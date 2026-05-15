Con gái 22 tuổi đi hỏi vợ cho bố ở Thái Nguyên: Lý do cả nhà thúc giục bố cưới gấp

Mới đây, câu chuyện cô gái 22 tuổi ở Thái Nguyên đi hỏi vợ cho bố lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ.

Được biết, cô gái này là Dương Thị Hương (sinh năm 2004, quê xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên). Bố của Hương là ông Bể, sinh năm 1977. Đám cưới của ông Bể đã diễn ra từ cuối tháng 3, nhưng mới đây, Hương đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm, không ngờ lại nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Ông Bể tái hôn sau 13 năm "gà trống nuôi con". (Ảnh: Tri thức - Znews)

Chia sẻ trên báo VietNamNet , Hương cho hay bố mẹ cô đã chia tay cách đây 13 năm. Hương và em gái sống cùng bố và ông bà nội. Suốt 13 năm qua, ông Bể nuôi con, lo làm lụng để cho các con được cuộc sống tốt đẹp nhất. Em gái của Hương năm nay 18 tuổi, từng bị bỏng nặng khi còn bé, thường xuyên phải vào viện phẫu thuật, điều trị. Chính vì thế mà ông Bể rất vất vả.

Vì thương các con nên dù gia đình, con cái giục giã tìm hạnh phúc mới, ông Bể đều gác lại, muốn lo cho các con chu đáo, đợi con trưởng thành rồi mới tính tiếp. Sự hy sinh của bố khiến Hương càng thương đấng sinh thành nhiều hơn.

Vào năm ngoái, Hương nói chuyện nghiêm túc với bố về việc tái hôn. Cô phân tích bản thân đã có công việc ổn định, em gái cũng đã khôn lớn nên bố có thể yên tâm tìm hạnh phúc của riêng mình. Thế nhưng, một lần nữa ông Bể lại từ chối vì em gái Hương sắp thi đại học. Ông không muốn vấn đề này ảnh hưởng đến tinh thần của con. Sau đó, em gái Hương đã thi đỗ đại học.

Đến cuối năm, Hương mừng rỡ khi biết tin bố đang tìm hiểu một người phụ nữ quê ở Hải Phòng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, cô gái giục bố đưa bạn về ra mắt gia đình. Ngay lần đầu gặp gỡ, Hương đã có ấn tượng tốt với bạn gái của bố. Cô nhận xét dì có gương mặt xinh, vóc dáng nhỏ nhắn và đặc biệt là rất quan tâm đến ông Bể.

“ Dì chuẩn bị cho bố từng bộ quần áo, lo cho sức khỏe của bố. Cách dì nhìn bố khiến tôi tin rằng, dì thương bố thật lòng ”, Hương bộc bạch.

Hương một tay lo toan lễ cưới chu toàn cho bố. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Ông Bể cùng 2 cô con gái. (Ảnh: VietNamNet)

Vốn dự định 1-2 năm nữa mới kết hôn nhưng trước sự vun vén, khích lệ của gia đình và các con, cuối tháng 3/2026, ông Bể và người thương đã tổ chức một lễ cưới nhỏ, chính thức nên duyên vợ chồng.

Chia sẻ thêm trên Tri thức - Znews , Hương bộc bạch vì bố bận đi làm nên Hương đã đứng ra lo liệu tất cả mọi thứ, để mong bố có được ngày vui trọn vẹn nhất. Cô gái trẻ không cảm thấy khó khăn hay vất vả gì bởi đây là điều cô đã nghĩ tới từ rất lâu. Vì vậy, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, trọn vẹn.

Nhìn bố sánh đôi cùng người bạn đời mới sau bao năm một mình gồng gánh gia đình, Hương và tất cả các thành viên trong nhà đều vô cùng hạnh phúc. Chia sẻ về dì, Hương tâm sự cô và dì rất hợp nhau. Chị em Hương rất yên tâm khi thấy dì là người chăm chỉ, ngăn nắp và thực sự rất yêu thương bố của mình.