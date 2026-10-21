Con cái của nhiều doanh nhân nổi tiếng đang dần bước vào bộ máy điều hành doanh nghiệp gia đình, đảm nhận những vị trí gắn với quá trình kế thừa sự nghiệp. Mới đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee chia sẻ tin vui về con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên, cho biết anh đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group.

Trên tài khoản Facebook chính thức, nhà sáng lập King Coffee đăng tải bài viết với tiêu đề: “Chúc mừng con trai trưởng của Madame Lê Hoàng Diệp Thảo đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc TNI Group”. Trong chia sẻ, bà Thảo nhấn mạnh vị trí mới đi kèm trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược, tinh thần cầu thị và khả năng đồng hành cùng đội ngũ.

“Một dấu mốc mới trên hành trình trưởng thành, học hỏi và tiếp nối sự nghiệp của gia đình.

Đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc TNI Group không chỉ là niềm vui và niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản lĩnh lãnh đạo, tư duy chiến lược, tinh thần cầu thị và năng lực đồng hành cùng đội ngũ.

Kế thừa không đơn thuần là tiếp nhận một vị trí, mà là quá trình từng bước tích lũy kinh nghiệm, thấu hiểu giá trị doanh nghiệp, học hỏi từ những người đi trước và chứng minh năng lực bằng hành động, kết quả cùng tinh thần trách nhiệm.

Chúc con luôn giữ vững nhân cách - đạo đức - trí tuệ - bản lĩnh, biết lắng nghe, không ngừng học hỏi và cùng tập thể phát triển TNI Group ngày càng vững mạnh.

Mong rằng thế hệ kế thừa sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đã được xây dựng, đổi mới bằng tư duy hiện đại và góp phần đưa doanh nghiệp vươn xa hơn trong tương lai. Tiếp nối giá trị - Trưởng thành bằng năng lực - Dẫn dắt bằng trách nhiệm - Phát triển bằng tầm nhìn. Khát vọng Việt Nam.

Chúc mừng con và chúc TNI Group tiếp tục phát triển bền vững, vững vàng trên hành trình kiến tạo những giá trị dài lâu!” - là nội dung chia sẻ của bà Diệp Thảo.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Đặng Lê Trung Nguyên vốn khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ kết hôn năm 1998, có 4 người con với những cái tên lần lượt là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. Trong đó Đặng Lê Trung Nguyên sinh năm 1998, là con trai cả của 2 doanh nhân ngành cà phê. Theo thông tin từng được truyền thông đăng tải, tên gọi của Trung Nguyên gắn với khát vọng phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam của ông Vũ.

Bức ảnh gia đình hiếm hoi từng được bà Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ (Ảnh: Lê Hoàng Diệp Thảo)

Cuối năm 2021, Trung Nguyên cùng em trai Đặng Lê Bình Nguyên lần đầu xuất hiện công khai bên mẹ tại một sự kiện. Trong khi đó, hai con gái của bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ là Đặng Lê Thảo Nguyên và Đặng Lê Tây Nguyên cũng ít xuất hiện trước công chúng, chủ yếu được mẹ chia sẻ hình ảnh khi còn nhỏ.

TNI Group là hệ sinh thái kinh doanh do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập và điều hành, gắn với hoạt động kinh doanh cà phê, trong đó có thương hiệu King Coffee. Việc Trung Nguyên được mẹ công bố đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc đánh dấu bước tiến mới của doanh nhân trẻ này trong hành trình tham gia sự nghiệp kinh doanh gia đình.