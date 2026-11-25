Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh của con gái cưng Titi trong bộ pijama ở nhà.

Cô bé Titi sở hữu vẻ ngoài đáng yêu với tóc thắt bím, tạo dáng tinh nghịch trước ống kính. Đáng chú ý, Hoa hậu Việt Nam 2016 tiết lộ đã phải "trả phí" để chụp hình con gái.

Một người bạn của nàng hậu đã bông đùa: "Yêu dữ à, nay chịu Ti xinh giống mẹ chưa mẹ ơi". Nàng hậu đáp lại: "Vẫn giữ vững quan điểm lắm".

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý với tạo hình "người mẫu nhí".

Bé Tuệ An (tên thân mật là Titi), con gái đầu lòng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang, hiện cũng là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sinh tháng 7/2023, cô bé gây thiện cảm bởi vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt to tròn cùng tính cách lém lỉnh, tinh nghịch. Dù còn nhỏ tuổi, Titi đã nhiều lần khiến mẹ và cộng đồng mạng bật cười bởi những màn đối đáp vô cùng đáng yêu.

Bé Titi - con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chính là "thế lực nhí" thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Đặc biệt, trong một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, khi được mẹ hỏi về việc mình giống ai, cô bé không ngần ngại khẳng định bản thân xinh gái giống "ba Quang", thay vì giống mẹ Đỗ Mỹ Linh. Câu trả lời hồn nhiên nhưng đầy tự tin của nhóc tỳ nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận.

Nhiều khán giả thích thú trước sự lanh lợi của Titi, đồng thời nhận xét cô bé sở hữu nhiều đường nét giống bố, từ gương mặt bầu bĩnh đến đôi mắt to tròn.

Càng lớn, con gái Đỗ Mỹ Linh càng bộc lộ nhiều biểu cảm đáng yêu và cá tính riêng, mỗi lần xuất hiện đều dễ dàng thu hút sự chú ý.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, bé Titi gần đây còn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong loạt clip học toán tại nhà cùng mẹ.

Bé Titi gây sốt mạng với đoạn clip học toán.

Dù mới 3 tuổi, nhóc tỳ đã tỏ ra khá nhanh nhạy khi làm quen với các con số, tập đếm, luyện viết và thực hiện những phép cộng trừ đơn giản. Trong các đoạn video được Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, Titi gây thích thú bởi thái độ hào hứng, sự tập trung và những phản ứng vô cùng ngộ nghĩnh khi được mẹ đặt câu hỏi.

Đặc biệt, có khoảnh khắc cô bé tự tin giảng bài, hướng dẫn mẹ học toán như một cô giáo nhí, hay vô tư viết ngược số 9 khiến dân mạng không khỏi bật cười. Những video này nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn, nhiều khán giả dành lời khen cho sự lanh lợi và khả năng tiếp thu của con gái nàng hậu.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Được biết, Đỗ Mỹ Linh thường đồng hành cùng con bằng phương pháp vừa học vừa chơi, sử dụng sách tranh, thẻ học và những câu hỏi đơn giản để giúp bé làm quen với kiến thức. Thay vì tạo áp lực, nàng hậu khéo léo biến giờ học thành khoảng thời gian tương tác vui vẻ giữa hai mẹ con.

Thậm chí, trước sự hào hứng của ái nữ với những con số, Đỗ Mỹ Linh còn hài hước nhắc đến mục tiêu vào Đại học Harvard của con. Loạt clip không chỉ khiến công chúng thích thú trước sự đáng yêu của Titi mà còn hé lộ cách nuôi dạy con gần gũi, nhẹ nhàng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.