Hồ Ngọc Hà nuôi con kiểu "chẳng ngại gì": Cho chơi nắng đến giòn tan, lấm lem cũng kệ, miễn là được trải nghiệm

Những ngày cuối tháng 7, trang cá nhân của Hồ Ngọc Hà ngập tràn nhật ký mùa hè của cả nhà ở trời Âu. Trong một khoảnh khắc ghi lại cảnh mấy đứa trẻ ngồi bệt trên sofa, tóc còn ẩm, da rám nắng sau một ngày quẫy nước, nữ ca sĩ viết ngắn gọn: "Phơi nắng bơi cả ngày, đứa nào đứa nấy giòn tan". Chỉ một dòng caption mà gói trọn tinh thần làm mẹ của cô: Cứ để con chơi hết mình, đen da một chút cũng chẳng sao.

Thay vì để mùa hè xoay quanh những lớp học thêm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý chọn xách vali đưa con đi. Hành trình năm nay bắt đầu từ Thụy Điển, quê nội của Lisa và Leon, rồi kéo dài sang nước Ý. Ở đó, các bé được trải nghiệm đúng nghĩa: Ngồi bệt xuống vỉa hè chơi với một chú mèo hoang dưới gốc cây, cắn miếng gelato tan chảy giữa trưa nắng, nghịch ngợm trước cánh cửa gỗ của một ngôi nhà gạch cổ, hay nắm tay mẹ thong dong qua những con hẻm tường vàng đất nung.

Không có cảnh giữ con sạch sẽ tinh tươm chỉ để "lên hình". Bọn trẻ được chạy nhảy, lấm lem, làn da bóng lên vì nắng sau những buổi tắm biển. Chính sự thoải mái ấy khiến album gia đình cô vừa đẹp như tạp chí lại vừa đời thường, gần gũi, và không ít bố mẹ vào bình luận rằng đây mới là mùa hè đáng có của một đứa trẻ.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ, mỗi dịp nghỉ hè, cô và Kim Lý thường đưa con đi nhiều nơi để các bé được vui chơi, chạy nhảy ngoài trời, đọc sách và khám phá thiên nhiên thay vì quanh quẩn trong nhà. Với cô, một tuổi thơ giàu trải nghiệm quan trọng hơn thành tích. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ ca sĩ tâm sự: "Biết ơn cả tuổi trẻ đã làm việc điên cuồng không mệt mỏi và đầy đam mê, để giờ ở quãng trưởng thành đẹp nhất, được làm điều mình muốn". Cô nói mình cày cuốc chính là để đổi lấy những ngày thảnh thơi bên chồng con như thế này.

Hôm 23/7, cả nhà check-in ở tháp nghiêng Pisa, công trình hơn 850 năm tuổi của Ý, khi ghé thị trấn cổ Palaia vùng Tuscany. Ở một khung hình khác bên bờ biển, Kim Lý cởi trần, bế cô con gái nhỏ trên vai bước dọc cầu gỗ, phía sau là hàng du thuyền trắng nổi bật giữa mặt nước xanh. Những khoảnh khắc bình dị ấy khiến tổ ấm của cô luôn nằm trong nhóm gia đình được yêu mến nhất showbiz Việt.

Lisa và Leon là cặp song sinh chào đời năm 2020, nay đã lên 6 và chuẩn bị vào lớp 1. Hai bé mỗi ngày một dạn dĩ, tính cách trái ngược: Leon hoạt bát, mê vận động, còn Lisa điềm tĩnh, thích quan sát và ngày càng được nhận xét giống mẹ như đúc. Ngoài cặp song sinh, Hồ Ngọc Hà còn có con trai lớn Subeo. Về chung một nhà với Kim Lý sau nhiều thăng trầm, hiện cô có một tổ ấm được nhiều người ngưỡng mộ, nơi cả hai vợ chồng đều đặt gia đình lên trước.