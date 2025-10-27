Con gái Lâm Tâm Như thắc mắc: "Sao mẹ đi làm mà bố chỉ ở nhà", cô trả lời quá hay, antifan cũng phải khen!

Trong hôn nhân, việc phân chia vai trò "trụ cột trong nhà" hay "trụ cột ngoài xã hội" từ lâu đã là chủ đề khó tìm được tiếng nói chung giữa vợ và chồng. Theo quan niệm truyền thống, đàn ông thường ra ngoài làm việc, còn phụ nữ ở nhà chăm con. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi của xã hội hiện đại, ngày càng nhiều gia đình lựa chọn mô hình "ai phù hợp hơn thì người đó đảm nhận", và điều quan trọng nhất không nằm ở giới tính, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc Lâm Tâm Như từng chia sẻ về một câu hỏi khiến cô bất ngờ từ con gái nhỏ: "Mẹ ơi, tại sao mẹ đi làm còn bố lại ở nhà với con?".

Thay vì né tránh hoặc giải thích qua loa, cô đã trả lời con một cách bình tĩnh nhưng sâu sắc: "Mẹ và bố đều đang làm việc, chỉ là công việc khác nhau thôi. Bố ở nhà chăm sóc và chơi với con, còn mẹ ở ngoài chăm sóc những khán giả cần mẹ. Nhìn thì một người ở nhà, một người ở ngoài, nhưng thật ra cả hai đều đang công bằng mà làm việc".

Vợ chồng Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như

Câu trả lời ấy nhanh chóng gây "sốt" trên mạng xã hội. Hai chữ "công bằng" được nhiều người tán thưởng, không chỉ vì sự thông minh và tinh tế trong cách dạy con, mà còn vì nó thể hiện thái độ tôn trọng đối với người bạn đời. Trong mắt Lâm Tâm Như, việc chồng ở nhà chăm con không hề thấp kém hơn người ra ngoài đi làm. Mỗi người đều đang cống hiến theo cách riêng, và điều đó mới là giá trị thật sự của hôn nhân.

Từ câu chuyện của Lâm Tâm Như - Dạy con bằng sự tôn trọng và bình đẳng

Câu chuyện của Lâm Tâm Như không chỉ dừng lại ở một lời đáp thông minh, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về giáo dục con cái trong thời đại mới.

Trẻ em học hỏi không chỉ qua lời nói, mà còn qua cách cha mẹ hành xử với nhau. Khi đứa trẻ chứng kiến sự tôn trọng, bình đẳng và chia sẻ trong gia đình, chúng sẽ lớn lên với một tư duy công bằng và lòng tự trọng cao. Thay vì dạy con rằng "bố là người đi làm, mẹ là người ở nhà", chúng ta nên giúp con hiểu rằng mỗi người đều có vai trò riêng, và mọi công việc đều xứng đáng được trân trọng.

Giáo dục con trong xã hội hiện đại không còn là áp đặt khuôn mẫu "nam ra ngoài - nữ ở nhà", mà là hướng con đến sự thấu hiểu, cảm thông và biết ơn. Khi trẻ nhận ra rằng mọi nỗ lực, dù là đi làm hay ở nhà chăm sóc gia đình đều có giá trị như nhau, chúng sẽ học được bài học lớn nhất: "Tôn trọng mọi người, bắt đầu từ chính những người trong gia đình mình".

Câu chuyện của Lâm Tâm Như vì thế không chỉ khiến công chúng cảm động, mà còn là một minh chứng tuyệt vời cho cách nuôi dạy con bằng sự bình đẳng, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, những điều tạo nên nền tảng vững chắc nhất cho hạnh phúc gia đình.