Con trai Cao Thái Sơn kháu khỉnh điển trai y chang bố, lớn lên khỏe mạnh dù kết quả siêu âm từng không ổn

Mới đây, ca sĩ Cao Thái Sơn đã đăng tải bức ảnh con trai Cao Thái Minh 20 tháng tuổi, thu hút sự quan tâm từ khán giả. Anh viết: "Con Cao Thái Minh 20 tháng chào các cô chú ạ".

Con trai Cao Thái Sơn gần 2 tuổi.

Có thể thấy, gần 2 tuổi, con trai của nam ca sĩ trông rất bụ bẫm, đáng yêu và được dân mạng khen là giống bố y đúc. Cậu bé sở hữu đôi mắt sáng, mũi và lông mày đều có nét giống với người bố nổi tiếng.

Ca sĩ Cao Thái Sơn mới đây tiết lộ anh đang sống cùng mẹ của con trai, cùng nhau chăm sóc bé. Anh và mẹ bé đã đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, nam ca sĩ chưa muốn công khai danh tính mẹ của con vì cô không thuộc giới giải trí và anh muốn giữ sự riêng tư cho người thân. Anh cho biết khi đến thời điểm thích hợp sẽ giới thiệu mẹ của bé với công chúng.

Con trai Cao Thái Sơn điển trai, kháu khỉnh y chang bố.

Cao Thái Sơn cũng chia sẻ rằng từ khi có con, anh thay đổi nhiều thói quen và cách suy nghĩ. Mẹ anh vô cùng hạnh phúc khi được đón cháu nội kháu khỉnh.

Một câu chuyện đáng chú ý, khi con trai anh - bé Cao Thái Minh - còn trong bụng mẹ ở tuần thai thứ 30, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ở não qua siêu âm. Thay vì lo lắng, Cao Thái Sơn tập trung làm những việc thiện và thay đổi cách sống. Anh cho biết chỉ trong vòng hai tuần, kết quả kiểm tra tiếp theo đã có dấu hiệu tích cực và khi chào đời, con trai anh hoàn toàn khỏe mạnh.

Cậu bé từng bị phát hiện bất thường khi còn trong bụng mẹ nhưng khi sinh ra thì hoàn toàn khỏe mạnh.

Nam ca sĩ chia sẻ từng chia sẻ về mẹ của con trai mình: " Mẹ của bé rất xinh đẹp và thông minh. Chúng tôi có nhiều điểm chung. Nhân số học của tôi là số 9, và cô ấy cũng vậy. Với con số này, chúng tôi mong muốn lan tỏa những điều tốt đẹp đến xã hội và cộng đồng ".

Về chuyện tình cảm, Cao Thái Sơn cho biết anh không đặt nặng sự lãng mạn mà quan trọng là khi đến với nhau, cả hai dành cho nhau tình yêu thương và những điều tốt đẹp nhất. Anh cũng thừa nhận: " Ở tuổi này, tìm được người có thể đồng hành không dễ. Nếu phải dừng lại, tôi sẽ chọn cuộc sống độc thân".

Cậu bé sở hữu ngoại hình "sao y bản chính".

Ca sĩ Cao Thái Sơn chia sẻ, từ khi có con, cuộc sống của anh đã thay đổi hoàn toàn. Anh trở thành một ông bố “bỉm sữa” thực thụ, luôn mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Trước đây, nam ca sĩ thường ngủ đến 9-10 giờ sáng mới dậy, nhưng giờ đây mỗi ngày của anh bắt đầu từ 5 giờ 55 phút sáng. Sau khi thức dậy, anh vệ sinh cá nhân, cho con uống sữa cữ đầu tiên và đưa bé đi tắm nắng. Nhờ có bà nội và người thân hỗ trợ, Cao Thái Sơn có thể vừa chăm sóc con vừa bắt tay vào công việc, chuẩn bị cho các dự án âm nhạc sắp tới.