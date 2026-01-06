Người thân cận xác nhận diễn viên Oanh Kiều đang hẹn hò Tống Đông Khuê?

Oanh Kiều là nữ diễn viên kín tiếng trong chuyện đời tư. Vào năm 2019, cô từng chia sẻ bị suy sụp, tinh thần ảnh hưởng vì kết thúc mối tình kéo dài 5 năm. Vừa qua, Oanh Kiều bất ngờ công khai hình ảnh bên người giấu mặt, thừa nhận có bạn trai mới. Cư dân mạng sau đó nghi ngờ nửa kia của nữ diễn viên 8x chính là Tống Đông Khuê.

Giữa lúc chuyện tình cảm được quan tâm, chị của diễn viên Oanh Kiều gây xôn xao khi đăng tải clip về cô trên kênh TikTok cá nhân. Cụ thể người này viết: "Mừng cho cô gái của Hai! Hạnh phúc và cứ mỉm cười vậy nhé!

Cuộc đời này giống như một bản nhạc, có nốt thăng nốt trầm và đôi khi cũng có cả những tạp âm không mong muốn. Sẽ có những lúc em nghe thấy những tiếng xì xào khiến lòng mình nặng trĩu... Nhưng em ơi, thay vì để tâm đến những lời nói, hãy chọn cách mỉm cười và giữ cho lòng mình thật bình yên. Em nhé".

Nữ diễn viên 8x công khai có bạn trai mới vào ngày cuối cùng của năm 2025. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, chị của Oanh Kiều còn gây chú ý khi trả lời bình luận của cư dân mạng. Cụ thể, khi 1 netizen ẩn ý việc trả nợ: "Quen để trả hơn 40 tỷ tiền nợ vợ cũ bạn trai", cô liền lên tiếng phủ nhận: "Em mình nó nghèo lắm, nên an tâm nhé bà ơi". Cư dân mạng liền cho rằng chị Oanh Kiều ngầm xác nhận cô đang hẹn hò với Tống Đông Khuê. Trước đó, anh từng gây xôn xao khi bị hôn thê cũ đòi nợ số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Chị của Oanh Kiều lên tiếng về chuyện nữ diễn viên 8x trả nợ hộ bạn trai. Ảnh: Chụp màn hình

Vào tháng 10/2025, Tống Đông Khuê từng vướng lùm xùm kiện tụng liên quan tới hôn thê cũ Đoàn Thảo Nhi, buộc phải trải lại hơn 40 tỷ đồng. Ảnh: Tổng hợp

Tống Đông Khuê (sinh năm 1999) là con trai của đạo diễn Tống Thành Vinh. Anh từng tổ chức lễ đính hôn với bạn gái vào năm 2021. Tuy nhiên, đến năm 2023, cư dân mạng phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội và xóa bỏ nhiều hình ảnh chụp chung, làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ đã đi đến hồi kết.

Trước đó, lễ đính hôn của cặp đôi từng thu hút sự chú ý lớn khi được tổ chức vô cùng hoành tráng. Đặc biệt, màn xuất hiện của dàn siêu xe đắt giá do Tống Đông Khuê chuẩn bị để đi hỏi vợ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Bên cạnh đó, dàn phù dâu, phù rể còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội như Kiều Trinh Xíu, Trang Hý, Matt Liu…

Tống Đông Khuê được biết tới sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai mùa thứ 3. Tháng 10/2025, anh từng vướng lùm xùm kiện tụng liên quan tới hôn thê cũ Đoàn Thảo Nhi, buộc phải trải lại hơn 40 tỷ đồng.

Sau những ồn ào đến chuyện tình cảm, Tống Đông Khuê dần trở nên kín tiếng hơn trước công chúng và hiện đã khóa trang cá nhân Facebook. Ảnh: FBNV

Oanh Kiều sinh năm 1989 ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Bán chồng, Cây táo nở hoa, Duyên kiếp… Về đời sống cá nhân, nữ diễn viên từng trải qua mối tình kéo dài 5 năm. Cuộc chia tay để lại cho cô không ít tổn thương, khiến Oanh Kiều có quãng thời gian dài rơi vào trạng thái suy sụp và phải rất nỗ lực mới có thể cân bằng lại cảm xúc. Kể từ đó đến nay, Oanh Kiều gần như khép kín chuyện riêng tư, lựa chọn tập trung toàn bộ tâm sức cho sự nghiệp diễn xuất.