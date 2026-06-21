Con gái muốn học đại học ở Hà Nội nhưng tôi không đủ tiền, em chồng lại đưa ra đề nghị khiến tôi khó xử

Tôi năm nay 46 tuổi, làm công nhân may ở một khu công nghiệp gần nhà. Chồng tôi làm thợ cơ khí tự do, công việc lúc có lúc không. Vợ chồng tôi có một con gái vừa thi đại học năm nay. Cháu học khá từ nhỏ và luôn mong muốn được lên Hà Nội học ngành truyền thông ở một trường công lập. Khi biết điểm thi đủ khả năng trúng tuyển, cả nhà vừa vui vừa lo.

Học phí không phải quá cao, nhưng tiền thuê trọ, sinh hoạt, đi lại và những khoản phát sinh ở Hà Nội là điều khiến tôi mất ngủ nhiều đêm. Từ trước đến nay, gia đình tôi không có khoản tiết kiệm nào đáng kể. Những năm dịch bệnh, chồng tôi thất nghiệp gần một năm, số tiền tích góp đều dùng để trang trải cuộc sống.

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Con gái nhiều lần nói nếu khó khăn quá thì sẽ học gần nhà hoặc đi làm một năm rồi thi lại. Nghe con nói vậy, tôi càng thấy thương. Cháu đã cố gắng học hành suốt nhiều năm và tôi không muốn vì điều kiện kinh tế mà con phải từ bỏ nguyện vọng.

Trong lúc gia đình đang tính chuyện vay ngân hàng hoặc mượn người quen, em trai chồng bất ngờ gọi điện. Em làm ăn khá, kinh tế ổn định hơn vợ chồng tôi rất nhiều. Sau khi biết chuyện, em nói sẽ lo toàn bộ chi phí học đại học cho cháu đến khi ra trường.

Lúc đầu, tôi thực sự xúc động. Nhưng ngay sau đó, em chồng lại đưa ra một đề nghị khiến tôi vô cùng khó xử. Em muốn con gái tôi sau khi nhập học sẽ chuyển đến ở cùng gia đình em trên Hà Nội để tiện quản lý và tiết kiệm tiền thuê trọ.

Nghe qua thì đó là một đề nghị rất tốt. Nhà em chồng có điều kiện, lại ở gần trường mà con gái tôi dự định học. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tính cách của em dâu và tôi không thực sự hòa hợp. Những lần về quê, quan điểm sống của hai bên khá khác biệt. Em dâu rất nghiêm khắc với con cái, còn tôi lại muốn con được tự lập và có không gian riêng.

Con gái tôi cũng khá bối rối. Cháu biết chú thím có ý tốt nhưng lại sợ cuộc sống mới sẽ khiến mình áp lực. Cháu nói muốn ở ký túc xá hoặc thuê trọ cùng bạn để học cách tự lập. Trong khi đó, chồng tôi lại cho rằng gia đình đang khó khăn thì không nên từ chối sự giúp đỡ của người thân.

Nhiều đêm tôi nằm nghĩ mà không biết mình nên quyết định thế nào. Nếu nhận sự hỗ trợ của em chồng, gánh nặng tài chính sẽ nhẹ đi rất nhiều. Nhưng tôi cũng lo con sẽ cảm thấy bị ràng buộc hoặc ngại ngùng khi sống nhờ nhà người khác suốt bốn năm đại học.

Điều khiến tôi áp lực nhất là cảm giác mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Nếu kinh tế khá hơn, có lẽ tôi đã không phải đứng trước sự lựa chọn khó xử này. Tôi biết em chồng hoàn toàn có ý tốt, nhưng càng nghĩ tôi càng thấy chuyện tiền bạc giữa người thân đôi khi không đơn giản.

Hiện tại, gia đình tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi vẫn phân vân giữa việc chấp nhận sự giúp đỡ để con có điều kiện học tập tốt hơn hay cố gắng tự xoay xở để con được sống đúng với mong muốn của mình. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, mọi người sẽ lựa chọn thế nào?