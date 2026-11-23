Mới đây, Ngô Thanh Vân đã đăng tải một đoạn video chia sẻ về vấn đề giáo dục sớm cho trẻ em. Đây là vấn đề rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Nữ diễn viên đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu các phương pháp giáo dục sớm và đưa ra 5 điểm nổi bật giữa các phương pháp này.

"Montessori: Rèn tính tự lập, sự tập trung và nề nếp.

Reggio Emilia: Khuyến khích sáng tạo, tò mò và khám phá.

Steiner/Waldorf: Nuôi dưỡng trí tưởng tượng, kết nối thiên nhiên và trải nghiệm thực tế.

Play-based Learning: Học thông qua trò chơi và tương tác.

Shichida (Nhật Bản): Các hoạt động có cấu trúc nhằm rèn luyện sự chú ý, ghi nhớ và tư duy", cô cho biết.

Bên cạnh đó, Ngô Thanh Vân cho biết cô không giáo dục sớm để con gái sớm biết chữ hay thông minh. Bà mẹ một con chỉ mong ước con biết làm việc nhà, sống tự lập, biết quan sát và hiểu cách cuộc sống vận hành.

Cô chia sẻ: "Với mình, giáo dục sớm không phải là cuộc đua xem em bé nào biết chữ sớm hơn hay thông minh hơn.

Mình không đặt nặng flashcard, nhưng rất thích dạy Gạo làm việc nhà, tự lập, quan sát và hiểu cách cuộc sống vận hành".

Ngô Thanh Vân mong ước dạy con gái tự lập, biết quan sát và hiểu cuộc sống vận hành.

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân thu hút sự chú ý từ nhiều người dùng mạng. Nhiều người khen ngợi đả nữ màn ảnh là một trong số những người nổi tiếng hiếm hoi dành nhiều thời gian, tâm huyết để tìm hiểu về các phương pháp giáo dục trẻ em và chia sẻ cho tất cả mọi người.

Một số phụ huynh bày tỏ đồng cảm với Ngô Thanh Vân và cho rằng việc đặt ra quá nhiều kỳ vọng có thể tạo ra áp lực cho trẻ.

"Hiếm có một người nổi tiếng nào đồng hành, quan tâm và chịu khó tìm hiểu về giáo dục sớm cho trẻ em và chia sẻ cho tất cả mọi người như Vân", một người dùng mạng viết.

Ngô Thanh Vân cũng cho biết thêm đã cho con gái tiếp cận với 5 phương pháp giáo dục sớm để biết đâu là phương pháp phù hợp nhất với con.

Trước đó, nữ diễn viên đã dành 2 tuần đưa con gái đầu lòng – bé Gạo, khoảng 15 tháng tuổi - đi học thử tại 10 trường mầm non quốc tế ở khu vực Thảo Điền (TP.HCM) trước khi đưa ra quyết định cho con học ở đâu.

Bé Gạo ngoan ngoãn, hòa nhập tốt khi học thử ở trường mầm non.

Là người mẹ kỹ tính, nữ diễn viên không vội chọn ngôi trường có học phí đắt đỏ hay cơ sở vật chất xa hoa mà dành thời gian quan sát cách con tương tác, vui chơi và thích nghi với môi trường mới.

Theo Ngô Thanh Vân, điều quan trọng nhất không phải là cho trẻ tiếp thu thật nhiều kiến thức từ sớm mà là tìm được nơi giúp con phát triển tự nhiên, hình thành những kỹ năng đầu đời và luôn cảm thấy vui vẻ khi đến lớp.

Là người mẹ kỹ tính, nữ diễn viên không vội chọn ngôi trường có học phí đắt đỏ hay cơ sở vật chất xa hoa mà dành thời gian quan sát cách con tương tác, vui chơi và thích nghi với môi trường mới.

Cô đặt ra 5 tiêu chí khi chọn trường, gồm phương pháp học thông qua vui chơi để kích thích tư duy; môi trường có sự tự do trong khuôn khổ và những nguyên tắc nhất quán; giáo viên kiên nhẫn, thấu hiểu tâm lý trẻ; không gian khuyến khích vận động, tương tác mỗi ngày; đặc biệt là tôn trọng tốc độ thích nghi riêng của từng bé.

Cách lựa chọn cẩn trọng của bà mẹ một con nhận được sự quan tâm bởi thể hiện mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp ngay từ những năm tháng đầu đời.