Con gái bị chê “khuôn mặt bình thường”, Trang Trần đáp trả cực gắt nhưng ai cũng vỗ tay đồng tình

Trang Trần trước giờ luôn gây ấn tượng với công chúng bởi tính cách "thẳng như ruột ngựa" và có phần ngông nghênh, bất cần của mình.

Tuy nhiên từ ngày sinh con đầu lòng – bé Kiến Lửa, cô trở nên dịu lại, đằm thắm hơn rất nhiều. Không còn những lời đôi co, cãi vã trên mạng, cựu người mẫu giờ đây dành hết mọi sự quan tâm, tình yêu thương cho con gái nhỏ. Mọi người thấy Trang Trần của hiện tại là một bà mẹ bỉm sữa bình thường như bao người phụ nữ khác.

Trang Trần và con gái.

Thế nhưng mới đây, cô đã phải lên tiếng đáp trả gay gắt một cư dân mạng. Bởi người này đã có bình luận khiếm nhã nhắm vào bé Kiến Lửa. Trong bức ảnh mới nhất Trang Trần đăng tải trên trang Facebook cá nhân, người này vào bình luận: "Bố đẹp mẹ xinh mà con trông bình thường quá vậy". Câu nói này lập tức khiến cựu người mẫu nổi đóa.

Để bảo vệ con, Trang Trần đã viết một status để đáp trả cư dân mạng vô duyên kia, đồng thời gửi gắm tâm thư đến cả cộng đồng Facebook:

"Con em, em cũng mong nó bình thường như thế này là hạnh phúc lắm. Các anh chị đã đẻ chưa, để nghe em nói mà thấm. Sinh ra một đứa trẻ lành lặn hình hài, phát triển tốt đã là hồng ân may mắn của phước tổ tiên để lại cho nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng và ép con theo kỳ vọng bắt nó đầy hy vọng".

Bức ảnh của con gái được Trang Trần đăng tải trên Facebook.

Cô cũng khẳng định sẽ không quá quan trọng ngoại hình của bé mà chỉ mong rằng bé luôn vô tư và vui vẻ. Đây chính là niềm vui lớn nhất của người làm mẹ.



Phản ứng cực gắt của Trang Trần đã nhận được sự đồng tình từ công chúng, đặc biệt là những bậc làm cha mẹ. Bởi mỗi đứa trẻ, bất kể bề ngoài có ra sao thì đều là những thiên thần đáng yêu và cần được người lớn chở che, bảo vệ.

Được biết, bé Kiến Lửa là con gái đầu lòng của người mẫu Trang Trần và bạn trai doanh nhân Việt kiều. Hiện bé đã được gần 5 tuổi. Có mẹ là người mẫu nên Kiến Lửa sở hữu chiều cao ấn tượng và đôi chân dài thon thả. Cô bé được kỳ vọng lớn lên sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng như mẹ.

Chia sẻ về con gái, Trang Trần cho biết Kiến Lửa lỳ, nóng và cục tính do ảnh hưởng từ mẹ: "Nếu mọi người để ý kỹ sẽ thấy, Kiến rất ít khi cười vì khi mang bầu tôi hay cau có do mệt mỏi vì nhiều chuyện. Do đó bây giờ chẳng ai làm gì Kiến cũng cau có. Tính con khó như bà già nhưng tâm lại rất thiện. Kiến là một đứa trẻ ngoan. Con có bất kỳ đồ gì ăn đều chia cho các bạn".

Trang Trần sau đó tìm cách để khắc phục những nhược điểm về tính cách của con: "Tôi tin rằng mình đủ bản lĩnh để uốn nắn con. Con nít như tờ giấy trắng nên tôi rất cẩn thận khi cho bé tiếp cận với những đứa trẻ với xung quanh.

Tôi rất khó tính trong khuôn viên của mình. Trong khu vui chơi ở chung cư đang sinh sống, tôi tuyệt đối yêu cầu bảo vệ không cho trẻ em bên ngoài đi vào. Bên ngoài có rất nhiều đứa trẻ không được bố mẹ quan tâm hay chửi bậy, cục tính và hay đánh nhau. Thà bị mang tiếng ác, tôi cũng không muốn cho mấy đứa trẻ bên ngoài vào chơi còn hơn để chúng gây ức chế cho con mình.

Nếu tôi cho con xuống đó chơi mà thấy những đứa trẻ được bố mẹ dạy không tốt quá dễ dãi trong việc chơi không nhường nhịn, cáu bẳn xô đẩy với các bạn và không biết chào hỏi ai là lập tức cho con lên nhà. Tôi hạn chế tối đa sự va chạm giao du của con mình với những đứa trẻ sẽ đem thêm sự ức chế. Tôi lựa chọn cho con đi học cũng vậy. Đó là tất cả những thứ, tôi có thể khắc phục cho tính cách của con".