Con gái rủ chơi chung nhưng bà xã siêu mẫu Bình Minh lắc đầu nguầy nguậy, lý do khiến Khánh Thi cũng xuýt xoa

Mới đây, bà xã siêu mẫu Bình Minh đã chia sẻ lên trang cá nhân than thở không thể chơi cùng cô con gái út dù liên tục bị rủ rê, gạ gẫm: "Cô chơi vầy ai chơi lại cô mà cứ rủ chơi chung hoài trời!".

Đính kèm đó, bà mẹ hai con chia sẻ 3 hình ảnh con gái đang tạo dáng uốn dẻo, giơ chân cao ở thế cực khó làm bằng chứng. Đến một người thường xuyên tập luyện Yoga như doanh nhân Lê Anh Thơ còn phải kêu trời, vậy nên bạn bè, người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, thán phục khả năng của bé An Như.

Con gái Bình Minh thể hiện khả năng uốn dẻo thần sầu.

Đặc biệt, bên cạnh khen ngợi khả năng uốn dẻo của cô bé, nhiều người còn thích thú vì đôi chân dài miên man, thẳng thắp của cô bé 8 tuổi. Một số cư dân mạng còn hài hước so sánh: "Như cô Thanh Hằng rồi con".



Nhiều người tỏ ra sửng sốt vì đôi chân dài miên man của An Như. Có vẻ cô bé được thừa hưởng chiều cao từ ông bố siêu mẫu.

Những bức ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Kiện tướng dancesport cũng phải thốt lên khen ngợi: "Ôi xuất sắc. Cô Thi chịu luôn".

Còn nhiều bà mẹ khác cũng tỏ ra đồng cảm vì chơi khó như cô út nhà Bình Minh thì... "ai chơi lại".

Cô bé An Như có thể tập được những động tác khó.

Doanh nhân Anh Thơ từng tiết lộ cả 2 bé nhà mình đều rất thích bơi lội, hiện giờ An Nhiên và An Như đều ở trong đội tuyển bơi của trường. Ngoài ra, vợ chồng Bình Minh cũng thường nhắc con uống sữa, chăm chỉ tập thể dục. Có thể đó là những lý do khiến cả 2 bé dù tuổi còn nhỏ nhưng đã cao lớn ra trò.

Tổ ấm nhỏ của Bình Minh - Anh Thơ.

Siêu mẫu Bình Minh và doanh nhân Anh Thơ về chung một nhà vào năm 2008. Một năm sau, cặp đôi chào đón bé gái đầu lòng tên là An Nhiên. Con gái thứ hai của họ chào đời sau đó 3 năm, được đặt tên là An Như.

Trong khi cô út được nhận xét giống bố như đúc thì cô chị cả lại được xem như bản sao của mẹ. Nhưng điểm chung là An Nhiên, An Như đều sở hữu chiều cao đáng kinh ngạc, có vẻ thừa hưởng từ ông bố siêu mẫu kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh.

Bình Minh là một diễn viên, người mẫu nên rất bận rộn. Còn bà xã doanh nhân cũng chẳng rảnh rang gì khi vừa lo việc công ty lại lo chuyện gia đình. Tuy thế, cặp đôi vẫn cố gắng dành nhiều thời gian cho con. Nữ doanh nhân thỉnh thoảng đưa các con đến phim trường thăm bố. Họ cũng thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dưỡng để cả gia đình có nhiều thời gian bên nhau.

Bình Minh - Anh Thơ thi thoảng đưa các con tới sự kiện, gặp gỡ bạn bè cùng bố mẹ. Vì thế, hai cô bé khá bạo dạn, tự tin khi tới chỗ đông người.

Nam diễn viên từng chia sẻ với truyền thông rằng, mình là người bố kĩ tính và cẩn thận. Mặc dù anh là người yêu, chiều chuộng con gái hơn vợ nhưng không bao giờ chiều một cách vô lý. "Tôi không nuông chiều các yêu cầu vô lý của các bé, mà vẫn giải thích và định hướng cho các con hiểu chuyện. Tôi chỉ mong con lớn khôn, khỏe mạnh chứ không áp đặt hay quá trông chờ gì dễ gây áp lực cho con" - Bình Minh chia sẻ.