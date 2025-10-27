Một bộ đồ bơi mua gấp mà Đoan Trang cũng "tận dụng" để dạy con tinh tế thế này! 10 điểm không có "nhưng"

Nói về việc nuôi dạy con, ca sĩ Đoan Trang luôn được nhắc đến như một trong những hot mom tinh tế và sâu sắc nhất. Cô không áp đặt, không giáo điều, mà dạy con bằng những câu chuyện đời thường, bằng những cuộc trò chuyện giản dị nhưng đầy chiêm nghiệm.

Nhiều người hâm mộ từng xúc động khi nghe các đoạn podcast của Đoan Trang ghi lại những cuộc nói chuyện nhỏ giữa cô và con gái Sol, mỗi lời, mỗi câu đều toát lên sự lắng nghe, đồng hành và tôn trọng.

Mới đây, Đoan Trang lại khiến cộng đồng mạng "tan chảy" với một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô và con gái cùng trò chuyện bên hồ bơi trong chuyến đi Đà Nẵng. Trong lúc thư giãn, cô nhắc lại một câu chuyện nhỏ vừa xảy ra hôm trước, khi Sol quên mang theo đồ bơi. Vì không thể quay về khách sạn lấy, Đoan Trang đành nhờ các cô chú gần đó mua gấp một bộ mới để con kịp bơi.

Nữ ca sĩ nói với con: "Lúc đó, con muốn đồ bơi màu và kiểu con thích, nhưng tiệm gần đó không có. Mẹ chỉ kịp nhờ họ mang qua bộ khác. Mẹ thấy con rất linh hoạt khi chấp nhận luôn. Tại sao con lại làm được vậy?".

Sol mỉm cười đáp: "Tại vì trong cuộc sống đó mẹ, mọi thứ sẽ dễ hơn nếu mình dễ chịu hơn với những thứ mình đã có rồi".

Câu trả lời hồn nhiên nhưng sâu sắc khiến cả người mẹ lẫn người xem đều bất ngờ. Đoan Trang nhìn con trìu mến và nói: "Đúng rồi, mẹ rất thích suy nghĩ đó của con. Nếu lúc đó con cứ khăng khăng đòi đúng cái áo bơi con muốn phải có màu này, kiểu kia thì cuối cùng con đâu được bơi nữa.

Trong khi mình đang ở Đà Nẵng, trời nóng, hồ bơi đẹp, view đẹp, muốn bơi ngay lập tức thì phải dễ dàng chấp nhận phương án lúc đó, nói 'có' với hiện tại. Còn nếu con cứ đòi hỏi, thì khỏi bơi luôn. Làm gì có chuyện mọi lúc mọi nơi đều đáp ứng được tất cả những gì mình muốn.

Đó là một câu chuyện nhỏ nhưng lại là một bài học lớn. Trong cuộc sống, nếu con biết chấp nhận và thích nghi linh hoạt, thì con sẽ đạt được điều mình mong muốn. Ngược lại, nếu con cứ đòi hỏi, không chỉ làm ba mẹ rối, mà chính con cũng sẽ bực bội, mệt mỏi vì điều mình muốn không được đáp ứng.

Ngay thời điểm đó, trong khoảnh khắc đó, đâu thể tìm ra đúng cái áo bơi mà con thích. Nhưng con đã có một cái áo bơi khác để bơi ngay lập tức đạt được điều con thật sự muốn là được bơi lội, được vui vẻ trong giây phút đó".

Không hề giáo huấn, không cần lời răn dạy nặng nề, Đoan Trang chọn cách biến một tình huống nhỏ thành một bài học lớn. Bé Sol, trong những đoạn trò chuyện ấy, luôn tỏ ra chững chạc, biết lắng nghe và hiểu vấn đề một cách rất "người lớn".

Nhiều người bình luận dưới đoạn video: "Hai mẹ con nói chuyện như hai người bạn thân"; "Bé Sol sao khôn ngoan quá, đúng là con của người mẹ tinh tế"; "Mẹ Trang dạy con giỏi thật, từ những chuyện nhỏ mà con đã học được cách sống lớn".

Điều khiến khán giả yêu mến ở Đoan Trang không chỉ là cách cô dạy con bằng trải nghiệm sống thật, mà còn là thái độ lắng nghe con bằng tất cả sự tôn trọng. Trong mỗi cuộc đối thoại, cô không phủ định hay cắt ngang, mà để con tự diễn giải, tự nhận ra điều đúng sai qua lời gợi mở của mẹ.

Bé Sol luôn được khen là tự tin, chững chạc và rất có chiều sâu cảm xúc.

Có lẽ chính vì vậy mà bé Sol luôn được khen là tự tin, chững chạc và rất có chiều sâu cảm xúc. Từ việc học, giao tiếp đến cách cư xử, Sol đều thể hiện sự tự lập và tinh tế vượt tuổi.

Một chiếc áo bơi bị quên, một cuộc nói chuyện nhỏ, vậy mà qua cách dạy con của Đoan Trang, nó trở thành bài học lớn về sự linh hoạt và lòng biết ơn, những giá trị sẽ theo Sol suốt hành trình trưởng thành sau này.

Bởi như nhiều người nói, chỉ một người mẹ đủ từng trải và đủ yêu thương mới có thể dạy con những điều giản dị mà sâu sắc đến thế.