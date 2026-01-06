Con gái Kim "siêu vòng 3" ngày càng đáng lo ngại

Dòng họ Kardashian chưa bao giờ thôi gây tranh cãi, nhưng giờ đây, tâm điểm của sự chỉ trích không còn nằm ở các bà mẹ mà chuyển sang thế hệ F2. North West – con gái cả của Kim Kardashian và Kanye West – đang trở thành cái tên gây lo ngại nhất truyền thông thế giới với lối sống được cho là "chín ép" và vượt xa tầm kiểm soát của một đứa trẻ 12 tuổi.

Sinh ra ở "vạch đích", là con cưng của hai biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu, North West nghiễm nhiên sở hữu cuộc sống nhung lụa mà bất kỳ ai cũng mơ ước. Tuy nhiên, ở tuổi 12, hình ảnh của cô bé không còn gắn liền với sự hồn nhiên của lứa tuổi học trò, mà thay vào đó là một diện mạo đầy nổi loạn, gai góc và đầy rẫy những dấu hiệu của việc trưởng thành quá sớm.

Sự trưởng thành quá sớm của cô bé 12 tuổi gây lo ngại. Ảnh: Page Six

Diện mạo "dân chơi" và nỗi lo "sống ảo" quá đà

Những hình ảnh mới nhất của North West trên đường phố và tại các sự kiện thời trang khiến dư luận thực sự sốc. Cô bé xuất hiện với diện mạo cực kỳ "dân chơi" vượt lứa tuổi. North West gây choáng khi xuất hiện với bộ răng bọc kim loại – một phụ kiện đặc trưng của văn hóa Hip-hop thường dành cho người trưởng thành.

Ở tuổi 12, cô bé đã xuất hiện với khuyên mũi và các phụ kiện đính trên gương mặt. Nhiều ý kiến cho rằng việc can thiệp thẩm mỹ và làm đẹp kiểu "nặng đô" này gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và sự phát triển tự nhiên của trẻ em. Bên cạnh đó, những bộ đồ da bóng lộn, áo lông thú đắt tiền, giày cao gót hay những trang phục cắt xẻ táo bạo vốn dành cho phụ nữ trưởng thành được North West diện thường xuyên, khiến cô bé trông già dặn như một thanh niên ngoài 20.

North West xỏ khuyên khắp mặt... Ảnh: Page Six

... thậm chí bọc răng bằng kim loại và kim cương. Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Gu thời trang của cô bé cũng vượt lứa tuổi. Ảnh: Page Six

North West hiện là một trong những thế lực "nhi đồng" mạnh nhất trên TikTok với hàng chục triệu lượt view. Tuy nhiên, nội dung trên kênh của cô bé lại gây ra nhiều tranh cãi. North West xuất hiện trong các video nhảy nhót, khoe đồ hiệu và "diễn" trước ống kính gần như mỗi ngày. Việc dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo khiến dư luận lo ngại cô bé đang đánh mất tuổi thơ thực sự và sự riêng tư cần thiết. Việc lớn lên dưới sự tung hô của hàng triệu người lạ mặt trên mạng xã hội được các chuyên gia tâm lý đánh giá là "cực kỳ nguy hiểm" cho sự phát triển nhân cách.

Kim Kardashian: Người mẹ dung túng hay "đạo diễn" cho sự nổi tiếng của con?

Đứng sau sự "lột xác" gây tranh cãi của North West không ai khác chính là Kim Kardashian. Thay vì thiết lập những giới hạn, Kim dường như đang cổ xúy cho phong cách của con gái. Nhiều người cho rằng Kim "siêu vòng 3" đang cố tình biến North thành một "phiên bản nhí" của chính mình để duy trì sức nóng cho thương hiệu gia đình Kardashian.

Trong khi Kanye West từng lên tiếng phản đối việc con gái dùng TikTok và trang điểm sớm, Kim Kardashian lại hoàn toàn phớt lờ và để North West tự do làm điều mình thích. Sự dung túng này bị coi là hành động thiếu trách nhiệm, khiến đứa trẻ dễ sa ngã vào những thói hư tật xấu của giới giải trí hào nhoáng.

Kanye West - Kim Kardashian có quan điểm dạy con trái ngược nhau. Ảnh: Page Six

Điều này khiến dư luận dậy sóng. Bên dưới các bài đăng của Kim Kardashian và North West, hàng loạt khán giả đã bày tỏ sự lo ngại cô bé 12 tuổi bị "chín ép" và người mẹ xây dựng sự nổi tiếng cho con từ quá sớm. Khán giả không ngừng kêu gọi hãy để North West được làm trẻ em, lớn lên hồn nhiên như bạn bè đồng trang lứa.

Việc định hình cá tính là cần thiết, nhưng đối với một đứa trẻ 12 tuổi, sự định hướng của cha mẹ đóng vai trò sống còn. North West có thể là một tài năng nhí, một "It Girl" tương lai, nhưng trước hết, cô bé cần được bảo vệ khỏi những áp lực và sự lệch lạc của ánh hào quang quá sớm. Nếu Kim Kardashian tiếp tục "thả cửa" như hiện tại, tương lai của North West thực sự là một dấu hỏi lớn đầy lo ngại.

Công chúng lo ngại North West "chín ép". Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six

MINH HỒNG