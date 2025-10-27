Nhìn lịch dạy con của bà mẹ Hà Nội, dễ hiểu vì sao hai con nói tiếng Anh như gió, một em còn xuất sắc giành học bổng du học

Cả 2 con của chị Nguyễn Thị Hồng Liên (Hà Nội) đều vừa học chương trình ở trường Việt Nam và vẫn học song song chương trình homeschool Acellus + text book Mỹ. Con trai lớn của chị hiện đã học xong lớp 11 ở một trường công ở Việt Nam và lấy bằng THPT Mỹ online. Em cũng apply và nhận được học bổng của một số trường đại học ở Mỹ. Em được học bổng và giờ đã sang Úc học.

Năm lớp 11, con trai lớn của chị Liên thi IELTS được 8.0 còn con trai thứ hai đạt band điểm IELTS 7.0 từ năm lớp 9. Bé thứ 2 lên lớp 6 đã tự mình lập một kênh Youtube để chia sẻ kiến thức với các bạn bằng tiếng Anh. Các clip các bé tự quay, tự dựng, tự nói, và thời gian để nghĩ ra một bài, làm thuyết trình hay nói còn chỉ mất độ 20 phút.

Theo chị, từ 5 đến 10 tuổi, não bộ của trẻ dễ dàng ghi nhớ âm thanh, cấu trúc và từ vựng mới. Nếu giai đoạn này được học đều đặn, nhẹ nhàng mỗi ngày thì lên cấp 2 - cấp 3, việc học tiếng Anh trở nên như hơi thở, chứ không phải "môn học".

Khi con vào lớp 1, chị Liên bắt đầu dạy con lập to-do list mỗi ngày. Ban ngày, con ghi bài tập vào vở nhắc việc ở trường; buổi tối, chị hướng dẫn con lên lịch chi tiết: từ giờ chơi, tắm, ăn, học đến đọc sách. Ban đầu mẹ viết mẫu, sau vài lần con tự làm, còn chị chỉ kiểm tra tiến độ sau mỗi 10-15 phút, rồi dần tăng lên 30-90 phút khi con lớn hơn.

Khi đã quen với to-do list buổi tối, chị dạy con tự lên lịch cuối tuần: tự chọn học gì, chơi gì, ăn ở đâu. Nhờ luôn kiểm tra kết quả và có thưởng - phạt rõ ràng, hai con của chị hình thành được tính kỷ luật và tinh thần tự học. Học tiếng Anh cũng không ngoại lệ.

Cách chị đã hướng dẫn và đồng hành cùng hai con học tiếng Anh:

Hồi con học tiểu học, chưa có app hay AI như bây giờ, mỗi tuần chị cho con: 2 buổi học với giáo viên nước ngoài, mỗi buổi 90 phút để con có tương tác thật. Còn lại 5 ngày ở nhà, chỉ học sách + file nghe + clip minh họa (các bộ sách hiện nay đều có).

Chị chọn 1 bộ sách chuẩn, ví dụ như Academy Stars (Cambridge) gồm:

• Pupil's Book - sách chính học trên lớp.

• Workbook – bài tập củng cố.

• Grammar Goals – ngữ pháp thực hành.

• Oxford Reading & Writing – rèn kỹ năng đọc – viết.

Chị cho con học tuần tự, mỗi ngày 4 trang/1 quyển, lần lượt theo từng Unit - Lesson để không bị ngợp (con luôn nghe file nghe và nói theo, chỉ chỉ vào các chữ trong sách bài đã học để đọc lại rồi mới làm trang mới). Cứ thế, mỗi năm hoàn thành 1 level, và 5 năm tiểu học đạt A2 - Flyers, đủ nền tảng để học B1-B2 ở cấp 2.

Gợi ý lịch học hàng tuần:

Các tài liệu học gồm: Academy Stars, Grammar Goals (cả bản in và bản mềm), Reading Comprehension, Khan Academy và American Textbook Reading.

Phụ huynh có thể:

• Bật file nghe khi con ăn sáng, chơi lego hoặc tô màu.

• Cùng con đọc sách thành tiếng mỗi tối 10 phút.

• Đặt câu hỏi vui: "What did you learn today?"; "Can you say that in English?".

Không cần phức tạp hóa, chỉ cần lặp lại, khích lệ, cùng con học, bạn sẽ thấy con tiến bộ mỗi tuần.

Ôn tập tại nhà là bắt buộc, không thể không làm

Sau khi con học tiếng Anh trên lớp, cha mẹ cho con ôn lại toàn bộ tài liệu con đã học trên lớp tại nhà, nếu có thể thì mua thêm 1 bộ sách nữa để về nhà con làm lại 1 lần các kiến thức đã học trên lớp hoặc mua 1 bộ sách khác nhưng trình độ học tương đương với trình độ trên lớp để ôn thêm cho đa dạng. Các bước 1, 2, 3 là cần được thực hiện lặp đi lặp lại hàng ngày còn bước 4 chỉ làm khi có bài tập được giao, không có bài tập thì vẫn phải làm bước 1, 2, 3.

Bước 1: 5 phút: Nghe lại toàn bộ các bài nghe đã học trên lớp trong CD, cứ nghe đi nghe lại bài nghe đó.

Bước 2: 10 phút: Nói lại theo toàn bộ các bài nghe đã học trên lớp trong CD. Mới đầu nghe từng câu và nhắc lại từng câu, sau đó nghe vài câu nhắc lại vài câu, rồi nghe và nhắc lại toàn bộ cả CD.

Nếu con 6,5 tuổi trở lên đã đi học lớp 1 thì cho nghe, đọc theo CD rồi tắt CD và cho con nhìn vào mặt chữ trong sách để đọc cho nhớ từ và cấu trúc.

Con có thể phát âm không chuẩn, phụ huynh đừng sửa, bởi khi nghe đi nghe lại CD nhiều, các con mới quen được các âm tiếng Anh, khi quen và phân biệt được âm rồi thì dần dần con sẽ tự chỉnh phát âm của bản thân cho đúng. Đến lớp giáo viên của con sẽ là người chỉnh phát âm cho con.

Bước 3: 5 phút: Với các bé từ 6 tuổi đã học lớp 1, các con sẽ phải làm thêm 1 việc là nghe CD rồi chép lại. Để cho nhanh đừng bắt con viết ra giấy mà yêu cầu con viết ra cái bảng trắng, viết nhanh nhất có thể, không cần đẹp vì mục tiêu là để con nhận diện được mặt chữ tiếng Anh.

Sau khi chép hội thoại có thể cho con chép từ mới rồi yêu cầu con đặt câu với các từ mới. Hãy nhớ là mục tiêu của hoạt động này là để các con lặp đi lặp lại việc viết từ mới thì sau một thời gian con mới nhớ từ chứ không phải là ngày nào cũng phải viết và nhớ ngay từ mới của ngày đó.

Bước 4: 10 phút: Làm bài tập về nhà. Việc làm bài tập về nhà chỉ hiệu quả sau khi con đã làm bước 1, 2, 3 nêu trên.

Hãy nhớ là nếu con có từ mới không biết thì mình cho con tra từ điển, nghe từ điển đọc phát âm.

Khi bố mẹ không biết tiếng Anh thì nên bổ sung thêm phần mềm Razkids để cho các con đọc hàng ngày (có đủ cả phần đọc mẫu cho con nghe, con đọc lại bằng lời, con trả lời câu hỏi xem có hiểu không) như vậy cha mẹ không phải dạy mà có phần mềm hướng dẫn đọc.

Ngoài Razkids hiện còn có nhiều chương trình tiếng Anh online hỗ trợ thêm cho con, nhưng nên nhớ, không thể có gì thay thế 3 bước 1, 2, 3, 4 nêu trên.

Thời gian đầu khi con 5, 6 tuổi bố mẹ phải ngồi kèm hỗ trợ nhiều do con chưa giỏi các thao tác bật máy, tra từ điển. Nhưng lên lớp 2 thì phải dạy được con cách bật máy tính (file nghe để ở Desktop cho dễ mở), dạy con cách tra từ điển, thuộc quy trình 4 bước. Hàng ngày phụ huynh chỉ cần kiểm tra con đã có làm đủ 4 bước quy trình tự học tiếng Anh ở nhà là được.

Sự đồng hành của cha mẹ rất quan trọng (Ảnh minh hoạ)

Gợi ý dành cho phụ huynh:

Với học sinh mầm non - lớp 3: tập trung nghe, đọc, phát âm, đọc, viết làm theo bài tập của sách.

Từ lớp 4 - 5: thêm ngữ pháp, viết đoạn văn, luyện nói lại.

Mỗi năm hoàn thành 1 cấp độ sách, đến hết tiểu học đạt trình độ A2 (Flyers).

"Đừng đợi có đủ điều kiện mới cho con học. Chỉ cần sách, file nghe và 30 phút mỗi ngày, con bạn đã có thể tiến xa hơn bạn nghĩ. Đừng bỏ phí giai đoạn vàng tiểu học, giai đoạn dễ học tiếng Anh nhất trong đời!", chị Liên chia sẻ.