Cup 2026. Cậu bé đã được tiền đạo quê Nghệ An ôm vào lòng, chụp ảnh và ký tặng. Đây là ước mơ mà không phải cậu bé nào cũng có thể chạm đến.

Tuy vậy, theo Hòa Minzy chia sẻ, bé Bo vẫn cảm thấy thắc mắc vì sao mẹ lại quen những idol nổi tiếng như thế. Có thể trong suy nghĩ của bé, mẹ Hòa chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi. Khoảnh khắc đời thường nhưng đầy đáng yêu của hai mẹ con nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả.

Bé Bo lần đầu được gặp gỡ và xin chữ ký cầu thủ Đình Bắc.

"Đấy muốn gặp idol nào mẹ đều đưa đi gặp mà không bao giờ tin mẹ là ca sĩ … Về nhà vẫn hỏi sao mẹ lại quen các chú ấy …Thôi không sao, mẹ thấy Bo chưa hâm mộ cô nào nên mẹ vẫn còn hi vọng", nữ ca sĩ chia sẻ.

Hòa Minzy tiết lộ chuyện con trai từng xin chữ ký của mẹ giúp bạn. "Hôm trước đi học về tự dưng thấy xin chữ ký mẹ, mẹ rực rỡ trong lòng luôn. Thế mẹ hỏi : sao con lại xin chữ ký của mẹ! Bo bảo là không hiểu sao mấy bạn lớp con lại xin chữ ký mẹ nhỉ?", cô kể thêm.

Xem đoạn clip của Hòa Minzy, nhiều người khen ngợi vì thái độ ngoan ngoãn, lễ phép của bé Bo khi gặp thần tượng.

Bé Bo hạnh phúc vì được cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết và gặp gỡ cầu thủ Đình Bắc.

Bên cạnh việc có cơ hội gặp gỡ các cầu thủ bóng đá, bé Bo cũng thường xuyên theo mẹ Hòa Minzy đến hậu trường nhiều sự kiện giải trí. Nhờ vậy, cậu bé đã được giao lưu, chụp ảnh cùng loạt ca sĩ, rapper nổi tiếng và được đông đảo khán giả trẻ yêu mến như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus và Hùng Huỳnh.

Dù được mẹ đưa đi gặp gỡ nhiều ngôi sao nổi tiếng, từ sân cỏ đến sân khấu, bé Bo vẫn luôn giữ được nét ngây thơ, hồn nhiên và lém lỉnh đúng với lứa tuổi. Đặc biệt, cậu bé dường như vẫn chưa thực sự tin rằng chính mẹ mình cũng là một ca sĩ nổi tiếng.

Bé Bo, con trai của ca sĩ Hòa Minzy, tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân (sinh năm 2019), là trái ngọt tình yêu một thời giữa nữ ca sĩ và doanh nhân Nguyễn Minh Hải.

Bé Bo và mẹ - nữ ca sĩ Hòa Minzy.

Sau khi cặp đôi đường ai nấy đi, Hòa Minzy một mình nuôi dạy con trai và nhận được rất nhiều lời ngợi khen từ công chúng bởi phương pháp giáo dục văn minh, tinh tế. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, cô luôn tự tay chăm sóc, dạy dỗ và đồng hành cùng con trong mọi cột mốc trưởng thành.

Thay vì bảo bọc quá mức, nữ ca sĩ chọn cách nuôi dạy con theo hướng tự lập, giàu tình cảm, luôn kiên nhẫn trò chuyện và tôn trọng cảm xúc của bé.

Cô không chỉ rèn luyện cho Bo tính kỷ luật, thói quen ăn uống khoa học mà còn đặc biệt chú trọng giáo dục lòng nhân ái, sự lễ phép thông qua những bài học nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày.

Bé Bo và đại úy Thăng Văn Cương - chồng sắp cưới của Hòa Minzy có mối quan hệ gần gũi, thân thiết.

Bé Bo và đại úy Thăng Văn Cương - chồng sắp cưới của Hòa Minzy có mối quan hệ gần gũi, thân thiết. Cậu bé gọi anh là “bố Cương” và từng hồn nhiên chia sẻ rằng bố Cương rất yêu thương mình, bởi ngày nào cũng bế và chăm sóc bé.

Thậm chí, Bo còn mong mẹ Hòa Minzy sớm kết hôn với bố Cương để được nắm tay bố cùng chờ mẹ bước vào lễ đường. Những lời nói ngây thơ ấy cho thấy tình cảm đặc biệt, ấm áp mà bé Bo dành cho người bố dượng của mình.

Nhờ sự yêu thương ấm áp và định hướng đúng đắn của mẹ, bé Bo càng lớn càng ngoan ngoãn, thông minh, lém lỉnh và là một cậu bé cực kỳ hiểu chuyện, biết quan tâm đến mọi người xung quanh.