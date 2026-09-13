Con rể của TGĐ sở hữu công ty gần 900 tỷ đồng chiều vợ đến mức này: Bảo sao vợ cứ xinh như hoa, đẻ liền tù tì 5 con!

Mới đây, Tâm Nguyễn chia sẻ loạt ảnh trong một buổi hẹn hò của hai vợ chồng. Trong ảnh, Joyce Phạm diện chiếc váy hồng nữ tính, ngồi bên ông xã với nụ cười rạng rỡ. Đáng chú ý, Tâm Nguyễn còn chuẩn bị cho vợ một bó hoa lớn với những bông hoa màu hồng, tạo thành tổng thể đồng điệu với trang phục của bà xã.

Nguồn: Tâm Nguyễn

Đi kèm loạt ảnh, anh chỉ viết vỏn vẹn một câu: "Xinh đẹp nhất lòng anh" cùng hai trái tim.

Chẳng cần một lời yêu dài dòng, vài chữ ấy cộng với cách Tâm Nguyễn nhìn và dành sự chú ý cho vợ trong từng khung hình cũng đủ khiến bài đăng nhận về nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, Joyce Phạm hiện đang mang thai em bé thứ 5 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, nhanh nhẹn và nguồn năng lượng vui vẻ. Cô xác nhận tin vui mang thai lần thứ 5 vào tháng 6/2026, chỉ chưa đầy một năm sau khi sinh em bé thứ 4.

Ở những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm vẫn thường xuyên xuất hiện cùng chồng trong những chuyến đi, những buổi hẹn hò hay các hoạt động đời thường. Gần đây, cặp đôi còn cùng nhau kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Nhìn loạt ảnh mới, nhiều người có lẽ sẽ chú ý đến chiếc váy hồng, bó hoa xinh xắn hay nhan sắc của mẹ bầu. Nhưng thứ dễ khiến chị em "tan chảy" hơn lại là cách Tâm Nguyễn dành sự chú ý cho vợ.

Nguồn: Tâm Nguyễn

Không cần quà quá lớn, đôi khi chỉ cần người chồng nhớ mình thích gì

Một bó hoa không phải món quà quá đặc biệt, nhưng việc chọn hoa có màu sắc gần như "ton sur ton" với trang phục của vợ lại cho thấy sự để tâm khá dễ thương.

Joyce Phạm xuất hiện trong chiếc váy hồng, còn bó hoa Tâm Nguyễn tặng cũng mang sắc hồng chủ đạo. Khi hai vợ chồng ngồi cạnh nhau, bó hoa gần như trở thành một phần của tổng thể bức ảnh, khiến những khoảnh khắc hẹn hò trông vừa ngọt ngào vừa có chủ ý.

Tâm Nguyễn vốn không phải người quá kín tiếng trên mạng xã hội. Hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ những chuyến đi, những dịp kỷ niệm đến hình ảnh bên các con. Mới đây, nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Tâm Nguyễn cũng đăng loạt ảnh bên bà xã và gọi đây là "Hành trình 7 năm cùng Vợ Yêu".

Sau 7 năm kết hôn, cặp đôi hiện đã có 4 người con và đang chờ đón thành viên thứ 5. Việc liên tục xuất hiện bên nhau trong những khoảnh khắc rất đời thường khiến hình ảnh hôn nhân của Joyce Phạm và Tâm Nguyễn được nhiều người theo dõi.

Điều khiến những bức ảnh lần này được chú ý hơn là Joyce Phạm đang ở những tháng cuối của thai kỳ. Dù bụng bầu đã khá lớn, cô vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ, diện váy nữ tính và thoải mái tận hưởng buổi tối bên ông xã.

Thời gian gần đây, Joyce Phạm cũng nhiều lần khiến dân mạng chú ý bởi nguồn năng lượng khá tích cực trong thai kỳ. Cô vẫn đi du lịch, tận hưởng những trải nghiệm riêng và xuất hiện với thần thái vui vẻ. Đầu tháng 9, cô còn cùng Tâm Nguyễn sang Hàn Quốc xem concert trong chuyến đi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhìn cách hai vợ chồng tương tác, có thể thấy Tâm Nguyễn vẫn duy trì những cuộc hẹn riêng với bà xã dù gia đình đã có 4 con và chuẩn bị đón thêm thành viên mới. Đó cũng là một chi tiết khiến nhiều người thích thú, bởi sau khi kết hôn và có con, không ít cặp đôi dễ bị cuốn hoàn toàn vào công việc, con cái và những trách nhiệm thường ngày.

Trong khi đó, với Joyce Phạm và Tâm Nguyễn, những buổi ăn tối riêng, những bó hoa hay những lần chụp ảnh cùng nhau dường như vẫn được giữ lại như một phần của cuộc sống vợ chồng.

Thực tế, những biểu hiện tình cảm như vậy không nhất thiết phải là những món quà đắt tiền hay những màn thể hiện cầu kỳ. Một lời khen đúng lúc, một bó hoa được chuẩn bị khi đi hẹn hò, một bữa tối chỉ có hai người hay đơn giản là việc công khai dành cho nhau những lời ngọt ngào cũng có thể khiến đối phương cảm nhận được rằng mình vẫn được yêu thương và trân trọng.

Nguồn: Tâm Nguyễn

"Xinh đẹp nhất lòng anh" - nghe đơn giản nhưng chị em lại rất thích

Có lẽ vì thế mà chỉ một câu "Xinh đẹp nhất lòng anh" cũng đủ khiến phần bình luận trở nên rôm rả.

Bởi phụ nữ, dù đã kết hôn bao lâu, có bao nhiêu con hay đang ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc sống, vẫn có thể vui vì một lời khen từ người chồng của mình. Nhất là khi lời khen ấy không chỉ xuất hiện trong một dịp đặc biệt mà trở thành cách người bạn đời công khai thể hiện tình cảm.

Joyce Phạm hiện ở tuổi 27, đã có 4 con và đang mang thai em bé thứ 5. Việc cô vẫn xuất hiện tươi tắn, vui vẻ bên ông xã khiến hình ảnh gia đình nhỏ nhận được nhiều sự chú ý. Còn Tâm Nguyễn, thay vì viết một dòng trạng thái thật dài, chỉ chọn vài chữ ngắn gọn để nói về vợ.

"Xinh đẹp nhất lòng anh".

Đôi khi hôn nhân cũng chỉ cần những điều như thế. Không phải ngày nào cũng cần một món quà lớn, một chuyến đi xa hay một màn thể hiện hoành tráng. Chỉ cần giữa rất nhiều bộn bề, người kia vẫn nhớ mua cho mình một bó hoa, vẫn muốn cùng mình đi ăn tối và vẫn nhìn mình bằng ánh mắt của những ngày đầu yêu nhau.

Và có lẽ đó cũng là lý do nhìn những bức ảnh này, nhiều người không chỉ thấy một mẹ bầu 5 con xinh đẹp mà còn thấy một cặp vợ chồng sau 7 năm kết hôn vẫn đang giữ được những cuộc hẹn riêng và những cử chỉ ngọt ngào dành cho nhau.