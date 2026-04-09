“Con gái đi lấy chồng là hết”: Câu chuyện chia tài sản chênh lệch cả trăm tỷ khiến MXH sôi sục

Trong nhiều gia đình, câu chuyện chia tài sản thường được nhìn như một bài toán tài chính: Ai nhận bao nhiêu, giá trị ra sao, có hợp lý hay không... Nhưng khi đặt vào hoàn cảnh cụ thể, những con số ấy không còn đơn thuần là tài sản, mà trở thành thước đo của sự công bằng, của đóng góp, và đôi khi là cả vị trí của mỗi người con trong gia đình.

Bố mẹ chia tài sản: Con trai được nhà "trăm tỷ", con gái được mảnh đất 2 tỷ còn phải chia đôi

Câu chuyện gia đình được H kể lại. H là chị cả trong một gia đình có 4 anh chị em (2trai, 2 gái), đang rơi vào chính tình huống đó, khi bố mẹ cô bắt đầu phân chia khối tài sản tích lũy sau nhiều năm kinh doanh.

Bốn chị em H đều đã trưởng thành, lập gia đình, mỗi người một cuộc sống riêng. Hai chị em gái và một người em trai hiện đang sống ở Hà Nội, còn bố mẹ và người em trai út ở quê, cách Hà Nội khoảng 60km.

Gia đình H từng buôn bán gỗ, có thời gian phát triển tốt và tích góp được lượng tài sản lớn. Khi các con trưởng thành, lập gia đình, bố mẹ cũng đã nhiều lần hỗ trợ tài chính cho từng người.

Mọi thứ vẫn bình lặng cho đến khi câu chuyện chia tài sản được nhắc đến. Theo H kể, dự định của bố mẹ cô, phần lớn tài sản đều dành cho hai con trai.

- Một căn nhà ở Mỹ Đình (khoảng 100 tỷ) để cho con trai thứ 2.

- Nhà đất ở quê nơi bố mẹ đang ở (khoảng 15 tỷ) cũng cho con trai thứ 2 để sau này thờ cúng.

- Khoảng 70 tỷ bất động sản khác để lại cho con trai út.

- Còn hai con gái… mỗi người dự định được khoảng 1 tỷ, đó là số tiền bán mảnh đất 2 tỷ chia đôi cho hai con gái.

Khoảnh khắc nghe xong, H nói mình bị "sốc". Không phải vì cô chưa từng nghĩ đến việc bố mẹ sẽ ưu tiên con trai, mà vì khoảng cách quá lớn giữa các phần - một sự chênh lệch đến mức khó có thể gọi là "thiên vị" thông thường.

Mâu thuẫn nảy sinh từ chênh lệch tài sản phân chia

H nhớ lại, trước đây khi hai chị em cô lấy chồng, bố mẹ cũng đã hỗ trợ mỗi người khoảng hơn 1 tỷ để góp vào việc mua nhà. Các em trai của cô, cũng đã nhiều lần nhận được sự hỗ trợ tài chính lớn của bố mẹ, từ vốn làm ăn đến tiền trả nợ. Nếu tính tổng thể, sự hỗ trợ ngày ấy giữa các con thực chất không quá chênh lệch.

Nhưng khi chia tải sản, bố của cô lại nói với hai con gái rằng: "Ngày xưa đã cho rồi, giờ không có quyền đòi hỏi thêm".

Từ sau lần đó, một khoảng cách vô hình bắt đầu hình thành.

H nhận ra mình dần trở nên xa cách với bố mẹ. Trong suy nghĩ của cô, "tâm đặt đâu thì tiền đặt đó". Và khi phần lớn tài sản được trao cho các con trai, cô cảm thấy mình ít được coi trọng hơn. Cảm giác ấy len lỏi, âm ỷ, và đôi khi biến thành những suy nghĩ khiến chính cô cũng thấy sợ.

Và rồi H còn có cảm giác bố mẹ quý con dâu hơn cả con gái ruột, một suy nghĩ mà trước đây cô chưa từng có. Ngày trước, bốn anh chị em trong nhà rất hòa thuận. Nhưng từ khi chuyện chia tài sản xảy ra, trong lòng H bắt đầu xuất hiện những cảm xúc mà cô không mong muốn: So sánh, ghen tị, thậm chí là khó chịu với chính các em trai của mình.

Một thực tế không hiếm trong việc phân chia tài sản của các gia đình có điều kiện tài chính

Hóa ra, câu chuyện chia tài sản như của H không hề hiếm. Trong nhiều gia đình có tích lũy lớn, cách phân chia tài sản vẫn thường bị chi phối bởi tư duy truyền thống thiên vị con trai hơn con gái, thay vì theo nguyên tắc tài chính cân bằng. Rất nhiều người bình luận quanh câu chuyện của gia đình H.

- "Tôi nói thật, cái cảm giác bị coi thường trong chính ngôi nhà của mình khó chịu thật sự. Thà đừng đẻ ra, đừng nuôi ngay từ đầu còn hơn. Đối xử bất công thế này cái tinh thần còn bị ức chế hơn nhiều so với tiền bạc".

- "Nhiều nhà tiền bạc quyền lợi thi vơ vét còn nghĩa vụ trách nhiệm thì đùn đẩy. Bói mẹ thì con trai hơn vun cho con trai nghĩ sau này ở với nó, con gái có khi trả cho gì nhưng có gì ốm đau thì lại con gái".

- "Chia đất ko phải là chia tài sản. Mà chia đất là chia tình cảm, chia cách đối xử, chia sự công bằng, chia sự yêu thương. Chia sai, không công bằng thì anh em mâu thuẫn, bố mẹ mất con".

- "Nếu con gái hiểu chuyện không tranh giành thì họ vẫn sẽ bị tủi thân vì nghĩ cùng là con mà lại thiệt thòi. Còn đứa nào không hiểu chuyện nó về tranh chấp tài sản luôn. Đúng là anh em có nhìn mặt nhau hay không đều do bố mẹ có công bằng hay không".

Khi đặt dưới góc nhìn tài chính hiện đại, những cách phân chia này bắt đầu bộc lộ rõ những điểm bất hợp lý: từ sự mất cân đối tài sản, cho đến những hệ quả kéo dài về sau.



