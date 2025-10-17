“Em gái Kim siêu vòng 3” gây bức xúc với hình ảnh bị còng tay

Ngày 14/10, tờ Page Six đưa tin hình ảnh Kylie Jenner ăn mặc gợi cảm, bị còng tay và được 2 người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát hộ tống trên hành lang có khung cảnh giống như trong nhà tù, gây bàn tán trên MXH. Nhiều khán giả hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với người đẹp này, thậm chí nghi vấn cô bị bắt vì phạm tội.

Tuy nhiên, sự thật sớm được làm rõ. Kylie Jenner không bị cảnh sát bắt vì vi phạm pháp luật, hình ảnh cô đeo còng số 8 là cảnh quay trong chiến dịch quảng cáo bộ sưu tập mới, lấy cảm hứng từ giai đoạn "King Kylie" cách đây 1 thập niên của cô.

Hình ảnh Kylie Jenner bị còng tay, theo sau là 2 người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát gây hoang mang dư luận

Sự thật là hình ảnh được cắt ra từ video quảng cáo của người đẹp này

Sau khi hình ảnh nghi bị bắt của Kylie Jenner được làm rõ, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích mỹ nhân sinh năm 1997. Dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ khi người đẹp sử dụng hình ảnh cảnh sát - tội phạm cho video quảng cáo của mình trong bối cảnh nhạy cảm ở Mỹ. Nhiều người còn nhận định Kylie Jenner đang chiêu trò gây sốc nhằm tạo ra tranh cãi để câu kéo sự chú ý cho bộ sưu tập mới của thương hiệu mình sáng lập.

Kylie Jenner bị chỉ trích chiêu trò

Kylie Jenner, em út nhà Kardashian - Jenner, ái tên không chỉ gắn liền với đế chế mỹ phẩm tỷ đô Kylie Cosmetics mà còn là biểu tượng của thế hệ Z với phong cách "trap girl" táo bạo, quyến rũ. Từ năm 2015, cô đã thành lập công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics Kylie Cosmetic và thu được lợi nhuận khủng.

Kylie Jenner - biểu tượng của xinh đẹp, sexy và thành đạt

Về đời tư, sau khi chia tay rapper Travis Scott, Kylie Jenner hẹn hò với Timothée Chalamet từ tháng 4/2023. Ngay từ khi mới công khai, chuyện tình của Timothée Chalamet và Kylie Jenner vấp phải sự phản đối của 1 bộ phận fan. Các fan Timothée Chalamet cho rằng "em gái Kim siêu vòng 3" có tính cách hời hợt, chiêu trò, thị phi thừa hưởng từ gia tộc Kardashian - Jenner. Ngoại hình của Kylie Jenner cũng bị antifan cho là quá già dặn, "nhựa" so với vẻ đẹp lãng tử chuẩn "chàng thơ" của Timothée Chalamet. Mối tình này còn bị cho là chỉ mang tính chất qua đường, lợi dụng danh tiếng của đối phương.

Bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 2 năm qua. Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ yêu nhau nghiêm túc và đã ra mắt gia đình đối phương. Lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm trước toàn thế giới là tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu cho một "đám cưới thế kỷ" sắp được diễn ra.