Con rể chăm sóc mẹ vợ từng món ăn ly nước, ban đầu không ưa mà về sau hợp nhau đến lạ

Chương trình Mẹ chồng nàng dâu tăng thêm phần thú vị với rất nhiều câu chuyện của mẹ vợ - con rể. Mới đây, trong tập 358 Mẹ chồng nàng dâu với câu chuyện chàng rể quý không cần vợ sinh con, được mẹ vợ cưng như con ruột khiến nhiều người cảm động.

Luôn được con rể chăm sóc từng bữa ăn

Bà Minh Tuyết (59 tuổi, ở Bình Thuận) cho biết bà có 3 cô con gái thì 1 cô tên Minh Thư khá đặc biệt. Lần đầu anh Hoàng An (33 tuổi, Bình Thuận) về ra mắt bà Tuyết khá để ý vì: "Thấy con gái không giống phụ nữ khác nên lo lắng, không biết cái người đàn ông này có thương con mình không hay chỉ chơi qua đường".

bà Tuyết cùng con rể Hoàng An

Được biết, chị Minh Thư - con gái bà Minh Tuyết là người chuyển giới. Trước giờ cũng có vài người đến với chị nhưng đều không mang lại cho bà Tuyết sự yên tâm nên đến khi gặp An bà lo lắng nhiều hơn.

Hoàng An bày tỏ: "Trước khi yêu thì là bạn. Thư có tâm sự thật, nghe cậu vợ nói mấy người trước mẹ vợ không thích. Mình thấy mẹ lo đúng chứ không sai".

Rất may là chàng trai này đã chinh phục được bà Tuyết bằng sự chân thành và tình yêu dành cho Minh Thư. Vì nhà không có đàn ông (chồng bà Tuyết mất 18 năm nay) nên sự xuất hiện của An như sưởi ấm cho căn nhà. Mọi thứ như bóng đèn hỏng, treo đèn trang trí Tết, các công việc của đàn ông An đều đảm nhận.

Cho đến hiện tại bà Tuyết rất hài lòng với chàng rể này: "Mình thấy hạnh phúc. Các cuộc vui có thể không có con gái chứ luôn có con rể chăm sóc từng món ăn, ly nước. Trong cuộc sống không còn gì quan trọng bằng được con rể yêu thương mẹ vợ như vậy".

An cho biết anh rất hợp với mẹ vợ, có lúc bà nấu cơm mà chỉ 2 mẹ con ăn, con gái không dám ăn vì sợ mập. Điều đặc biệt là chàng rể luôn đáp ứng các nhu cầu của mẹ vợ, mẹ đang thiếu gì là có nấy. Bà Tuyết nhớ lại: "Có nhiều lúc không nói mà nó cũng mua đúng ý".

Anh An rất chu đáo làm thay cả phần việc của vợ vì chị Thư thường xuyên bận công việc. Sinh nhật bà Tuyết vừa rồi con gái ở Sài Gòn, con rể cũng đứng ra chủ trì. Bà Tuyết chia sẻ: "Chỉ cần rể biết chăm sóc cho mình là mình mừng rồi, không cần giàu có, đạo đức là hàng đầu".

Mẹ vợ nhắn tin khuyên con rể mỗi khi vợ chồng con có xích mích

Dù mẹ vợ con rể khá hợp nhau nhưng bà Tuyết rất rõ ràng khi 2 con có xích mích. Một mặt bà khuyên con rể: "Thôi con nhịn nó đi 1 tí. Con thương mẹ con nín chút được không?". Một mặt bà dặn con gái "Không được to tiếng với chồng". Thế nhưng khi An đi khỏi bà lại thủ thỉ với Thư: "Con phải biết trân trọng yêu thương chồng, không gặp được ai như nó nữa đâu".

Bà Tuyết luôn là người chủ động đứng ra can ngăn khi vợ chồng An - Thư có trục trặc. Thậm chí, nếu không thể nói thẳng hoặc các con ở xa bà sẽ nhắn tin cho con rể khuyên nhủ, bảo ban cặn kẽ.

Do là người chuyển giới nên Minh Thư không thể sinh con. Chồng cô tâm sự cũng từng muốn có con nhưng từ khi tu tập anh đã hiểu cho vợ mình.

Gia đình hạnh phúc nhà bà Tuyết

Ông chồng này khiến khán giả cảm phục khi bày tỏ suy nghĩ: "Vợ mình không thể sinh con được nên mình không đòi hỏi. Cả nhà đều tu tập nên mình cũng không nghĩ đến chuyện có con nữa".

An được vợ nhận xét là người kĩ tính, cầu toàn và có lẽ chỉ chị là chiều được anh. Có những lúc An đi nhậu nhưng anh lại là người ghen ngược khi trách vợ không quan tâm gọi điện, nhắn tin giục nhắc hoặc bắt chồng về như các bà vợ khác.

An cũng rất được lòng 2 cô em vợ khi các em lúc nào cũng sợ anh rể bị chị gái mình ăn hiếp. Hiện tại gia đình An Thư cũng có dự định xây nhà và cô mơ ước có 1 căn phòng tâm linh cho riêng mình vì cả nhà đều tu tập.

Thế mới nói, đâu phải tình yêu nào cũng cần có điều kiện. Như chàng rể trên, sẵn sàng hết lòng vì người phụ nữ anh ấy yêu và coi gia đình cô ấy như người thân ruột thịt của mình.