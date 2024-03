Con gái đi Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn suốt 4 tháng, bố mẹ nóng lòng báo công an nhờ giúp đỡ

Ngày 19/3, chị Lương Thị Huấn (SN 1977, trú xóm 6, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An ) cho biết, suốt 4 tháng qua, gia đình chị làm mọi cách để tìm con gái bị mất liên lạc nhưng không được. Gia đình chị cũng đã trình báo lên Công an xã để nhờ giúp đỡ tìm kiếm con nhưng hiện vẫn chưa có thông tin gì.

Ảnh chụp chị Huấn cùng con gái. Suốt 4 tháng qua chị Huấn tìm mọi cách để kiếm con nhưng không được.

Theo chị Huấn kể lại, trước đó vào đợt tháng 10 (âm lịch) năm 2023, con gái chị là Nguyễn Thị Yến (SN 2005) theo một người bạn đi xuống thành phố Vinh rồi qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để làm thêm. Biết con đi làm thêm tại quán bida, chị Huấn khuyên con nghỉ về kiếm việc khác. 3 ngày sau, Yến nghỉ tại quán rồi về nhà một người bạn gái mới quen ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chơi.

Khoảng ngày 13/10 âm lịch năm 2023, Yến cùng bạn gái mới quen bắt xe khách đi Hà Nội. Trên đường đi, Yến gọi về thông báo với mẹ đang đi ra Hà Nội để xin việc làm. Yến báo với mẹ khi nào đến nơi sẽ gọi về báo cho bố mẹ. Lo lắng nên chị Huấn gọi liên tục nhưng Yến không nghe máy mà nhắn tin báo về con đã ra đến Hà Nội và làm tại một quán cafe sáng với mức lương 6 triệu đồng.

“Bố cháu lo nên gọi nhiều nhưng cháu nhắn đừng gọi điện thoại, tý về cháu gọi qua facebook cho. Nhưng sau đó bố mẹ gọi mãi mà số điện thoại của cháu thuê bao không liên lạc được nữa. Từ đó đến nay gia đình không có thông tin gì về cháu nữa. Số điện thoại đó bây giờ cũng đã bị hủy rồi”, chị Huấn nói và cho hay, lo lắng con gái bị các đối tượng dụ dỗ đi làm việc xấu nên nhiều tháng qua gia đình tìm mọi cách để liên lạc, tìm kiếm con nhưng vẫn chưa có tung tích gì.

Chị Huấn đã đăng ảnh con gái lên các mạng xã hội để nhờ tìm kiếm con.

Được biết, chồng chị Huấn bị bệnh hiểm nghèo. Hàng ngày 2 vợ chồng chị ở nhà làm nông. Căn bệnh hiểm nghèo khiến chồng chị Huấn chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc nhẹ, đến tháng lại phải đi các bệnh viện để mua thuốc chữa trị.

“Mấy tháng qua tìm kiếm con nhưng không được, gia đình cũng đã đăng thông tin lên các trang mạng nhờ mọi người giúp đỡ tìm con. Không tìm thấy con ở nhà lo lắng, mất ăn mất ngủ. Chỉ mong tìm thấy con về bình an là gia đình mừng lắm rồi”, chị Huấn nói và cho biết, sau khi con gái mất liên lạc, gia đình đã trình báo công an xã nhờ giúp đỡ tìm kiếm nhưng chưa được. Gia đình chị sẽ tiếp tục lên Công an huyện để trình báo và nhờ giúp đỡ tìm kiếm con.