Con trai CEO 33 tuổi đi làm quần quật 16 tiếng/ngày, mở nhà hàng tự kinh doanh: Dù có bố là tổng thống cũng phải tự phấn đấu mà thôi!

Gia đình anh Sim Seong-bo kinh doanh công ty in ấn, thường in và bán tài liệu in cho các tổ chức tài chính. Hiện anh ấy đảm nhận vị trí trưởng nhóm ở công ty, nhưng vì là công ty nhỏ nên số lượng nhân viên không nhiều, cấp bậc ở đây cũng không quá quan trọng.

Anh Sim tại xưởng in của công ty.

Nhận thấy tình hình kinh doanh có chiều hướng suy giảm và trì trệ, dù là con trai chủ công ty nhưng số tiền anh kiếm được không nhiều, do đó anh quyết định kinh doanh thêm một nhà hàng. Có người sẽ cố gắng vực dậy cơ ngơi của gia đình, có người lại muốn từ bỏ công ty để phát triển sự nghiệp riêng, nhưng Sim Seong-bo nghĩ anh ấy có thể đảm đương cả hai.

“Khi chia sẻ về dự định này với cha tôi, mặc dù ông hầu như không phản đối nhưng tôi hiểu rằng cả hai chúng tôi đều có những lo lắng nhất định, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi khởi nghiệp”, anh Sim chia sẻ.

Nhà hàng rộng khoảng hơn 66m2, tiền thuê mặt bằng cũng như một số chi phí cố định khác khá đắt đỏ nên thật khó để mở một nhà hàng lớn. Anh Sim cũng muốn bắt đầu kinh doanh với quy mô nhỏ để có thể dần thích nghi và dễ dàng trong việc quản lý nguồn lực hơn. Dự kiến doanh thu một tháng vào khoảng 826 - 918 triệu đồng.

Nhờ có những cửa sổ lớn bằng kính nên nhà hàng nhìn khá thoáng, mặc dù thực chất chỉ có diện tích khiêm tốn.

Là con trai của CEO của một công ty, vì vậy khi nói về việc mở một nhà hàng, anh Sim thường nhận về những lời bình luận rằng "Anh ta mở nhà hàng vì anh ta đã có tiền…".

Nhưng thực tế, hiện nay anh đang có rất nhiều khoản vay để có thể bắt đầu kinh doanh. Đối mặt với những định kiến của mọi người đôi lúc cũng khiến anh nản lòng. “Chỉ vì bạn là con trai của tổng thống không có nghĩa là bạn giàu có hay bất cứ thứ gì tương tự.”, anh nói.

Một ngày làm việc của anh bắt đầu từ sớm, nhà hàng mở cửa từ 17:00 - 23:00, nên đó là lý do anh vẫn có thể cân bằng được cả hai công việc. Sau khi tan làm tại công ty in ấn, anh nhanh chóng lái ô tô đến nhà hàng, trong khi đó, một số nhân viên tại đây đã mở cửa và chuẩn bị đón khách.

Nhà hàng chỉ có 6 nhân viên nhưng việc vận hành vẫn khá ổn, thậm chí không có bếp trưởng vì hiện nay các nguyên liệu và gia vị đều được chế biến, đóng gói sẵn nên rất dễ sử dụng và hương vị cũng khá ngon. Nếu công việc trong bếp không quá bận rộn, anh thường ra ngoài và quan sát tình hình trong nhà hàng.

Khu vực bếp gọn gàng và ngăn nắp với 6 nhân viên, không có bếp trưởng.

Công việc kinh doanh diễn ra khá thuận lợi, không có quá nhiều khó khăn như anh từng nghĩ. Tuy nhiên, điều khó khăn nhất hiện tại khi phải làm hai công việc là anh Sim không có nhiều thời gian dành cho gia đình. May mắn rằng vợ anh hiểu và thông cảm cho việc này, nhưng nếu có thể, vào những lúc rảnh rỗi, anh luôn cố gắng phụ giúp vợ con việc nhà dù chỉ là những công việc đơn giản.

Về tương lai, mục tiêu của anh Sim là mở một chuỗi nhà hàng và chăm lo cho những đứa em của mình. Liệu điều này có thể thực hiện trong 5 năm tới?

Ngoài ra, được sống hạnh phúc bên vợ con là mục tiêu mà anh mong muốn nhất.

Hiện đang anh Sim vẫn đang làm việc 16 giờ/ngày. Vẫn còn 7 năm nữa trước khi anh bước sang tuổi 40, một độ tuổi chắc hẳn sẽ có nhiều biến động về sức khỏe cũng như cuộc sống. Nhưng đó là chuyện tương lai, anh ấy vẫn sẽ cố gắng hết mình cho hiện tại.

Theo Youtext