3 việc nên làm trong thời gian Sao Thủy nghịch hành để thu hút may mắn

Theo chiêm tinh học, Sao Thủy liên quan đến tư duy, giao tiếp, giấy tờ, công nghệ, di chuyển và cách con người tiếp nhận thông tin. Khi hành tinh này nghịch hành, nhiều vấn đề tưởng đã ổn định có thể quay lại để được xem xét, chỉnh sửa hoặc giải quyết dứt điểm.

Vì vậy, “thu hút may mắn” trong thời gian này không nhất thiết phải bắt đầu từ những nghi thức cầu kỳ. Điều thiết thực hơn là giảm sai sót, làm rõ các mối quan hệ, hoàn thành trách nhiệm và tạo cho bản thân trạng thái sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện.

1. Dọn dẹp việc cũ, khép lại điều dang dở

Việc đầu tiên nên làm trong thời gian Sao Thủy nghịch hành là rà soát lại những công việc chưa hoàn thành. Một email chưa trả lời, giấy tờ chưa xử lý, khoản thanh toán bị quên hoặc lời hứa chưa thực hiện đều có thể trở thành nguồn gây căng thẳng âm thầm.

Khi có quá nhiều việc tồn đọng, bạn dễ cảm thấy cuộc sống bị đình trệ. Năng lượng và sự tập trung bị phân tán, khiến bạn khó bắt đầu một kế hoạch mới. Vì thế, giải quyết việc cũ là cách đơn giản để tạo thêm khoảng trống cho cơ hội mới.

Nên bắt đầu từ đâu? Hãy lập một danh sách ngắn gồm những việc đang bị bỏ quên, sau đó chia thành ba nhóm:

- Việc có thể hoàn thành trong ngày.

- Việc cần thêm thời gian hoặc sự phối hợp của người khác.

- Việc không còn cần thiết và có thể hủy bỏ.

Bạn không cần giải quyết tất cả cùng một lúc. Chỉ cần hoàn thành một vài việc nhỏ mỗi ngày, cảm giác nhẹ nhõm sẽ dần quay trở lại.

Trong công việc, hãy kiểm tra lại các dự án cũ, bản kế hoạch chưa triển khai hoặc những ý tưởng từng bị gác lại. Có thể một kế hoạch trước đây chưa phù hợp, nhưng sau khi điều chỉnh, nó lại trở thành hướng đi hữu ích trong hiện tại.

Trong đời sống cá nhân, bạn có thể dọn tủ quần áo, sắp xếp lại bàn làm việc, xóa những tệp không cần thiết hoặc ngừng theo dõi những nội dung khiến mình mệt mỏi. Không gian gọn gàng giúp bạn dễ tập trung và đưa ra quyết định rõ ràng hơn.

Vì sao việc này có thể mang lại “may mắn”?

May mắn thường khó xuất hiện khi bạn đang bị mắc kẹt trong quá nhiều vấn đề cũ. Việc hoàn thành một nhiệm vụ dang dở không chỉ giúp giảm áp lực mà còn khôi phục cảm giác chủ động. Đôi khi cơ hội mới không đến vì bạn không đủ năng lực, mà vì lịch trình, tài chính hoặc tâm trí đã bị lấp đầy. Dọn dẹp việc cũ chính là cách chuẩn bị chỗ cho những điều tốt đẹp hơn.

2. Giao tiếp chậm lại và nói rõ ràng hơn

Trong thời gian Sao Thủy nghịch hành, những hiểu lầm trong giao tiếp thường được nhắc đến nhiều hơn. Một câu nói thiếu ngữ cảnh, tin nhắn quá ngắn hoặc phản hồi trong lúc tức giận có thể khiến vấn đề nhỏ trở nên nghiêm trọng.

Vì vậy, việc thứ hai nên làm là điều chỉnh cách giao tiếp. Thay vì trả lời ngay, hãy đọc lại tin nhắn, kiểm tra cảm xúc của mình và tự hỏi liệu người nhận có thể hiểu khác với ý định ban đầu hay không.

Ba nguyên tắc giao tiếp nên áp dụng

Thứ nhất, xác nhận thông tin quan trọng.

Khi trao đổi về lịch hẹn, công việc, tiền bạc hoặc trách nhiệm, hãy nhắc lại những điểm chính. Một câu như “Để tôi xác nhận lại thời gian và nội dung công việc” có thể giúp tránh nhiều sai sót.

Thứ hai, hạn chế tranh luận khi đang nóng giận.

Nếu cảm xúc lên cao, bạn có thể tạm dừng cuộc trò chuyện và quay lại khi bình tĩnh hơn. Im lặng trong thời gian ngắn để kiểm soát cảm xúc khác với việc cố tình né tránh vấn đề.

Thứ ba, ưu tiên trao đổi trực tiếp khi cần thiết.

Những chuyện nhạy cảm liên quan đến tình cảm, tiền bạc hoặc mâu thuẫn công việc không nên chỉ được giải quyết bằng những dòng tin nhắn ngắn. Một cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc cuộc gọi có thể giúp hai bên hiểu nhau rõ hơn.

Một người có năng lực nhưng thường xuyên truyền đạt thiếu rõ ràng vẫn có thể đánh mất cơ hội. Ngược lại, cách trình bày mạch lạc, thái độ tôn trọng và khả năng lắng nghe giúp bạn tạo được niềm tin.

Trong công việc, hãy chủ động cập nhật tiến độ, báo sớm khi có khó khăn và ghi nhận đóng góp của người khác. Trong các mối quan hệ cá nhân, hãy nói ra nhu cầu thay vì chờ đối phương tự đoán. May mắn đôi khi đến thông qua một lời giới thiệu, cuộc trò chuyện hoặc sự hợp tác bất ngờ. Khi giao tiếp cởi mở và rõ ràng hơn, bạn sẽ dễ nhận diện và nắm bắt những cơ hội đó.

3. Rà soát tài chính và chuẩn bị cho cơ hội mới

Việc thứ ba nên làm là kiểm tra lại tình hình tài chính cá nhân. Trong giai đoạn dễ phát sinh chậm trễ hoặc nhầm lẫn, bạn càng cần cẩn trọng với các khoản thanh toán, hợp đồng, giao dịch và quyết định mua sắm.

Hãy kiểm tra số dư, hóa đơn, các khoản tự động gia hạn, lịch trả nợ và những cam kết tài chính đang có. Nếu phải ký hợp đồng hoặc chuyển một khoản tiền lớn, hãy đọc kỹ điều khoản và xác nhận đúng thông tin người nhận.

Không vội vàng đầu tư

Thời gian Sao Thủy nghịch hành không nhất thiết là lúc phải tránh hoàn toàn mọi quyết định tài chính. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế hành động theo tin đồn, lời rủ rê hoặc cảm xúc nhất thời.

Trước một cơ hội đầu tư hay kinh doanh, hãy trả lời những câu hỏi cơ bản:

- Mình hiểu rõ sản phẩm hoặc lĩnh vực này chưa?

- Khoản tiền bỏ ra có ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt không?

- Nếu kế hoạch không thành công, mình có phương án dự phòng không?

- Điều khoản hợp tác có được ghi rõ bằng văn bản không?

- Ai là người chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro?

Nếu chưa có câu trả lời rõ ràng, việc chờ thêm và tìm hiểu kỹ có thể là lựa chọn khôn ngoan hơn.

Chuẩn bị quỹ dự phòng

Một khoản tiền dự phòng giúp bạn bớt bị động trước những thay đổi bất ngờ. Không cần bắt đầu bằng số tiền quá lớn, bạn có thể trích một phần thu nhập cố định mỗi tháng và coi đây là khoản không sử dụng cho chi tiêu thường ngày.

Bên cạnh tiền bạc, hãy xây dựng “quỹ dự phòng” về kỹ năng, quan hệ và sức khỏe. Cập nhật hồ sơ xin việc, học thêm một kỹ năng cần thiết, duy trì kết nối với những người đáng tin cậy và quan tâm đến sức khỏe đều là cách chuẩn bị thiết thực cho tương lai.

Những điều nên tránh

Bên cạnh ba việc nên làm, bạn cũng có thể hạn chế một số hành động dễ khiến cuộc sống thêm rối rắm:

- Gửi email hoặc tin nhắn quan trọng khi đang tức giận.

- Ký hợp đồng mà chưa đọc kỹ.

- Cho vay hoặc đứng tên hộ vì ngại từ chối.

- Tin ngay vào lời đồn chưa được kiểm chứng.

- Mua sắm quá mức để giải tỏa cảm xúc.

- Đưa ra quyết định lớn chỉ vì một ngày làm việc không thuận lợi.

- Tự quy mọi sự cố cho Sao Thủy nghịch hành rồi bỏ qua trách nhiệm cá nhân.

Sao Thủy nghịch hành không phải lý do để trì hoãn mọi việc hoặc sống trong sợ hãi. Cách tiếp cận phù hợp hơn là chậm lại vừa đủ, kiểm tra kỹ hơn và giữ quyền chủ động trong những quyết định quan trọng.

Thời gian này cũng thích hợp để bạn nhìn lại cách mình đang làm việc và giao tiếp. Hãy tự hỏi: Mình có đang nhận quá nhiều việc không? Có mối quan hệ nào cần nói chuyện rõ ràng hơn không? Kỹ năng nào đang cản trở bước tiến nghề nghiệp? Khoản chi nào có thể cắt giảm? Kế hoạch nào cần điều chỉnh thay vì cố gắng duy trì bằng mọi giá?

Những câu hỏi này không tạo ra may mắn theo nghĩa thần kỳ, nhưng giúp bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Khi giảm sai sót và hiểu rõ mục tiêu, bạn sẽ có nhiều khả năng nhận ra cơ hội phù hợp.

Trong thời gian Sao Thủy nghịch hành, ba việc nên ưu tiên là dọn dẹp việc cũ, giao tiếp rõ ràng và rà soát tài chính. Đây đều là những hành động đơn giản nhưng có thể giúp bạn giảm rắc rối, lấy lại sự tập trung và chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi sắp tới.

May mắn không chỉ đến từ thời điểm thuận lợi. Nhiều khi, may mắn xuất hiện sau khi bạn đủ tỉnh táo để nhận ra cơ hội, đủ chuẩn bị để nắm bắt và đủ bình tĩnh để không tự đánh mất nó.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.