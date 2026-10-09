Con trai 35 tuổi vẫn sống một mình, tôi giục cưới mãi cho đến khi nó đưa tôi xem một thứ trong điện thoại

Tôi có một đứa con trai năm nay 35 tuổi. Nó không rượu chè, không cờ bạc, công việc ổn định, tính tình cũng hiền lành, chỉ có một chuyện khiến tôi sốt ruột suốt mấy năm nay là nó nhất định không chịu lấy vợ.

Bạn bè cùng tuổi đã có con lớn, người thì con vào lớp 1, người bắt đầu tính chuyện mua nhà cho con. Còn con trai tôi đi làm về thì cơm nước một mình, cuối tuần cũng chẳng hẹn hò ai. Tôi giục mãi, có lúc còn nói thẳng: “Mẹ không cần con dâu giàu có hay xinh đẹp, chỉ cần một người biết thương con là được”.

Nó nghe xong chỉ cười rồi bảo: “Chuyện này để con tự tính”.

Tôi cứ nghĩ nó kén chọn hoặc có chuyện tình cảm nào đó chưa nói với mẹ. Cho đến một hôm, tôi lại nhắc chuyện cưới xin, tôi khóc, nó không cãi mà lấy điện thoại đưa cho tôi xem. Đó là ảnh chụp kết quả khám và một số giấy tờ y tế của nó.

Năm 30 tuổi, con trai tôi từng bị tai nạn. Nó may mắn giữ được tính mạng nhưng sau đó phải điều trị khá lâu. Có một di chứng mà nó giấu cả gia đình, đến khi lập gia đình mới có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh con. Nó đã đi kiểm tra nhiều lần và được kết luận là vô sinh.

Tôi cầm điện thoại mà chẳng biết phải nói gì, nghẹn ngào thương con. Hóa ra 5 năm qua, mỗi lần tôi giục cưới, nó không phải không muốn lấy vợ. Nó chỉ sợ một người phụ nữ lấy mình rồi lại phải chịu thiệt thòi vì không thể có con.

Tôi hỏi: “Bác sĩ nói không còn cách nào nữa sao?”.

Nó bảo đã tìm hiểu nhiều phương pháp nhưng chưa có gì chắc chắn. Nó cũng từng nghĩ đến chuyện cứ cưới trước, sau này nếu vợ chấp nhận thì cùng nhau tìm cách, nhưng rồi lại thấy như vậy không công bằng với người ta.

Ảnh minh họa

Lúc ấy tôi vừa thương con vừa thấy mình có lỗi. Một người mẹ 60 tuổi như tôi, nhìn con trai khỏe mạnh bên ngoài thì cứ nghĩ nó đang bình thường như bao người. Tôi đâu biết trong lòng nó đã mang chuyện này suốt 5 năm.

Nhưng nói thật, tôi vẫn mong nó lấy vợ. Không phải vì tôi cần con dâu để chăm sóc mình, cũng không phải vì tôi muốn có cháu để khoe với họ hàng. Tôi chỉ sợ càng để lâu, nó càng tự đóng cửa với chuyện tình cảm và nghĩ rằng vì mình không thể có con nên không xứng đáng được yêu.

Tôi có nói với nó rằng trên đời này vẫn có những người phụ nữ coi hôn nhân là sự đồng hành chứ không chỉ là chuyện sinh con. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, chuyện con cái có thể cùng nhau tìm hướng giải quyết, từ hỗ trợ y khoa đến những lựa chọn khác. Nhưng tôi cũng không muốn ép nó phải lấy vợ bằng mọi giá.

Điều tôi đang băn khoăn là liệu con tôi còn cơ hội có con hay không, và nếu thật sự không thể thì có cách nào để nó vẫn có thể lập gia đình mà không khiến người phụ nữ sau này cảm thấy bị lừa dối?

Tôi thương con nên muốn nó mở lòng, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy chuyện này không thể dùng vài câu động viên là giải quyết được. Có lẽ trước hết nó cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn lại thật kỹ về tình trạng hiện tại, rồi nếu có người phù hợp, phải nói rõ ngay từ đầu để cả hai cùng lựa chọn.

Tôi chỉ mong con mình hiểu một điều: không có con không có nghĩa là một người đàn ông mất đi quyền được yêu thương và có một gia đình. Nhưng tôi cũng mong nó đủ thành thật để người phụ nữ bước vào cuộc đời mình được quyền lựa chọn, giống như nó. Tôi phải làm sao đây?