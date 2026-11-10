Hoàng gia Anh có “đối thủ mặc đẹp” mới của Vương phi Kate: Nàng dâu 46 tuổi vừa xuất hiện đã khiến người ta phải dè chừng!

Nếu trước đây, nhắc đến những người phụ nữ mặc đẹp nhất Hoàng gia Anh, công chúng thường nghĩ ngay đến Vương phi Kate, Nữ công tước Sophie hay Zara Tindall, thì giờ đây danh sách ấy đang có thêm một cái tên đáng gờm: Harriet Phillips.

Ở tuổi 46, nàng dâu mới của Vương nữ Anne đang từng bước khẳng định gu thẩm mỹ riêng. Không cần những bộ trang phục quá phô trương, Harriet ghi điểm bằng phong cách thanh lịch, nữ tính nhưng không hề nhàm chán. Đáng chú ý, chỉ vài tháng sau đám cưới với Peter Phillips, cô đã xuất hiện trên tạp chí HELLO! với bộ ảnh thời trang đầu tiên, mang đến hình ảnh vừa sang trọng vừa hiện đại.

Không ít người bắt đầu xem Harriet là một làn gió mới trong thế giới thời trang hoàng gia vốn có những quy tắc khá chặt chẽ.

Mới gia nhập hoàng gia đã liên tục ghi điểm thời trang, Kate cũng có thêm “đối thủ” đáng gờm

Harriet Phillips, tên trước khi kết hôn là Harriet Sperling, chính thức trở thành con dâu Vương nữ Anne sau hôn lễ với Peter Phillips vào tháng 6/2026. Trước đó, cô từng có 24 năm làm việc trong ngành y tế, không xuất thân từ giới quý tộc hay hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Thế nhưng, phong cách của Harriet lại nhanh chóng khiến giới mộ điệu chú ý.

Trong lần tham dự lễ Phục sinh cùng Hoàng gia Anh vào tháng 4/2026, cô chọn bộ trang phục xanh da trời chấm bi của Beulah London, kết hợp mũ đồng điệu. Những chi tiết thắt nơ mềm mại tạo nên vẻ ngoài vừa cổ điển vừa trẻ trung, nổi bật giữa dàn thành viên hoàng gia.

Đến Royal Ascot, Harriet tiếp tục chứng minh khả năng mặc đẹp với các thiết kế mang tông xanh pastel, trang phục ren trắng cùng những chiếc mũ cầu kỳ nhưng tinh tế. Đặc biệt, bộ váy ren của Beulah London phối mũ Jane Taylor tạo nên hình ảnh nhẹ nhàng, thanh lịch đúng chuẩn quý cô Anh.

Không chỉ trung thành với những gam màu an toàn, Harriet còn biết tạo điểm nhấn bằng trang phục màu đỏ nổi bật, phụ kiện chỉn chu hay các thiết kế có phom dáng hiện đại.

Điều thú vị là cô lựa chọn nhiều thương hiệu được Vương phi Kate yêu thích như Emilia Wickstead, Beulah London và Suzannah London. Tuy nhiên, thay vì trở thành bản sao của Kate, Harriet đang thể hiện một cách tiếp cận thời trang mang dấu ấn riêng, mềm mại và có phần phóng khoáng hơn.

Bộ ảnh mới khiến dân tình nhận ra: Nàng dâu này không hề đơn giản!

Mới đây, Harriet xuất hiện trong bộ ảnh độc quyền của HELLO!, được thực hiện tại Calcot Manor & Spa ở vùng Cotswolds. Đây cũng là lần đầu tiên nàng dâu hoàng gia thực hiện một buổi chụp ảnh thời trang chuyên nghiệp. Dù vậy, thần thái tự nhiên và khả năng làm chủ ống kính của cô đã gây ấn tượng.

Dưới bàn tay stylist Hannah Teare, Harriet thử nghiệm những cách phối đồ thú vị: Chân váy ánh kim kết hợp áo len cashmere và áo khoác camel dáng rộng, bộ suit tweed phối áo len xanh ngọc nổi bật hay áo khoác bất đối xứng mặc cùng quần jeans. Thay vì cố gắng xây dựng hình ảnh một quý bà hoàng gia khuôn mẫu, stylist lựa chọn phong cách pha trộn giữa nét thanh lịch Anh quốc, thời trang đồng quê và những chi tiết hiện đại. Hannah Teare nhận xét gu thẩm mỹ của Harriet mang tính cổ điển nhưng thú vị hơn sự bảo thủ thông thường.

Đặc biệt, các trang phục được phối theo hướng vừa sang trọng vừa dễ ứng dụng. Những chiếc blazer đẹp, áo len chất lượng, quần jeans hay áo khoác dáng rộng đều có thể trở thành món đồ chủ đạo trong tủ quần áo của phụ nữ trưởng thành. Đó cũng là điều khiến phong cách Harriet trở nên hấp dẫn: Cô không cần ăn mặc quá cầu kỳ để tạo ra cảm giác đắt giá.

Không chỉ có gu mặc đẹp, nàng dâu mới còn sở hữu khí chất rất riêng

Bên cạnh thời trang, công chúng cũng quan tâm đến câu chuyện đời tư của Harriet.

Trong cuộc trò chuyện với HELLO!, cô chia sẻ về hành trình từng làm mẹ đơn thân và nuôi dưỡng con gái Georgina. Harriet bày tỏ niềm tự hào về con gái 14 tuổi, nhận xét cô bé rất điềm tĩnh, trưởng thành về cảm xúc và thích nghi tốt với những thay đổi trong gia đình.

Những chia sẻ ấy mang đến một hình ảnh khác về nàng dâu mới: Một phụ nữ từng trải qua những khó khăn đời thường, có sự nghiệp riêng và tìm thấy hạnh phúc mới ở tuổi ngoài 40. Dù không phải thành viên hoàng gia đảm nhận nhiệm vụ chính thức và không có tước hiệu riêng, Harriet vẫn đang thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện cùng gia đình chồng.

Dĩ nhiên, còn quá sớm để khẳng định Harriet có thể soán ngôi biểu tượng thời trang của Vương phi Kate. Nhưng sự xuất hiện của cô đang khiến bức tranh phong cách Hoàng gia Anh trở nên thú vị hơn. Ở tuổi 46, Harriet không chạy theo hình ảnh trẻ trung bằng mọi giá. Cô chọn sự thanh lịch, những đường cắt may đẹp và cách phối đồ có cá tính.

Một gương mặt mới, một gu thẩm mỹ đáng theo dõi và một câu chuyện cuộc đời đủ sức tạo thiện cảm. Có lẽ, Hoàng gia Anh vừa có thêm một nhân vật khiến hội yêu thời trang phải chăm chú quan sát trong những lần xuất hiện sắp tới.