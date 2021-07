Con gái Jennifer Phạm càng lớn càng xinh như búp bê: Lúi húi làm 1 việc bên mẹ mà được khen nức nở vì ngoan

Thời gian gần đây, dịch Covid-19 có nhiều diễn biến. Rất nhiều các tổ chức, nhà hảo tâm và người nổi tiếng đã cùng chung tay, đóng góp cho đất nước trong công cuộc phòng chống dịch. Nàng Hoa hậu Jennifer Phạm cũng không phải ngoại lệ.

Mới đây, người đẹp sinh năm 1985 đã chia sẻ lên mạng xã hội hình ảnh những suất cơm gà Teriyaki nóng hổi được cô chuẩn bị để chuyển tới CDC Hà Nội. "Một chút tấm lòng để tri ân, động viên cũng như khích lệ các lực lượng đang trực chiến tuyến đầu chống dịch. Mỗi người một chút, cùng dắt tay nhau qua dịch bệnh nhé ạ!", Jennifer Phạm viết.

Đáng chú ý, con gái lớn của Jennifer Phạm, cô bé Thùy An cũng ở cạnh giúp đỡ mẹ chuẩn bị cơm. Cô nhóc đeo găng tay giấy, cẩn thận đóng nắp từng hộp cơm. Dù đeo khẩu trang nhưng ánh mắt cô nhóc vẫn toát lên niềm vui.

Bé Thúy An cùng mẹ chuẩn bị những suất cơm Teriyaki.

Dưới bài đăng của Jennifer Phạm, rất nhiều người đã để lại những bình luận khen ngợi Thúy An vì vừa xinh xắn, đáng yêu lại có tấm lòng tốt, biết giúp đỡ mọi người. Bên cạnh đó, không ít người vì Thúy An mới ngày nào còn nhỏ xíu mà giờ đã lớn phổng phao. Trước đó, cô nhóc cũng được nhiều người ngợi khen vì càng lớn, càng xinh như búp bê. Không ít cư dân mạng cho rằng, Thúy An trong tương lai sẽ trở thành một mỹ nhân đình đám như mẹ.

Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Thúy An và các anh chị em được mẹ nuôi dạy, chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Bản thân Jennifer cũng không ít lần được tán thưởng bởi quan điểm dạy con tiên tiến, hiện đại.

Con gái Jennifer Phạm càng lớn càng xinh.

Dù cuộc sống bận rộn nhưng Jennifer Phạm và chồng luôn dành nhiều thời gian nhất có thể để chăm lo, dạy dỗ các con. Trong một lần phỏng vấn với báo chí, cựu Hoa hậu châu Á tại Mỹ từng chia sẻ: "Dù bận rộn đến đâu, Jenni và ông xã vẫn luôn dành thời gian vui chơi hoặc cùng nhau tìm hiểu và lựa chọn những thứ tốt nhất cho các con.

Về khoản này thì Jenni với ông xã tâm đầu ý hợp lắm nhé. Cả 2 đều cùng biết chăm con thế nào là tốt nhất, từ món ăn khoái khẩu mà con thích, trò chơi con thích chơi, hay như việc chọn mua quần áo, tã quần...".

Trên trang Facebook, Jennifer cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đi du lịch, tận hưởng thời gian vui vẻ bên các con. Cựu hoa hậu khẳng định một khi học được cách cân đối thời gian thì không điều gì là không thể đối với một phụ nữ hiện đại và ai cũng đều là mẹ tốt theo cách riêng của mình.

Nếu những chuyến công tác xa trùng với ngày nghỉ của con, cô còn mang con theo để các bé vừa gần gũi mẹ, vừa được đi đây đi đó khám phá thế giới xung quanh. Hoa hậu cho biết: "Sự nghiệp có thể làm lại được còn với các con, bố mẹ không có cơ hội thứ 2".

Đối với cả 4 người con, Jennifer Phạm luôn chủ trương nuôi dạy ôn hòa, dịu dàng nhất có thể. Bởi theo cựu hoa hậu, những người mẹ ôn hòa sẽ tâm sự, động viên, khuyên nhủ hay đơn giản chỉ là ở bên cạnh lắng nghe cảm xúc của con.

Từ đó họ đem đến động lực và giúp đỡ con cái vượt qua khó khăn, vững bước trưởng thành. "Nếu người mẹ không "tĩnh", cảm xúc bị chi phối quá nhiều và cũng không thể giải quyết nổi vấn đề, vậy thì sao có thể ở bên cạnh và bảo vệ con", Jennifer Phạm bày tỏ.