Sau 10 ngày làm việc, phiên tòa sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, đã kết thúc phần tranh luận. Trước khi HĐXX nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Bị cáo Andrea Aybar Carmona (An Tây) gửi lời xin lỗi đến gia đình cùng những người đã yêu mến, tin tưởng mình.

An Tây thừa nhận hành vi của bản thân là đáng trách. Bị cáo cho rằng với vai trò là người của công chúng, từng truyền cảm hứng đến nhiều người, sai lầm lần này càng khiến bản thân cảm thấy có lỗi và đáng trách hơn.

"Bị cáo đã nhận thức được ma túy có thể hủy hoại một con người. Bị cáo cũng biết rằng ngoài kia có nhiều bạn trẻ trong một khoảnh khắc dại dột, có thể bị lôi kéo bởi những sự vui thú, cám dỗ nhất thời. Bị cáo rất mong câu chuyện của mình là một lời cảnh tỉnh cho những ai đã từng có ý định tìm đến ma túy, dù với bất kỳ lý do gì.

Bị cáo cũng kính mong HĐXX cho một cơ hội để sửa sai, lấy chính bài học đau xót của bản thân làm thông điệp góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và trở thành "người có ích cho xã hội", bị cáo An Tây trình bày trước tòa.

An Tây nói lời sau cùng tại phiên tòa, hứa sẽ không bao giờ tái phạm những sai lầm trong quá khứ. Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi An Tây nói lời sau cùng tại phiên tòa xét xử vụ án thuộc chuyên án VN10, em trai cô là Rufino Tây Ba Lô đã có những chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong bài đăng mới nhất, Rufino đăng tải hình ảnh An Tây tại phiên tòa cùng lời nhắn dành cho chị gái. Anh viết: "Gia đình luôn bao dung và cảm thông trước những lỗi lầm của chị. Hy vọng sẽ cho chị một cơ hội để có thể sửa sai và làm lại cuộc đời. Thương chị nhiều".

Sau khi An Tây nói lời sau cùng, em trai cô là Rufino Tây Ba Lô đã có những chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trước đó, Rufino từng có mặt tại Tòa án Nhân dân TP.HCM để theo dõi phiên xét xử An Tây. Anh cho biết dù chỉ có thể nhìn chị gái qua màn hình tại phòng xử án, bản thân vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, hỏi thăm và động viên gia đình trong suốt thời gian qua. "Gia đình rất biết ơn tình cảm, sự quan tâm và những lời động viên mà mọi người đã dành cho gia đình nói chung và chị An nói riêng", em trai An Tây chia sẻ.

Rufino từng có mặt tại Tòa án Nhân dân TP.HCM để theo dõi phiên xét xử An Tây. Ảnh: FBNV

Sau gần 2 năm kể từ khi vụ việc được điều tra, phiên tòa xét xử An Tây đã chính thức diễn ra vào ngày 24/8. Trong phiên tòa xét xử 227 bị cáo thuộc chuyên án VN10 - vụ án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKS) đã đề nghị mức án đối với Nguyễn Thị An (người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha).

Theo đó, An Tây bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 2-3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Tổng hợp hình phạt cho hai tội danh, VKS đề nghị An Tây phải chịu mức án từ 9-11 năm tù.

An Tây bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và 2-3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Vào tháng 4/2026, viện KSND TP.HCM ra thông báo đã hoàn tất cáo trạng truy tố 227 bị can trong chuyên án VN10. Đây là chuyên án liên quan 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, phát hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023. Đáng nói, trong số 227 bị can liên quan đến vụ việc này có người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân (tên thật Nguyễn Trung Hiếu), và người mẫu An Tây (tên thật Nguyễn Thị An).

Theo cơ quan điều tra, người mẫu An Tây, từ năm 2020, cô này thuê Văn Anh Duy làm trợ lý, hỗ trợ Andrea quay video đăng trên nền tảng Tiktok và đưa, đón mình đi làm, Duy được trả công 10 triệu đồng/tháng. Toàn bộ sự việc An Tây rủ Duy sử dụng ma túy như sau: Đầu năm 2024, người mẫu An Tây nhờ 1 người tên Lộc mua ma túy để sử dụng. Khi Lộc đến khu vực Phố đi bộ Bùi Viện, quận 1 (cũ) chơi thì biết người đàn ông tên Ngọc (không rõ lai lịch) bán ma túy. Lộc đã mua cho người mẫu An Tây 1 gói ma túy, giá 500.000 đồng, giao ma túy tại khu vực gầm cầu Him Lam, quận 7 (cũ). Sau đó, người mẫu An Tây tiếp tục nhờ Lộc mua ma túy để sử dụng và cho Lộc sử dụng ma túy chung. Mỗi lần Lộc mua của Ngọc 1 gói ma túy giá 800.000 đồng, đưa lại cho người mẫu An Tây.

Lúc 18h ngày 3/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để giúp cô này quay Tiktok. Người mẫu An Tây lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy đã mua trước đó đưa ra phòng khách rồi cả 2 cùng sử dụng. Lúc này, Nguyễn Phương Đông (bạn quen biết của người mẫu An Tây) đến chơi nên đã sử dụng ma túy cùng với cô này và Duy. Ngày 8/11/2024, Duy đến căn hộ của người mẫu An Tây để chở cô này đi quay Tiktok. Người mẫu An Tây nhờ Duy mua của Lộc 1 triệu đồng ma túy để sử dụng chung thì bị phát hiện. Khám xét chỗ ở của người mẫu An Tây thu giữ 0,1184 gam Methamphetamine và 0,7524 gam cần sa.