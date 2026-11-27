Mới đây, bà Tuyết Hồng - mẹ ca sĩ Bảo Anh - thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh bé Misumi trước chuyến đi dã ngoại.

Trong những hình ảnh được đăng tải, cô bé diện trang phục thể thao khỏe khoắn, kết hợp cùng đôi giày năng động, khoe vẻ ngoài tinh nghịch, đáng yêu và tràn đầy sức sống.

Bà ngoại đã hóm hỉnh về cô cháu gái: "Xin giới thiệu, con là Misumi, gương mặt đại diện cho tăm tre Việt Nam".

Con gái Bảo Anh được bà ngoại gọi là "tăm tre Việt Nam" vì vóc dáng mảnh mai.

Phía dưới loạt ảnh, nhiều khán giả khen ngợi con gái ca sĩ Bảo Anh xinh xắn, đáng yêu với thân hình mảnh mai, được dự đoán "mai mốt đi thi Hoa hậu".

Một số người quen của gia đình nữa ca sĩ nhận xét bé Misumi sở hữu gương mặt giống dì và bà ngoại, trong khi dáng người giống mẹ Bảo Anh.

Vẻ đáng yêu của cô bé Misumi.

Bé Misumi (tên thật Nguyễn Bảo Thiên Di) là con gái đầu lòng của ca sĩ Bảo Anh, sinh ngày 4/3/2023. Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian giữ kín chuyện làm mẹ trước khi chính thức công khai con gái vào tháng 4/2024.

Kể từ đó, những hình ảnh đời thường của nhóc tỳ thường xuyên nhận được sự quan tâm, yêu thích từ khán giả. Đặc biệt, Misumi được nhiều người nhận xét sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và thừa hưởng nhiều đường nét từ mẹ.

Ca sĩ Bảo Anh tổ chức sinh nhật 3 tuổi cho con gái.

Cô bé có đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi tắn cùng những biểu cảm vô cùng tự nhiên, ngộ nghĩnh. Mỗi lần xuất hiện trong những bức ảnh được mẹ hoặc bà ngoại chia sẻ, ái nữ nhà Bảo Anh đều dễ dàng chiếm thiện cảm nhờ vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Misumi còn được nhận xét là cô bé lanh lợi, hoạt bát, hài hước và khá hiểu chuyện. Theo những chia sẻ của Bảo Anh, con gái có nề nếp sinh hoạt tốt từ khi còn nhỏ, đặc biệt là thói quen ăn ngủ đúng giờ.

Nữ ca sĩ cũng từng tiết lộ cô luôn cố gắng giao tiếp với con bằng thái độ nhẹ nhàng, kiên nhẫn, kể cả trong những lúc bé quấy khóc hay nghịch ngợm. Bên cạnh đó, Misumi sớm bộc lộ sự yêu thích với âm nhạc.

Cô bé thích hát, thường hào hứng nhún nhảy mỗi khi nghe thấy giai điệu quen thuộc. Những khoảnh khắc nhóc tỳ vui vẻ ca hát, tự tin thể hiện biểu cảm trước ống kính cũng khiến nhiều người thích thú.

Ngay từ nhỏ, bé Misumi đã bộc lộ niềm yêu thích với âm nhạc.

Một điều khiến công chúng đặc biệt yêu mến Misumi là sự gần gũi, tình cảm mà cô bé dành cho mẹ. Bảo Anh từng chia sẻ rằng từ khi có con, cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều, bản thân cũng trở nên trưởng thành và sâu sắc hơn.

Với nữ ca sĩ, con gái chính là nguồn hạnh phúc lớn lao, mang đến cho cô nhiều năng lượng tích cực trong cuộc sống. Dù bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, Bảo Anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian đồng hành, chăm sóc và chứng kiến từng cột mốc trưởng thành của con. Cô cũng nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ và em gái trong hành trình nuôi dạy bé Misumi.

Đáng chú ý, khi lớn hơn, Misumi còn khiến khán giả thích thú với những hành động đáng yêu khi ở bên mẹ. Cô bé từng được Bảo Anh chia sẻ hình ảnh như một "trợ lý nhí", hào hứng giúp mẹ chuẩn bị trang phục trước giờ biểu diễn. Tháng 8/2025, nữ ca sĩ cũng khiến nhiều người xúc động khi lần đầu đưa con gái lên sân khấu chương trình Em xinh "say hi", giới thiệu bé với đồng nghiệp và khán giả.

Đến tháng 3/2026, gia đình Bảo Anh tiếp tục tổ chức sinh nhật ấm cúng mừng Misumi tròn 3 tuổi. Qua những câu chuyện và hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy nữ ca sĩ đang tận hưởng hành trình làm mẹ với nhiều niềm vui. Cô mong muốn con gái được lớn lên trong tình yêu thương, có tuổi thơ vui vẻ, tự tin khám phá thế giới và được tự do phát triển theo cách riêng.